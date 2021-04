Dalle nostre parti quando non si ha da tempo notizie di qualcuno o non lo si vede in giro si ripete, con una mimica allusiva efficace : ” O se ne è andato… oppure sta svernando da qualche parte…in viaggio, indaffarato o ha cambiato vita”. Ed è quello che ha scelto di fare Roberto ” Beberto ” Linzalone dopo la pensione e in un clima da epidemia da virus a corona dove è meglio starsene tranquilli, tanto da emulare il romano Cincinnato che preferiva ritemprarsi nei campi in attesa di essere chiamato per quelli di Marte… E così il poeta emigrato a Matera, con la valigia di cartone e i cartoncini di Maccari, l’aneddottica e l’amicizia con ”Ginetto” Guerricchio”, le scorie succulente della festa che gli stavano per fari,ironia con la Lega del Maiale e i versi dispensati in cantina di ” Per via Orale” si è fatto vivo come gli orsi usciti dal letargo a primavera, con la frescura dei versi di primavera che meriterebbero di finire nell’incarto amoroso dei Baci della Perugina.” …Chi bussa alla porta è un evento che trama tra le stanze leggero e trema nell’aria serena del bosco non è il vento. Ora un braccio mi tocca entra della mia finestra coperto di fiori come un abito a festa non è la tempesta è la gioia più vera sentire nel cuore che è primavera”. Versi che hanno riportato Roberto, poeta contadino, a occuparsi dei suoi terreni in quel Timmari, dove ha trascorso l’infanzia e coltivato frequentazioni amicali e culturali di un cenacolo di amici pronti ad aggregarsi con flemma oraziana al gregge di Epicuro.



Modus in rebus, ci mancherebbe. Un sorso di vino, olive, un manicaretto, tele, verse e filosofia per tenere in allegria la compagnia. Pensione e limiti da virus a corona, insieme a condivisione di scelte familiari, lo hanno riportato nei campi tra alberature, potature e raccolti di orticoltura. Per ora il progetto è di filiera a un tiro di schioppo da Matera. Del resto a Timmari, tra i ”timmaralli”, come si chiamano da sempre i residenti, tra la storia del brigante Rubino l’abbraccio di San Salvatore, la quiete della diga di San Giuliano e la presenza di volatili, volpi e quella ricorrente dei cinghiali, si sta bene lontano da chiacchiere, polemiche, fund da ricoverare, in attesa che Matera, la bella addormentata sul posto, si svegli. E forse servirà il bacio o l’urlo, ” u’ licckl” di un poeta contadino come Beberto Linzalone per svegliarla dopo la narcolessia (è la volta buona per sfogliare il vocabolario…) nella quale è precipitata dopo l’anno da capitale europea della cultura e l’epidemia virale cronicizzatasi come fregatura. Serve una rivoluzione, un nuovo 68…che sono gli anni del compleanno di Roberto, fissati per il 27 aprile prossimo. Che regalargli? Ormai è nei campi. Magari un cesto, anzi un panaro di auguri…Salumiii! Smi in attesa di rincontrarlo per ”via orale”, naturalmente.