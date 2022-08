Bandi e cultura, Matera riparte con l’esperienza del 2019

Con il senno di poi, ma tempi, condizioni e opportunità non erano maturi, se l’intesa tra Comune e Fondazione fosse andata in porta due anni fa per esempio, Matera avrebbe colmato una parte di quel gap nell’organizzazione dell’offerta culturale e di quelle realtà che , a tutt’oggi, attendono i bandi per proporsi e proporre. L’estate ormai è saltata, insieme a quella promozione, che andava e va fatta per tempo (almeno sei mesi prima) alla borse specializzate del turismo. E i risultati si vedono, con le lamentele degli operatori e dei visitatori che chiedono cosa fare dopo la visita ai rioni Sassi. Se non fosse per i concerti alla Cava del Sole o per le rassegne di privati sarebbe un disastro. Una pecca, oltre che a debolezze organizzative oggettive, che sconta quella dell’assenza di un piano del turismo affidato – e lo ribadiamo fino alla noia- a professionalità esperte, competenti in grado di gestire e programmare per tempo la stagione. E anche qui pecche e paradossi sono palesi.



L’amministrazione comunale, come potrete leggere nell’accordo sottoscritto con la Fondazione ”Matera-Basilicata 2019” ha preso atto di non avere risorse, capacità e tempo per garantire la programmazione degli eventi e con senso di responsabilità ha attivato una collaborazione con la Fondazione ” Matera-Basilicata 2019”. Bene. L’ accordo di programma segna l’avvio di una collaborazione, di durata biennale, su cultura ed eventi culturali comunali attraverso la messa a punto di un bando, della durata biennale. L’intesa sottoscritta dal sindaco Domenico Bennardi e dal direttore generale Giovanni Oliva, nell’ultimo giorno in cui ricopre questo incarico, prevede il pieno utilizzo delle esperienze maturate dalla Fondazione per l’anno di Matera capitale europea della cultura , anche con l’attività di formazione e assistenza nella presentazione di progetti come accaduto per i 30 progetti leader di quella esperienza. Il bando comunale, che prevede sostegno per le diverse proposte che riguarderanno eventi storicizzati, speciali e di promozione e animazione territoriali di diversa entità e contenuti, potranno contare su una dotazione annuale di 750.000 euro oltre ai possibili introiti della tassa di soggiorno. Il sindaco di Matera, che è anche presidente della Fondazione, ha auspicato tempi brevi da parte della Regione Basilicata- componente del consiglio di amministrazione della Fondazione- affinchè si giunga a tutti gli adempimenti necessari per la modifica dello Statuto e per la proroga delle attività istituzionale in scadenza entro il 31 dicembre 2022.



” Esperienza e brand Matera 2019- ha detto Bennardi- vanno valorizzate, dando continuità a un nuovo ruolo e funzioni della Fondazione e con l’apporto di tutte le componenti che ne fanno parte”. La palla, la risposta passa alla Regione, che dal dicembre 2021 non ha ancora provveduto alla nomina dei propri rappresentanti nel comitato di indirizzo, necessaria per rivedere lo Statuto. Il nuovo cda, presieduto da Domenico Bennardi, dovrà occuparsi oltre che di questo aspetto ”tecnico programmatico” anche di proroga delle attività della Fondazione e di rifinanziamento e di funzioni importanti come quella della Cava e della Serra del Sole. Bennardi, nella vesta di sindaco, ha annunciato una conferenza di servizi con Regione, Ente Parco, Soprintendenza per evitare chiusure o smantellamenti alla scadenza del 31 dicembre 2022. Speriamo nel buon senso, viste le aberrazioni progettuali a Murgia Timone- sulla quale persistono silenzi dopo un ordine del giorno in consiglio comunale- o per i fuochi pirotecnici della Festa della Bruna. Argomenti e contesti diversi, ma una parte del ”tavolo” è quello. Quanto alla Fondazione, il direttore generale Giovanni Oliva, all’ultimo giorno di incarico in quelle mansioni, ma che manterrà quelle di segretario generale e ”gratuitamente” quella direttore amministrativo,dopo aver chiuso il bilancio con un +200.000 euro, ribadisce l’impegno a portare avanti ed esperienze del brand Matera 2019 e l’impegno con il Comune. Naturalmente servono tranquillità, sicurezza e lungimiranza. L’ingresso- come sosteniamo da tempo- di privati in Fondazione inserirebbe maggiore stabilità nel portare avanti i programmi e riprendere quel lavoro di rete ”internazionale”, della quale Matera e la Basilicata hanno bisogno a vari livelli. Ma con il peso giusto della cultura di impresa…Attendiamo,intanto, settembre. SI vota per le politiche e dalla Regione, visto il malcontento palese dei materani verso la Regione e gran parte dei propri rappresentanti, verranno certamente ”aperture” finanziarie e normative. La Fondazione e l’ospedale (depotenziato con la regionalizzazione avviata con i governi del passato) potrebbero essere i beneficiari. Vedremo.



