Benedetto XVI ”un ariete contro la modernità” ma fedele alla Verità

C’è chi lo vorrebbe ”Santo Subito” , dopo aver vissuto nella malattia fino alla morte dopo aver rinunciato al Pontificato, e chi come Francesco Calculli dall’identità politica e culturale marxista ben definita, non ne nasconde il ruolo di ”ariete contro la modernità” . Condizione inevitabile, per papa Joseph Ratzinger, per essere stato prefetto della congregazione della dottrina della fede. E nè poteva essere diversamente a giudicare dalla lunga e articolata ricostruzione di prese di posizioni che prese negli anni, in relazione alla storia della Germania, ai rapporti tra blocchi contrapposti ( Nato e Patto di Varsavia) a quanto andava cambiando nel Mediterraneo, in Oriente o nella società dopo il crollo del muro di Berlino con l’istituzione famiglia, per esempio, sopravanzata da diverse identità, componenti e rapporti o su vicende che hanno intaccato l’integrità della Chiesa. ” La sua grande sofferenza – osserva Calculli- è stata quella che già fu di Pio XII e Paolo VI : la solitudine. Benedetto XVI ha avuto dunque i suoi comprensibili limiti, e in ultima analisi gli effetti devastanti del suo cristianesimo ossessivamente intransigente e tradizionalista li vediamo in Polonia che è diventata il Paese più omofobo, misogeno, oscurantista e filofascista d’ Europa, tant’ è vero che persino lo storico leader cattolico di Solidarnosc, Lech Walesa ha di recente detto : « vivo in un Paese in cui non mi riconosco più! » E’ questa, soprattutto da un punto di vista politico, prima ancora che spirituale, l’inquietante eredità del pontificato del Pastore Tedesco, da prendere molto sul serio senza sminuirne il peso e la portata”.



BENEDETTO XVI DALLA GIOVENTU’ HITLERIANA A TEOLOGO DELLA CHIESA CHE OFFENDE

di Francesco Calculli.

« Sfortunato quel Paese in cui la morale religiosa diventa morale di Stato ». Basterebbe già questa celebre frase del grande filosofo Hegel per definire in modo inequivocabile gli otto anni del pontificato di Benedetto XVI. Tuttavia sarebbe riduttivo considerarlo solo un tradizionalista cattolico, perché egli non ha mai cessato di essere il teologo di riferimento di quella Chiesa che offende tutti coloro che non si riconoscono o rifiutano per scelta culturale, religiosa, politica ma anche per coscienza individuale di sottomettersi all’assolutismo di una dottrina della fede che non ammette dubbi ma solo l’obbligo di credere. Una chiesa, quella di Ratzinger, che offende le altre religioni considerate inferiori perchè non professano il dogma della Santissima Trinità, e soprattutto l’Islam accusato ripetutamente dal buon Pastore Tedesco di essere senza distinzioni interpretative un’unica violenta orda barbarica, perchè colpevole di opporsi alla prepotenza egemonica dell’Occidente cristiano; Anche se i primi «talebani» della storia furono i cavalieri templari, che in Terra Santa si macchiarono di crimini indicibili nella guerra infinita in nome della Croce contro gli infedeli musulmani. Una chiesa che offende i diritti della comunità LGBT figli di un Dio minore, che considera le donne degli esseri inferiori e che secondo l’ordine naturale, come scrisse S. Agostino, devono servire gli uomini. Una chiesa che discrimina sulla base del colore della pelle, e che è legata a doppio filo ai grandi centri del potere politico e economico- finanziario nella eterna lotta di classe contro i poveri del mondo. Benedetto XVI è stato dunque un ariete contro la modernità, e una personalità di calibro di quel « cristianesimo ariano» del Dio, Patria, e Famiglia , sui cui si fonda l’ideologia dell’estrema destra xenofoba, omofoba, antidemocratica, liberista, e ultranazionalista, che nell’ultimo ventennio si è affermata come egemonia culturale disumana e totalizzante in Italia e in buona parte del mondo occidentale.



A prova di ciò basta dire che nella prima fila dei posti delle autorità, che parteciparono ai funerali di Ratzinger, c’era la premier Meloni con tutti i principali esponenti del suo governo reazionario, ma anche il suo alleato ungherese Viktor Orban che ha inventato la democrazia illiberale. Certamente Benedetto XVI fu un papa convintamente anticomunista, ma durante i suoi otto anni di pontificato lanciò le sue invettive sopratutto contro un relativismo che escludesse Dio dalla vita pubblica. Il relativismo non va confuso con il pluralismo di opinioni, perché si possono avere opinioni diverse, ma non tutte sono legittime. Così si può affermare che la Terra è piatta ma è un’opinione che non ha la stessa legittimità di chi afferma che la Terra è sferica, perché la sfericità del nostro pianeta è un fatto scientifico, oggi provato in modo inequivocabile. Il relativismo invece implica di accettare la complessità del mondo senza che ci sia una verità assoluta che pretenda di spiegarlo. Significa che alla credenza religiosa del mondo creato da Dio si pongono come alternativa altri punti di vista, altre visioni dell’origine dell’uomo e del suo esistere come soggetto cosciente nel mondo, quali il liberalismo, il marxismo, il darwinismo, e la psicanalisi. Tutte queste teorie apparentemente diverse ma in realtà complementari tra loro hanno elaborato una visione del mondo che ha fatto crollare come un castello di sabbia le fragili fondamenta su cui per molti secoli la chiesa cattolica aveva edificato il suo dominio politico e spirituale sull’umanità.



