Beati i senzatetto perchè vedranno il cielo…con Giano Teatro

Frase evangelica, solidale, di speranza e di disperazione quella che contrassegna, in locandina l’interessante lavoro del teatro sociale di comunità che il Gruppo Giano Teatro porterà in scena il 1 agosto a Nova Siri ( Matera) con il lavoro ” Uscita di emergenza”. E dalla breve sinossi viene fuori un pezzo di società che qualcuno, per ipocrisia, sordità e meraviglia, non si aspetta. E qui l’interrogativo ci sta tutto:” Si può vivere nell’ansia di una catastrofe immimnnte, in attesa che la terra (in maniera naturale) porti in mare quello che servirà per dimenticare, ricostruire? Per fortuna c’è una uscita di emergenza…Ma per saperlo occorre andare a vedere lo spettacolo. Passa parola.



IL GRUPPO GIANO TEATRO PRESENTA:”USCITA D’EMERGENZA

“Il teatro torna protagonista a Nova Siri. Martedì 1 agosto presso l’anfiteatro comunale, con inizio alle ore 21.00, il gruppo Giano teatro presenta “Uscita d’emergenza – beati i senzatetto perché vedranno il cielo”, una commedia di Manlio Santanelli interpretata da Carmine Bianco e Francesco Emma. Organizzata dal noto gruppo teatrale, che da anni porta spettacoli di successo nel paese lucano, con il patrocinio del comune di Nova Siri e Farmacia Agricola dott. Nicola Bianco & C., la rappresentazione si propone di portare un po’di spensieratezza al suo pubblico senza trascurare momenti di riflessione. Opera prima di Santanelli, Uscita d’emergenza ha già riscosso molto successo. Ne delineano la trama: “in un universo di incomunicabilità, due personaggi pavidi, ambigui e in continuo contrasto tra loro, metafore viventi dell’istituzione religiosa (Pacebbene) e di quella teatrale (Cirillo) vivono come inquilini abusivi in una casa abbandonata, in un fantomatico quartiere devastato dal fenomeno del bradisismo; volontariamente isolati dal mondo nella paura di una catastrofe imminente” e ci fermiamo qui perché, ricca di colpi di scena, non vogliamo anticipare nulla. Conosciamo, però, più da vicino i protagonisti: Carmine Bianco (di Nova Siri) e Francesco Emma (di Enna) sono due giovani attori diplomati all’Atelier Teatro Fisico di Philip Radice di Torino, soci del Gruppo Giano Teatro di cui partecipano alle attività per il sociale.