ACCORDO DI PROGRAMMA

tra

Fondazione di Partecipazione Matera Basilicata 2019, con sede legale in Matera, via La Vista, 1, C.F.

93055550771 e P. IVA IT01310470776 in persona del Direttore Generale, dott. ______________________,

di seguito denominata “Fondazione”

e

Comune di Matera, con sede legale in via Aldo Moro – 75100 Matera, C.F. 97804160584, in persona del

Sindaco dott. Domenico Bennardi, di seguito denominato “Comune”

premesso che

a) la Fondazione Matera – Basilicata 2019 ha gestito il programma contenuto nel dossier vincente per la

candidatura di Matera 2019, Capitale Europea della Cultura. Il dossier prevedeva che il lavoro della

Fondazione fosse organizzato come un processo in evoluzione articolato nel seguente modo:

– 2015-2016 dedicati alla costruzione di competenze e di progettazioni sostenibili nelle varie filiere

creative, comprese quelle della comunicazione, attraverso scambi, coproduzioni e confronti

internazionali;

– 2017-2018 alla preparazione del programma culturale del 2019;

– 2019 alla realizzazione del programma di Matera Capitale Europea della Cultura;



– 2020-22 al consolidamento della legacy finalizzato al rafforzamento del posizionamento acquisito da

Matera e dalla Basilicata a livello europeo nel settore della creatività e di diventare una piattaforma

culturale del Mezzogiorno;

b) la Fondazione, nel corso degli anni ed in virtù di più di 1000 eventi organizzati solo nel corso del 2019,

ha sviluppato e consolidato le capacità professionali per lo sviluppo e la gestione di progetti ed eventi

complessi di respiro internazionale, che hanno interessato i quartieri e i borghi e coinvolto la

cittadinanza attraverso percorsi virtuosi di co-creazione e coinvolgimento delle diverse fasce sociali;

c) Ia Fondazione, in base al suo Statuto, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di ogni altra

attività connessa può:

– stipulare e gestire ogni tipo di contratto o convenzione con soggetti pubblici e/o privati che sia

considerato utile per il raggiungimento della finalità della Fondazione;

d) il Comune intende pubblicare il Bando denominato “EVENTI IN CITTA’” (di seguito Bando), avente come

finalità l’individuazione delle proposte progettuali che vanno a comporre lungo il corso dell’anno il

cartellone eventi della città da sostenere, nell’ottica di offrire un’offerta culturale qualificata e di respiro

internazionale, che possa tradursi in un valore aggiunto per il settore turistico ed anche interessare le

periferie e i borghi, sulla scorta di quanto fatto nel 2019;

e) il Comune di Matera non possiede, nel suo organico, figure professionali con le giuste expertise per

l’accompagnamento dei soggetti attuatori nella candidatura dei progetti e per la gestione, sotto il profilo

della “comunicazione” del cartellone eventi, al fine di massimizzare l’impatto positivo delle risorse

allocate nonché l’impatto di detta comunicazione sull’attrattività turistica della città;

1

Proposta n° 276/2022 del 14/07/2022 12

f) la Fondazione e il Comune hanno manifestato l’impegno a intraprendere comuni attività di

collaborazione, di supporto avanzato e di divulgazione mediante la sottoscrizione di un Accordo di

Programma (di seguito Accordo);

g) la sinergia tra la Fondazione e il Comune può stimolare importanti occasioni di confronto, di sviluppo e

di approfondimento relativamente allo sviluppo del Bando con particolare riferimento ad iniziative tese

al trasferimento di competenze in termini di progettazione culturale, gestione eventi, sviluppo e

gestione di budget, comunicazione e monitoraggio per la valutazione degli impatti;

h) il know-how specializzato acquisito negli anni dalla Fondazione consente di supportare il Comune nelle

iniziative di confronto, di sviluppo e di approfondimento relativamente a tematiche di trasferimento di

competenze agli operatori culturali, comunicazione integrata degli eventi, monitoraggio degli impatti;

i) la Fondazione dispone di competenze professionali di eccellenza in grado di sviluppare, con originalità e

con forte connotazione interdisciplinare tutti gli aspetti connessi alle attività oggetto del presente

accordo;



Tra le parti sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo di Programma.