Così Darwin aveva scientificamente dimostrato che l’uomo non era un essere divino, ma al pari di tutte le altre specie animali era il risultato di una evoluzione selettiva determinata da fattori ambientali e geografici. Karl Marx in linea con la teoria dell’evoluzione delle specie, scrisse che gli uomini non sono stati creati uguali ma sono espressione dei rapporti di produzione, e che nella varie fasi della storia dell’evoluzione umana, la selezione naturale continua nella lotta di classe fra oppressori e oppressi. Il liberalismo, come teorizzato da Max Weber poneva a fondamento imprescindibile di ogni società democratica moderna industrialmente avanzata il principio dell’accumulazione capitalistica. Infine la psicanalisi freudiana spazzava via il mito di Adamo creato da Dio come essere puro ma corrotto dal demonio, dimostrando in modo inconfutabile che l’uomo non è buono né cattivo, ma che la personalità di ogni individuo può manifestarsi in un senso o nell’altro a seconda del contesto familiare, economico e culturale in cui nasciamo e viviamo, e che anzi la famiglia è proprio la prima cellula repressiva della società in cui al bambino si insegna l’obbedienza all’autorità paterna prima, poi al potere laico ed ecclesiastico da adulto. Si capisce allora come il relativismo, e con esso il pensiero critico, rappresentasse per Il Pastore tedesco la più grande minaccia a quella verità assoluta professata dalla Chiesa che non può concedersi il « beneficio del dubbio» tanto caro a Franco Basaglia. Questa assolutizzazione della verità di Dio che papa Ratzinger ha sempre proclamato e rivendicato senza compromessi è alla base del fanatismo e radicalismo prodotti non soltanto dal cristianesimo ma anche dalle altre espressioni religiose, e rimane il principale problema da risolvere per il cristianesimo dal momento stesso in cui divenne religione di stato nell’impero romano. Così in un giorno del marzo del 415 d. C., Ipazia filosofa, matematica, e astronoma, poco prima di essere massacrata e poi fatta a pezzi in una chiesa di Alessandria d’ Egitto da un folla di fanatici cristiani, al centurione romano che le chiedeva di convertirsi per avere salva la vita, ella rispose che « La tua religione cristiana ti impone di non porti dei dubbi, io invece senza pormi dei dubbi non potrei vivere!» E questo in fondo il più grande limite di Benedetto XVI : non avere mai cessato di essere un punto di riferimento per certi ambienti della Chiesa in cui la fedeltà alla verità, al dato rivelato, viene utilizzata spesso contro la persona e a prescindere dalla dignità della persona. E’ fin troppo chiaro che pur di difendere la fedeltà alla Traditio Ecclesiae, e questa assolutizzazione dell’autorità e del primato petrino, Ratzinger abbia taciuto – pur aver fatto appello alla trasparenza- per non dire coperto i gravi abusi sui minori compiuti dai preti anche all’intero della stessa Chiesa tedesca, e abbia avuto un ruolo nell’occultamento della verità sulla scomparsa di Emanuela Orlandi, il cui caso è stato riaperto dal Vaticano dopo la morte del Pontefice.

