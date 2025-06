Astronauti in camper a Bologna per il lancio del libro ”La Luna respira”

Il colorato e iconico camper ‘’Bulli’’ della Volkswagen, guidato da due astronauti, sta ispirando le presentazioni in Italia del libro “La Luna respira”, scritto da Emilio Salierno, sulla vita dello scienziato lucano Giovanni De Maria. Un’idea promozionale quella del camper che incuriosisce e richiama la necessità di proporre temi a sfondo scientifico con modalità alternative e per coinvolgere una platea sempre più vasta con una narrazione, dal libro alla divulgazione, semplice e immediata. La rassegna “È tempo di scienza 2025” di Bologna, il 4 luglio, propone l’incontro con il prof. De Maria e l’autore della pubblicazione, aprendosi così anche alle storie che partono dalla Basilicata e che vedono protagonisti i lucani, un’opportunità per scoprire e approfondire grandi esperienze, come quella del “professore delle pietre lunari”, attraverso eventi coinvolgenti e stimolanti.

Il festival bolognese, non a caso, attraversa il tempo: comincia dalle credenze della mitologia più remota per arrivare alle aspettative che riponiamo nello spazio per il futuro delle nostre vite e alla possibilità di colonizzare la Luna. Franco Martina



“LA LUNA RESPIRA” CON IL SUO CAMPER A BOLOGNA

In Emilia Romagna la nuova tappa del “camper” che porta in giro per l’Italia il libro sulla vita dello scienziato lucano Giovanni De Maria. “La Luna respira”, scritto da Emilio Salierno, arriva a Bologna grazie a “Sofos APS per la divulgazione delle scienze” e Osservatorio astronomico di Bologna (Inaf Oas). L’iniziativa è sostenuta da “Case di quartiere Bologna” e Libreria Ubik, nel solco della “Notte europea dei ricercatori”. La presentazione è inserita nella rassegna estiva “È tempo di scienza”. L’appuntamento è per venerdì 4 luglio, alle ore 19, nel cortile del Centro sociale e culturale Giorgio Costa, in Via Azzo Gardino 48, nel centro cittadino e nella Bologna dei quartieri, dove Flavio Fusi Pecci, già direttore Inaf Bologna, converserà con De Maria e l’autore del libro.

Il presidente di Sofos Aps, il bolognese Antonio De Blasi, sottolinea il presupposto che muove l’attività del sodalizio: “La scienza non può essere considerata materia esclusiva degli specialisti e, quindi, di difficile acquisizione. Riteniamo che questa sorta di “paura della cultura scientifica”, in alcuni casi, sia addebitabile anche alla mancanza di una seria attività divulgativa rivolta alle masse. Ecco, allora, la necessità di adoperarsi per semplificare e rendere accessibile il più possibile gli argomenti della scienza. Il libro “La Luna respira”, scritto da Emilio Salierno, con la storia della vita di un uomo delle scienze quale è il prof. De Maria, assolve proprio allo sforzo di andare oltre i tecnicismi, rivolgendosi a una platea vasta che vuole apprendere con leggerezza, sia pur in una cornice di informazione corretta e rigorosa. Il libro presenta le vicende dello scienziato con una narrazione scorrevole, vivace e comprensibile e questo è sicuramente uno dei pregi della pubblicazione”.

Sofos nasce nel 2006 a Bologna con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico verso i temi della scienza e dell’innovazione. L’attività di divulgazione dell’associazione copre diversi settori della scienza, avvalendosi di strategie di intervento diversificate: conferenze rivolte alle scuole e alle associazioni culturali; eventi scientifici, attività con realtà virtuale e laboratori rivolti a scuole, associazioni culturali e enti turistici; serate laser di osservazione della volta celeste con astronomi accompagnati da musicisti e attori; realizzazione di materiale divulgativo multimediale. Target principale dell’associazione sono i giovani, ai quali volge una particolare attenzione con incontri nelle scuole di ogni ordine e grado. Sofos collabora con l’Istituto nazionale di astrofisica di Bologna, che si occupa di ricerca nel campo dell’astronomia e dell’astrofisica, di progettazione e sviluppo di strumentazione per lo studio e l’esplorazione del cosmo, e favorisce la diffusione della cultura scientifica attraverso progetti di didattica e divulgazione.

Il libro sulla vita di Giovanni De Maria sta nel solco della vecchia e nuova epopea lunare, una grande vicenda di passioni, incontri, scoperte, amori e ricordi personali. Nella narrazione di Salierno, che è il frutto dei dialoghi avvenuti a Roma, nel quartiere Monti dove vive De Maria, c’è la quotidianità del celebre dipartimento americano di Fisica diretto da Fermi, le frequentazioni di De Maria con i Premi Nobel, gli episodi curiosi del mondo scientifico e sociale della Chicago degli anni Cinquanta.