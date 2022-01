Un concerto atteso,” Vita d’artista” quello della versatile cantante barese,che ha una precisa identità interpretativa passata per esperienze diverse, dal jazz al funky, mettendoci voci e assoli al pianoforte o alle percussioni. Un successo a Sanremo nel 2015 con ”galleggiare” e poi tante esperienze di successo con Mario Biondi, Raphael Gualazzi, il Volo e altri. Da non perdere.



Serena Brancale in concerto al Teatro Mercadante di Altamura

Dopo la pausa per le festività, riprende la programmazione del Teatro Mercadante di Altamura. Sabato 15 gennaio, alle ore 21,00, è in programma il concerto di Serena Brancale “Vita d’artista”, per la rassegna Metamorphosis. Con lei, sul palcoscenico del Teatro Mercadante, Dario Panza e Domenico Sanna.

Ritenuta una delle voci più talentuose della scena musicale italiana, è riuscita a conquistare il grande pubblico con la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2015 dove ha presentato una versione raffinatissima del suo brano “Galleggiare”. Dotata di una voce scura e versatile, in questo nuovo progetto decisamente nu-soul, con la sua creatività attraversa funk, jazz e R’n’B strizzando l’occhio al rap ma senza mai dimenticare i moderni suoni dell’elettronica. Cantante ma anche pianista e percussionista, nei live Serena esprime il suo talento suonando tastiere e pad elettronici e dedicando al suo pubblico, durante i concerti, indimenticabili momenti in “solo” dal carattere intimo e confidenziale ma allo stesso tempo ancora più creativo e scatenato. Tante le personalità rimaste affascinate dalla sua voce e dalla sua incredibile personalità artistica, consensi che le hanno portato grandi collaborazioni: Il Volo, Mario Biondi, Filippo Timi, Raphael Gualazzi e Enzo Gragnaniello.

Info e prenotazioni: 0803101222 (anche WhatsApp) – Prenotazioni: Box Office (via dei Mille, 159) – Biglietti in vendita online su Vivaticket.

Seguici sui social: #teatromercadantealtamura #rinascimento #weareinpuglia #cultura

Sul web: www.teatromercadante.com