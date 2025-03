Ass.ne CINECREANDO (Mont.so): bilancio della Rassegna “Sguardi d’Autore 2024”

Il Cine Teatro “Nicola Andrisani” di Montescaglioso (MT), diretto da Nunzio Nicola Disabato, ha reso noto il calendario degli appuntamenti cinematografici proposti nel corso dell’anno 2024, nell’ambito della 14ªedizione della rassegna cinematografica di film d’essai “Sguardi d’Autore 2024”, rivolta ad un pubblico giovane e adulto, svolta in orario serale e promossa dall’a ssociazione culturale “Cinecreando” di Montescaglioso, in provincia di Matera. Tale iniziativa ha già trovato attuazione già dal 2010, ottenendo lusinghieri risultati in termini di presenze e di apprezzamento da parte del pubblico.

La rassegna è mirata alla proiezione di film di particolare interesse culturale ed artistico, di difficile circuitazione, con particolare attenzione ai film girati in Basilicata, spesso sottovalutati e, infatti, non programmati da gran parte delle sale cinematografiche italiane e regionali.

E’ una rassegna cinematografica che coinvolge il territorio nell’accurata scelta dei film girati nel territorio lucano per sensibilizzare e stimolare l’interesse del giovane pubblico verso tematiche e contenuti importanti della storia della Basilicata. Si tratta, in sostanza, di film legati alla storia e alla tradizione lucana, nazionale ed internazionale, prodotti da “grandi nomi” ma anche da “giovani” talenti, fortemente rappresentativi della cinematografia emergente e del cinema di qualità.

La rassegna è originale e si distingue rispetto ad altre manifestazioni locali in quanto propone, accanto alla semplice visione del film, il modello del cineforum con “dibattito finale”, diventando così una vera attività laboratoriale di sviluppo educativo e sensibilizzazione del pubblico.

La scelta di una modalità di rassegna cinematografica che riprende il classico modello del Cineforum è dovuta alla necessità di validare la visione dei film proposti con un reale scambio di opinioni, riflessioni e critiche tra pubblico ed esperti/critici di cinematografia.

La rassegna “Sguardi d’Autore” promossa dall’associazione culturale Cinecreando, è un evento caratterizzato da storicità e innovazione allo stesso tempo, come testimoniano le rassegne stampa delle edizioni precedenti: negli anni la manifestazione è cresciuta ed è diventata un punto di riferimento importante per la cultura cinematografica, soprattutto per quel pubblico locale e non, sempre più critico ed esigente, attento alle evoluzioni del settore del Cinema e dell’audiovisivo in generale, in termini di contenuti, linguaggi, autori e protagonisti.

L’iniziativa assume anche una forte rilevanza in termini di conoscenza e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale locale: ai gruppi/target che lo desiderano, infatti, è offerta la possibilità di associare alla visione del film visite guidate o escursioni organizzate presso la famosa benedettina di Abbazia di San Michele Arcangelo di Montescaglioso oppure itinerari culturali e turistici nelle vie del Centro storico montese, per scoprire le tradizioni popolari e degustare prodotti tipici della cultura enogastronomica locale, in collaborazione con gli operatori turistici e culturali locali.

Obiettivo generale della manifestazione è quello di educare all’immagine, alla comunicazione visiva ed ai linguaggi e all’evoluzione dell’audiovisivo, valorizzando le funzioni di sviluppo culturale e di integrazione sociale svolte dalla cinematografia.

Essa assume, per il territorio e per il target, una forte valenza e funzione di tipo:

– sociale, perché momento di aggregazione;

– educativa, ossia sviluppo della capacità di introspezione e di contributo al miglioramento delle capacità di stimolare liberamente l’immaginazione in maniera riflessiva e critica;

– storico-culturale, in quanto momento di recupero dell’identità culturale e di valorizzazione della cultura cinematografica locale ed internazionale.

La rassegna Cinematografica “Sguardi d’Autore” si rivolge, infatti, ad un pubblico giovane e adulto, non necessariamente esperto di cinematografia.

Attraverso la visione dei film e, soprattutto con il successivo dibattito in sala, si vuole stimolare l’interesse verso le tematiche trattate e lo spirito critico del pubblico meno esperto e giovane, al fine di avvicinarlo al cinema d’autore e di qualità.

