Batte in Grecia il ”cuore” dell’artista Stefano Siggillino

E il titolo della mostra inaugurata all’Eschilou di Atene, la dici tutta sulle riflessioni e rivelazioni che l’artista materano ha avuto verso quel Paese del Mediterraneo legato al doppio filo culturale e storico con l’Italia Meridionale e, per quanto ci riguarda con la Magna Grecia. Matera, poi, stando alle diverse etimologie della radice del suo nome potrebbe essere stata fondata da coloni di Metaponto ed Heraclea. Considerazioni a parte Stefano Siggillino ha compiuto un viaggio al contrario, rispetto ai coloni del passato, e lì il suo cuore ha palpitato a mille. Tanti spunti e opere che hanno segnato la mostra ” The Heart of Greece: Reflections and Revelations” tra opere, foto e scritti, tratto dallo scrigno delle sue esperienze. E quella di Atene, tra le culle della cultura mediterranea, è un bella testimonianza di dialogo tra città e paesi, anche in relazione a quello che sarà l’anno prossimo con Matera che sarà con Tetouan ( Marocco) capitale della cultura mediterranea e del dialogo. In prima fila i giovani, che sono sinonimo di cambiamento e libertà. Papà Pino con le sue idee di libertà, e con quello spirito critico che ha contraddistinto il suo operato , di certo sta spronando Stefano a continuare il periplo della città della cultura del Mediterraneo…



IL COMUNICATO

Stefano Siggillino approda ad Atene con la mostra “THE HEART OF GREECE: Reflections and Revelations” che racconta i suoi viaggi e le sue emozioni

La città di Atene si prepara ad accogliere con entusiasmo una mostra personale dell’artista italiano Stefano Siggillino, intitolata “THE HEART OF GREECE: Reflections and Revelations”, che sarà inaugurata presso lo Spazio Espositivo in Atene ,Eschilou 36 dal 7 luglio 2025

L’esposizione presenta una selezione di opere, fotografie e scritti tratti dal diario di bordo di Siggillino, attraverso cui l’artista condivide le sue esperienze personali ed emozioni vissute durante i suoi viaggi in Grecia. Con questa mostra, Siggillino offre al pubblico un’immersione nel suo mondo creativo e introspettivo, rivelando il suo sguardo unico sulla cultura, i paesaggi e le atmosfere di Atene e della Grecia in generale. Le opere esposte riflettono non solo la sua evoluzione artistica, ma anche il suo percorso emotivo, fatto di incontri, scoperte e riflessioni, che si traducono in un racconto visivo e scritto di grande intensità.

“Sono molto felice di poter condividere con il pubblico ateniese e internazionale le mie esperienze di viaggio in Grecia,” ha dichiarato Stefano Siggillino. “Attraverso le mie opere, fotografie e scritti, spero di trasmettere le emozioni che ho vissuto e di creare un ponte tra le mie sensazioni e chi le osserva.”

L’evento sarà aperto al pubblico fino al 20 luglio 2025, con possibilità di visite guidate e incontri con l’artista. Questa mostra rappresenta un importante capitolo nel percorso artistico di Siggillino, consolidando la sua presenza nel panorama internazionale e offrendo un’occasione unica di dialogo tra arte, viaggio e emozioni.