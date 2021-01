Lasciate da parte per un attimo quel prezioso ma alienante, tanto virtuale ma poco virtuoso mondo dei social, fatto di icone predefinite e frasi preconfezionate che passano in automatico o con un clik da un pagina all’altra, allo scoccare della mezzanotte, per augurarci buon giorno, buona notte o buon anniversario. E gettiamo uno sguardo su un calendario cartaceo con foto, disegni, giorni, ricorrenze e spazi per annotare a penna un appuntamento da ricordare. Di certo stimolerà riflessioni, ricordi, sorrisi, rammarico e la ricerca di qualcosa che incuriosisce, attirando attenzione con una appagante esclamazione di ”quanto sia bello” immaginare di essere in quel luogo, con una persona cara, quando sarà possibile. Il calendario 2021 ” Basilic…arte” realizzato dal giovane artista materano Eustachio ”Uccio” Santochirico, che alla bellezza ci tiene eccome per la pazienza e la dedizione profusi nella fattura del carro trionfale per la festa della Madonna della Bruna, è allo stesso tempo un almanacco quotidiano e una finestra sul mondo del pensare positivo. I due disegni colorati che ripropongono ogni mese scorci di centri della Basilicata, accompagnati da un pensiero dedicato al concetto di bellezza, sono l’ingrediente giusto -come lo zucchero ben dosato nel caffè- per iniziare la giornata.Ma vi invitiamo a farlo anche a sera. Magari appuntando, anche sul calendario, il vostro concetto di bellezza e l’amore per la nostra terra, che continua a pagare disattenzioni, mediocrità, errori del passato e del presente, con un continuo spopolamento e con il degrado territoriale. Salviamo quella bellezza.E chissà che il 2021, dopo un anno bisesto e funesto a causa della crisi pandemica da virus a corona, non ci faccia trovare vie e volontà per farlo. Il calendario di Uccio ci aiuterà a ricordarlo, pensando anche al nostro 2 luglio, la data più attesa dai materani per celebrare fede e bellezza verso la nostra Protettrice.



QUELLO CHE HA SCRITTO UCCIO SULLA SUA PAGINA SOCIAL

Calendiario 2021

BASILIC -ARTE

Una delle più grandi verità che il 2020 ha lasciato alla nostra #storia, dice che le difficoltà, anche quelle più grandi, possono essere superate in modo migliore solo se le si affronta #insieme.

Da qui l’idea di #connettere persone, #territori e #bellezza in un viaggio che duri un anno.

La nascita di questo progetto parte dalla storica amicizia con Maurizio,

Uomo generoso,sempre disponibile verso tutti, padre di famiglia e imprenditore de” LA DUEMARI” l’azienda di famiglia da lui ereditata che ha permesso tutto questo.

Io, Eustachio, Uccio di Matera per gli amici ,Animatore di Comunità e artigiano sociale che per passione provo ad mettere insieme territori, #tradizioni, persone,

idee e #valori .

L’importantanza di tutto questo,risiede infatti in questo scambio generativo di #reciprocità che va oltre le competenze e capacità racchiuse nella nostra #amicizia.

Ad armonizzare tutto questo ci sta la continua scoperta della nostra amata terra.

Un #legame sincero e profondo che ci ha già spinto spesso a fare cose più grandi di noi; cose se pur piccole ma di grande valore simbolico, proprio come questa.

Per ognuno dei dodici mesi è realizzato uno scorcio incantevole di #Basilicata, accompagnato dai colori che la nostra terra ci dona nelle #stagioni .

Ad ogni mensilità è trascritto un’aforisma sulla #bellezza.

Un prezioso estratto di vita raccolto da alcuni #amici che nella loro semplicità vivono la loro quotidianità con grande #impatto emotivo specie nei confronti del contesto che vivono.

Obiettivo per il 2021 unire le forze perché sia un nuovo anno da vivere insieme.”

