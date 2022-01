Olocausto in musica, oltre la tradizione kletzmer…non può che riportare alla memoria Francesco Guccini con la sua ” La canzone del bambino nel vento” incisa nel 1967 ” per la raccolta folk beat n.1 , ma accreditato a “Lunero”(pseudonimo di Iller Pattaccini) e Maurizio Vanelli perchè l’autore non era iscritto alla Siae e con la canzone incisa nel 1966 dal notissimo gruppo degli Equipe 84. Un brano destinato a essere ascoltato, nel giorno della memoria, e che non sarebbe male potesse diventare ufficialmente l’inno del ricordo sopratutto nel BelPaese. troppo incline a dimenticare, rimuovere, far finta di nulla da dove veniamo e quanti hanno perso la vita nella ”scientifica” follia dittatoriale nazista. E lo diciamo nell’Italia nata dalla Resistenza, che ha fatto poco a scuola tra storia ed educazione civica, per le tante situazioni di compromesso che hanno lasciato spesso sulla carta i principi della Costituzione, che una tendenza ”trasversale” vorrebbe trasformare a colpi di riforme da Titolo V, fallimenti referendari e svolte presidenziali. Attenti alle ipocrisie e alla maggioranze governative del ”tutti insieme incompatibilmente” e alle forzature del consenso, dei compromessi, che rischiano derive pericolose. E allora rileggere, riascoltare il brano di Francesco, reinterpretato anche dal compianto Augusto Daolio dai Nomadi,dai Modena City Ramblers, Alice, Elisa, Antonella Ruggiero, per citarne alcuni, e in inglese da Rod MacDonald, è un contributo a non dimenticare, sempre. Tutti i giorni.

IL TESTO

Son morto con altri cento

Son morto ch’ero bambino

Passato per il camino

E adesso sono nel vento

E adesso sono nel vento

Ad Auschwitz c’era la neve

Il fumo saliva lento

Nel freddo giorno d’inverno

E adesso sono nel vento

Adesso sono nel vento

Ad Auschwitz tante persone

Ma un solo grande silenzio

È strano non riesco ancora

A sorridere qui nel vento

A sorridere qui nel vento

Io chiedo come può un uomo

Uccidere un suo fratello

Eppure siamo a milioni

In polvere qui nel vento

In polvere qui nel vento

Ancora tuona il cannone

Ancora non è contento

Di sangue la belva umana

E ancora ci porta il vento

E ancora ci porta il vento

Io chiedo quando sarà

Che l’uomo potrà imparare

A vivere senza ammazzare

E il vento si poserà

E il vento si poserà

Io chiedo quando sarà

Che l’uomo potrà imparare

A vivere senza ammazzare

E il vento si poserà

E il vento si poserà

E il vento si poserà

UNA PIETRA DI INCIAMPO A VIENNA

FOTO DI ANGELO STAGNO