Art. 2 Oggetto e finalità

Le Parti, nell’ambito dei rispettivi compiti e funzioni, si impegnano a cooperare per l’attuazione del bando

pubblico denominato “EVENTI IN CITTA’”, in corso di pubblicazione da parte del Comune.

Le modalità e le forme di collaborazione sono regolate attraverso la stipula del presente accordo ed anche,

ove se ne ravvisi la necessità, tramite ulteriori convenzioni operative.

Le Parti, laddove ravvisino l’opportunità, possono estendere ad altri Soggetti interessati la partecipazione al

presente Accordo, al fine di favorire il massimo supporto e quindi la giusta valorizzazione delle finalità

prefissate nel Bando.

Art. 3 Tipologia delle azioni programmatiche

Le attività congiunte, poste in essere dalle Parti, riguarderanno principalmente:

– supporto per la presentazione pubblica del bando (1/2 eventi di presentazione): spiegazione delle

finalità, dei contenuti, delle modalità di erogazione dei contributi, di rendicontazione, piano delle

burocracies, ecc.

– supporto nella valutazione dei progetti pervenuti , coordinamento/partecipazione alla

Commissione giudicatrice per definizione punteggi e graduatoria;

– formazione/capacity building su: progettazione culturale, produzione degli eventi, ingaggio dei

cittadini, adempimenti burocratici, sicurezza, aspetti finanziari e legali, rendicontazione, spese

ammissibili, comunicazione e marketing, utilizzo della piattaforma Matera Welcome, elementi per il

monitoraggio, ecc.;

– supporto alla rendicontazione dei progetti ammessi a finanziamento;

– strategia di comunicazione del cartellone eventi e gestione dei canali social di Matera Welcome

(non gestione tecnica della piattaforma).

2

Proposta n° 276/2022 del 14/07/2022 13

Per la realizzazione delle predette attività, le Parti intendono promuovere un processo di collaborazione

attraverso il quale qualificate risorse della Fondazione e del Comune potranno interagire tra loro e

perseguire le finalità del Bando.

Le Parti possono istituire un team di lavoro con il compito di sviluppare congiuntamente le attività

programmatiche dell’Accordo.

ART. 4 Durata

Il presente Accordo ha durata fino al 31/12/2022.

Art. 5 Risorse economiche

Il presente accordo di programma non comporta oneri finanziari per le Parti.

Le Parti sosterranno, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e con le proprie risorse finanziarie, i

costi di realizzazione delle attività congiunte secondo quanto pattuito.

ART. 6 Tutela dei dati personali

Tutti i dati personali e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, formativo e divulgativo, di cui le

Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento del presente Accordo,

dovranno considerarsi strettamente riservati e, pertanto, le Parti non potranno farne uso per scopi diversi

da quelli espressamente contemplati e rientranti nell’oggetto del presente Accordo. I dati qui riportati, cui le

Parti danno il consenso all’utilizzo, saranno trattati per le finalità strettamente necessarie all’esecuzione del

presente Accordo, con le modalità e garanzie di cui al D.Lgs. n. 196/2003 (modificato dal D.Lgs. 10/08/2018

n.101 per adeguamento al Regolamento europeo 27/04/2016 n.679).

ART. 7 – Visibilità dell’Accordo di Programma

Le Parti concordano sull’importanza di offrire un’adeguata visibilità al contenuto del presente Accordo ed, a

tal fine, si impegnano a darne diffusione.

ART. 8 – Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione dovuta in base al presente accordo dovrà essere effettuata per iscritto via PEC. Le

comunicazioni si intenderanno validamente eseguite alla data di ricezione del documento via PEC, sempre

che esse risultino inviate esclusivamente ai seguenti indirizzi:

se al Comune di Matera:

tel. 0835.241.340-384

Email: turismo@comune.mt.it – uffcultura@comune.mt.it

Pec: comune.matera@cert.ruparbasilicata.it

alla cortese attenzione della dott.ssa Giulia Mancino

se alla Fondazione:

3

Proposta n° 276/2022 del 14/07/2022 14

tel. _______________

Email: ______________________

Pec: ______________________

alla cortese attenzione del dott. _________________

ovvero presso il diverso indirizzo che ciascuna delle Parti potrà comunicare all’altra, con le suddette

modalità.

ART. 9 Registrazione

Il presente Accordo sarà registrato in caso d’uso. Le spese di registrazione saranno a carico della parte

richiedente.

Art. 10 Rinvii e Foro Competente

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle norme vigenti in materia. In

caso di controversia nell’interpretazione o esecuzione del presente Accordo che non si possa risolvere in via

amichevole, il Foro competente sarà quello di Matera.