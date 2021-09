Un lavoro su ” Modì” di Patrice Avella,, che si presenta domani 8 settembre ad Altamura (Bari), alle 18.30 presso l’Agorateca di via Stefano Lorusso, ha fatto pensare subito al suo stile inconfondibile, con i volti assottigliati di donne, e altre opere che hanno fatto grande il livornese Amedeo Modigliani nella Villa Lumière del Novecento. E a quella bravata di tre studenti universitari toscani che nel 1984 fecero rinvenire nel “Fosso Reale” della città della satira( l’irriverente Vernacoliere lo conferma) tre teste scolpite attribuite, frettolosamente, da una parte della critica al celebre artista. La cosa ingannò una parte degli esperti per un po’, ma poi la ”bravata” dei tre giovani venne fuori e l’attenzione verso Modigliani crebbe ancora. Anche perchè altri, come accade nel mondo dell’arte, cercarono con mostre e altre iniziative. Curiosità e cronaca che hanno accresciuto l’interesse su Modì e la presentazione del libro, ne siamo certi, inviterà a visitare musei e mostre. Nella ampia nota che segue, pubblicata sulla pagina social https://www.facebook.com/events/275536227407398 Evento da non perdere



“Modigliani, l’amore e Paris”, presentazione nella Agorateca di Altamura del libro di Patrice Avella, dedicato al celebre pittore livornese. Appuntamento mercoledì 8 settembre alle 18.30.

Prosegue mercoledì 8 settembre, alle 18.30, nella Agorateca di Altamura il tour di presentazioni in Puglia di “Modigliani, l’amore e Paris”, biografia romanzata di Amedeo Modigliani (Modì), scritta da Patrice Avella, scrittore francese di origini italiane, trasferitosi in Toscana sei anni fa. Il libro, edito dalle edizioni Il Foglio Letterario di Piombino, coglie l’essenza del celebre pittore livornese, attraverso le sue donne, i suoi amori, il suo genio. E quindi i dipinti, i ritratti, i nudi femminili con i famosi volti allungati e i colli cilindrici, le sculture, i luoghi di Parigi dove è vissuto tra vicoli, brasserie e artisti. E poi ancora le notti folli e gli eccessi e la donna della sua vita, Jeanne, morta tragicamente.

Nel libro anche alcune “incursioni” nella gastronomia francese e livornese.

Patrice Avella ha ricevuto numerosi riconoscimenti, sia in Italia che in Francia, per i suoi libri, l’ultimo in ordine di tempo proprio per “Modigliani, l’amore e Paris” al XVI Napoli Cultural Classic

Inoltre gli è stato riconosciuto il premio “Livre Européen et Méditerranéen” per il libro “Piazza Fontana”. Annovera una collaborazione con la radio nazionale francese “France Bleu” e da dodici anni scrive di cinema e di gastronomia italiana sulla rivista di Parigi “La Voce”, periodico degli italiani in Francia. Ha scritto e pubblicato oltre una dozzina di libri in Francia ed in Italia con le “Edizioni il Foglio Letterario” e ha collaborato con il cinefilo e storico toscano Gordiano Lupi alla scrittura di diverse pubblicazioni a quattro mani come “La Grande Abbuffata”, “A cena con gli Appiani” che continuano a riscuotere un forte successo di pubblico e critica anche grazie ad alcune trasmissioni televisive nazionali. Diversi sono i progetti in fase di realizzazione: tra gli altri uno sul poeta Jacques Prévert e il suo rapporto con Parigi e un altro sullo scrittore de “Il Piccolo Principe”, Antoine de St-Exupery.

La presentazione ad Altamura è organizzata da Agorateca (via Stefano Lorusso, 1, accanto alla scuola “Tommaso Fiore”) e dall’associazione culturale “Eutropia”. Dialoga con l’autore Cristina de Vita, scrittrice e operatrice culturale; voce in parola Matilde Cafiero. Introduce Pasquale Dibenedetto, giornalista, presidente dell’associazione culturale Eutropia.

Per l’accesso è necessario il Green Pass.

Per informazioni: 3334225560.