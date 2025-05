Beni culturali. Il ministro Giuli a Matera il 22 maggio

Il ministro dei Beni culturali,Alessandro Giuli a Matera, giovedì 22 maggio, a mezzogiorno presso il Salone della Camera di Commercio e con un tema a tutto tondo ”La città culturale: una risorso per lo sviluppo” . A darne notizia, con una locandina invito,l’avvocato Raffaello De Ruggieri, padre della ”Zes cultura” e di tante altri progetti e scommesse culturali per Matera e non solo realizzati ( come il Musma) o rimasti nel limbo per cause, responsabilità e irresponsabilità diverse come il centro di cinematografia, la biblioteca provinciale che potrebbero caratterizzare e non poco il futuro della Città dei Sassi, dopo lo stop- anche questo per cause e stop a scadenza- che ne ha rallentato il prosieguo. E poi, di certo se ne parlerà, il ruolo di capitale del dialogo e della cultura mediterranea 2026.



Altro? Giusto stamattina, 20 maggio, abbiamo pubblicato un servizio https://giornalemio.it/cronaca/comune-chiesa-e-ministero-beni-culturali-da-firmare-un-accordo-per-matera/ su un accordo tra Comune, Diocesi e Ministero dei Beni culturali sulla gestione e valorizzazione del patrimonio cittadino. Dibattito aperto con i contributi, immaginiamo, di amministratori regionali e locali alla vigilia del voto per le elezioni comunali del 25 e 26 maggio.