Nondimeno si può dimenticare che il referendum popolare per l’abrogazione delle proibizioni su fecondazione assistita e ricerca sulle cellule staminali embrionali del 12 e 13 giugno 2005, non raggiunse il quorum proprio per la crociata astensionista che Ratzinger da pochi mesi eletto papà scatenò contro le ragioni del sì al quesito referendario in tutte le parrocchie italiane. E mi ritorna in mente una sua agghiacciante affermazione secondo cui « l’uomo che si pone immediatamente fuori dalla grazia di Dio, è capace di compiere ogni tipo di nefandezze». Come a dire che chi si pone fuori della sovranità di Dio, non può avere valori etici e morali. Eppure io che sono ateo non per questo compio atti criminosi, e anzi ha più amore per l’umanità di tanti ipocriti cristiani che vanno a messa tutte le domeniche, ma poi sono degli evasori fiscali totali, rimangono cinicamente indifferenti alle sofferenze dei migranti, e additano come fannulloni i poveri che percepiscono il reddito di cittadinanza. La sua visione di fatto impaurita della contemporaneità, la martellante condanna del relativismo quale origine di tutti i mali presenti, la valutazione dell’attuale collasso morale e del dilagare del materialismo ateo quale conseguenza del ’68 sono i motivi essenziali per i quali i 77 docenti firmatari di una lettera di critica indirizzata al rettore di allora dell’Università della Sapienza Renato Guarini, riuscirono ad ottenere l’annullamento dell’intervento di Papa Ratzinger per l’inaugurazione dell’anno accademico del gennaio 2008 perché non in linea con la laicità della scienza. Condivisi appieno le ragioni di quella lettera di critica contro Ratzinger, e posso dire che fu probabilmente l’ultimo orgoglioso sussulto di difesa del primato della università come laboratorio per la formazione del pensiero critico contro un pontefice che invece aveva individuato con chiarezza nel pensiero critico il nemico principale della fede cristiana e dell’infallibilità della Chiesa. Oggi con le università declassate unicamente a fornire ingranaggi aziendali al sistema delle grandi imprese impedire l’intervento di Ratzinger sarebbe stato impossibile, anzi sicuramente per gli Organi direttivi dell’Università della Sapienza la visita di Benedetto XVI avrebbe assunto il solo significato di un’ operazione di marketing molto remunerativa. Una riflessione critica va fatta anche sui funerali di Benedetto XVI. Quando, a Versailles, il re moriva, al rito funebre con la sua famiglia e qualche raro aristocratico di elevatissimo rango, una sterminata schiera di cortigiani assisteva in piedi, tutto intorno: annullando il proprio corpo nel corpo del re, in una sorta di sontuosissimo teatro della diseguaglianza che riusciva a rappresentare alla perfezione i rapporti di forza che davano forma alla società dell’antico regime. Più di duecento anni dopo la Rivoluzione del 1789, il 5 gennaio scorso, in Piazza San Pietro si è assistito a qualcosa di molto simile: una grandissima folla di 50mila fedeli in piedi dietro una barriera bianca a pochi metri di distanza contemplava la salma del papa re emerito con ammirazione e sottomissione. Ed è questo l’aspetto più terribile della vicenda: la diffusa convinzione che tutto quello che esiste è naturale che esista così. E che dunque quella barriera quasi impercettibile tra il papa re e i suoi sudditi sia di fatto un confine invalicabile come in un ritorno all’antico regime, e anzi a un vero e proprio feudalesimo per sempre diviso tra liberi signori e servi legati alla gleba della propria miseria.Tra i plebei in piedi davanti alla salma di Benedetto XVI, avrebbe potuto esserci – mettiamo- un professore di scuola media, con la moglie che non lavora perché deve assistere un figlio disabile. Una situazione non estrema : semplicemente normale. In conclusione nell’ottica di ulteriore approfondimento della complessa figura di Benedetto XVI si può sicuramente affermare che c’era grande empatia e continuità di esperienza teologica tra lui e Giovanni Paolo II: entrambi hanno voluto assolutamente difendere la Tradizione, compresa quella liturgica, anche se superata. Tuttavia è indubbio che si tratta di due personalità molto diverse. Giovanni Paolo II fu un pontefice mediatico e molto politico, che con il suo tacito assenso agli affari loschi e agli interessi e ambizioni personali di alcuni personaggi della Curia romana, oltre ai suoi imbarazzanti silenzi sui gravi episodi di pedofilia e violenza sessuale che per molto tempo sono avvenuti nella congregazione clericale dei Legionari di Cristo, ha ottenuto in cambio tramite lo Ior, la potentissima banca vaticana, enormi quantità di denaro da inviare nella sua Polonia per finanziare Solidarnosc e provocare così la fine dell’odiato governo comunista. Papa Ratzinger invece non era una figura mediatica e non fu mai anche in ragione della sua grande timidezza, un uomo particolarmente coraggioso.



Così come nel 1941, da adoloscente aveva indossato la divisa della Hitlerjugend , la gioventù hitleriana senza opporre resistenza, allo stesso modo quando divenne papa gli è mancata alla fine la forza di combattere gli approfittatori insinuatisi in ogni luogo del suo governo: questi l’hanno portato a compiere alcune scelte, che sono state poi giudicate negative e che sono di fatto negative. Forse si è dimesso perché ha visto che non ne poteva più. La sua grande sofferenza è stata quella che già fu di Pio XII e Paolo VI : la solitudine. Benedetto XVI ha avuto dunque i suoi comprensibili limiti, e in ultima analisi gli effetti devastanti del suo cristianesimo ossessivamente intransigente e tradizionalista li vediamo in Polonia che è diventata il Paese più omofobo, misogeno, oscurantista e filofascista d’ Europa, tant’ è vero che persino lo storico leader cattolico di Solidarnosc, Lech Walesa ha di recente detto : « vivo in un Paese in cui non mi riconosco più! » E’ questa, soprattutto da un punto di vista politico, prima ancora che spirituale, l’inquietante eredità del pontificato del Pastore Tedesco, da prendere molto sul serio senza sminuirne il peso e la portata.