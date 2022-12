Beati , ”Limoni” e border line nel ” Crepuscolo degli Idioti”

Se quanto abbiamo letto nel periodo natalizio non è la Festa (a Nunzio il compito di descriverla) delle stanze della vita vissuta, con un bicchiere di birra o vino pieni a metà, tra un volo di immaginazione, una sequenza di impulsi libidinosi irrefrenabili, il pianto delle prefiche trenodiane e una pedalata assistita affidata a personaggi della cultura, dell’impegno politico o dello sport, poco ci manca. Il poeta, critico, narratore nato a Pomarico che ha trovato nella Lunigiana un luogo stimolante per ricevere e trasmettere stimoli ,e continuare a produrre lavori che lasciano il segno. Con il romanzo ” Il Crepuscolo degli Idioti”, pubblicato con Besamucieditore, si è divertito – e immaginiamo , insieme a viaggiatori di un treno regionale, pronto a sostare dove ci sono suggerimenti e ispirazione- a toccare temi che rasentano il paradosso, il ricordo o l’aspirazione a stare, vivere, capitare o ricapitare dove non ti aspetti. E così Nunzio, che ha nella radice del nome …l’annuncio di una delle 28 storie che si rincorrono nel libro, se la passa e spassa tra situazioni e personaggi emblematici di una dimensione a volte buia, a volte ironica o esilarante che lascia spazio alle fortune o alle disgrazie di idioti (?) che aspettano l’alba o il tramonto di un crepuscolo che è nel fondo dell’anima o di un bicchiere.



E del resto lo conferma la ”azzeccata” copertina di Cesare Maremonti, con una figura che tiene in equilibrio (sul naso) un forchettone che a sua volta preme su un cuore trafitto o ”coronato” da tanti spilli. Forse, come riportato nel piego della prima di copertina, alla ricerca di ”Una via di scampo da tutto, mi serve- scrive l’autore. Dal ricordo del lavoro, per prima cosa. Dagli inseguimenti e dall’ossessione, sempre per prima cosa. Dai vizi, ancora per prima cosa. Da tutto quanto il me che fui”. E nel crepuscolo festiano, idioti a parte, c’è spazio donne che fanno soffrire ma anche godere (un carpe diem ”lussurioso” preso in prestito dal divino Orazio), per patrioti irredenti come l’irlandese Bobby Sands, modelli dell’assurdità della flagellazione come Marina Abramovic, di figure famigliari come Stalìn, Piotr o Fortebraccio per chiudere il filone della ”grande madre Russia”, della ricerca canora ispirata come De Andrè e Fossati a Matera nel 1996 o della provocazione creativa dai ritmi dissacranti come Antonio Infantino ed Enzo Del Re. Roba da tenersi ”come l’anello al dito” , come riporta il titolo diurno , mettendo da parte la data della pietra del cuore (25-7-2021) citata in ” Ho tre giorni” o la lingua di Caio Limoni, migrante e insoddisfatto come tanti. E allora? Un brindisi ci sta tutto e con un bicchiere di quello buono, anche per “gli idioti” che accendono una luce in fondo al crepuscolo.