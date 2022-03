Li’ dove venne girato parte del celeberrimo ” Il Vangelo secondo Matteo” (1964) un omaggio a Pier Paolo Pasolini, nel centenario della nascita, e un riconoscimento scolpito nel cuore e nella memoria della gente di Barile (Potenza). Sabato 5 marzo lo scoprimento della targa commemorativa nel Parco Urbano delle Cantine e un convegno, presso la sala della Pro Loco “Antonio Paternoster” su un tema che lega cinema, cultura, territorio ed economia ” Pasolini, la Basilicata tra cinema e turismo”. E dopo i saluti di esponenti della vita locale e della pro loco, spazio a riflessioni, proposte, interventi che- ne siamo certi- porteranno valore aggiunto all’asfittico e ripetitivo, ma inconcludente dibattito, sul futuro della Basilicata e l’emorragia inarrestabile dello spopolamento. Si parta dalle risorse e spazio a progetti concreti e,sopratutto ai giovani, sui quali non si è mai voluto investire con convinzione e lungimiranza. Contributi qualificati, dai nomi riportati nella locandina, e possibilità di prendere appunti sul che fare evitando i tanti annunci e le pacche sulle spalle di tanti, troppi convegni da diporto, con la immancabile sequenza di foto e post sui social. Servono i fatti, guardare in faccia le persone e quello che accade intorno, come faceva tutti i giorni Pier Paolo Pasolini. Le relazioni di Armando Lostaglio, vicepresidente del Cinit di Rionero e di Angelo Iermano, dottore di ricerca, storia e teoria del cinema dell’Università di Basilicata andranno sul concreto, prima dell’attesa proiezione del film ” Il vangelo secondo Matteo”. Per l’occasione sarà allestita anche una mostra fotografica e documentale con oggetti d’epoca, documenti , foto ed esposizione della macchina da presa 16,Arrriflex a cura della cineteca lucana e foto dell’Archivio Doria. A Barile e nel Vulture, ne siamo certi, viste le motivazioni dei promotori dell’iniziativa si continuerà a parlare di Pasolini e della sua eredità che la Basilicata, piaccia o no, ha raccolto solo in parte…