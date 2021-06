Quella tela dedicata a Procida, fresca capitale italiana della cultura 2022 dopo Parma, su un pianoforte appartenuto al compositore Friedrich Chopin, è una delle immagini di un percorso artistico dedicato alla Basilicata che russi e turisti possono ammirare al Museo Hermitage di San Pietro Burgo. E’ l’opera del maestro del ”rapidismo” Vittorio Vertone, che usa tecniche particolari come quella dell’albume dell’uomo e delle terre policrome. Di certo, come accade, quando un paesaggio d’arte colpisce avremo un turismo di ritorno per ammirare quello che la natura ha disegnato nei nostri paesaggi



LA NOTA DI PRESENTAZIONE DI ARMANDO LOSTAGLIO

Museo HERMITAGE San Pietroburgo, Russia, Vittorio Vertone espone dal 10 giugno 2021 nella mostra “Stagioni del Sud Italia” organizzata dalla presidente ed autore del progetto Plein Air casa Russa Italia Vittoria Petrova in collaborazione con il Consolato Generale d’Italia a San Pietroburgo. Esposta l’opera dell’artista Italiano: N731/090521 Breathe Procida, Respirare Procida 115×230. L’opera è stata allestita sul pianoforte appartenuto al celebre compositore musicista Fryderyk Chopin. Il dipinto rappresenta la mediterraneita italiana, in particolare l’isola di Procida , prossima protagonista come capitale della cultura italiana 2022, con lo stile del “Rapidismo” di cui Vertone è il maestro nativo, con le tecniche dell’albume di uovo e delle terre policrome su tela.Esposte, all’interno della mostra, 70 opere di paesaggi e borghi della Basilicata, Campania, Puglia e Calabria. Il sud Italia ha fatto innamorare e sognare grandi artisti internazionali ed i rinomati pittori Impressionisti Russi, i quali hanno voluto dipingerne i colori e la bellezza. Un ringraziamento va anche allo storico Gianni Maragno e al critico Armando Lostaglio per i rapporti intrapresi, nonché alla Pro Loco Unpli Basilicata.