Entrando nello specifico della proposta filmica offerta nel corso dell’anno 2024, la storica struttura cinematografica montese ha offerto film di notevole interesse culturale e sociale: “ PALAZZINA LAF ” (Italia), film drammatico di e con Michele Riondino, basata su una vicenda realmente avvenuta; nel cast anche Elio Germano; il film ha ricevuto 5 candidature ai David di Donatello 2024 e si è aggiudicato 3 premi: miglior attore protagonista (assegnato a Michele Riondino), miglior attore non protagonista (ad Elio Germano) e migliore canzone originale (“La mia terra”, scritta e interpretata da Diodato); il film storico e biografico “ ONE LIFE ” (U.K.) di James Hawes, con Sir Anthony Hopkins; “ PERFECT DAYS ” (Giappone/Germania) del maestro Wim Wenders, candidato al Premio Oscar e al Premio César come miglior film in lingua straniera; “ POVERE CREATURE! ” (U.S.A., U.K. e Irlanda) di Yorgos Lanthimos, interpretato da Emma Stone, Mark Ruffalo e Willem Dafoe. Il film è stato presentato in concorso all’80ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, aggiudicandosi il Leone d’oro al miglior film; ha poi ottenuto 4 premi Oscar (miglior attrice a Emma Stone, migliore scenografia, migliori costumi e miglior trucco e acconciatura) e 2 Golden Globe (miglior film commedia o musicale e migliore attrice in un film commedia o musicale ad Emma Stone). E’ poi proseguita con “ ROMEO è GIULIETTA ” (Italia) di Giovanni Veronesi, con Sergio Castellitto, Pilar Fogliati, Geppi Cucciari, Margherita Buy, Alessandro Haber e Asia Argento;

“ DIECI MINUTI ” (Italia) di Maria Sole Tognazzi, con Barbara Ronchi, Fotinì Peluso e Margherita Buy (quest’ultima candidata al Nastro d’argento 2024 per la migliore attrice non protagonista);

“ PAST LIVES ” (U.S.A./Corea del Sud) diretto da Celine Song; è stato presentato in concorso al Sundance Film Festival e nominato tra i migliori 10 film del 2023 dal National Board of Review e dall’American Film Institute. Ha, inoltre, ottenuto diversi riconoscimenti, tra cui 5 candidature ai Golden Globe e 2 candidature ai Premi Oscar.

“ LA ZONA D’INTERESSE ” (U.K., Polonia e U.S.A.) di Jonathan Glazer, film drammatico vincitore di 2 premi Oscar (miglior film internazionale e miglior sonoro), è stato presentato in concorso al Festival di Cannes 2023 ed è stato, inoltre, definito uno dei 5 migliori film internazionali in assoluto del 2023 secondo il National Board of Review.

La rassegna ha, poi, incluso la programmazione de “ UN ALTRO FERRAGOSTO ” (Italia) diretto da Paolo Virzì, sequel di “Ferie d’Agosto” (1996); nel cast figurano Silvio Orlando, Sabrina Ferilli, Christian De Sica, Laura Morante, Vinicio Marchioni, Gigio Alberti, Paola Tiziana Cruciani, Silvio Vannucci, Rocco Papaleo.

“ ZAMORA ” diretto ed interpretato da Neri Marcorè (al debutto alla regia di un lungometraggio); il film è stato presentato in concorso al Bari International Film Festival, ottenendo una menzione speciale per la fotografia. Nel cast troviamo, inoltre, Alberto Paradossi, Anna Ferraioli Ravel, Giovanni Esposito, Giovanni Storti, Giacomo Poretti e Antonio Catania.

“ CONFIDENZA ” (Italia) di Daniele Luchetti, presentato in concorso all’IFFR – International Film Festival Rotterdam 2024 nella sezione “Big Screen” ed interpretato da Elio Germano, Federica Rosellini, Vittoria Puccini, Pilar Fogliati, Isabella Ferrari.

“ I BAMBINI DI GAZA – SULLE ONDE DELLA LIBERTA’ ” (Italia/Belgio) di Loris Lai, ispirato al romanzo “Sulle onde della libertà” di Nicoletta Bortolotti (2013).

“ IL FRUTTO DELLA TARDA ESTATE ” (Tunisia/Francia/Svizzera/Germania) di Erige Sehiri; il film ha rappresentato la Tunisia nella categoria per il miglior film internazionale ai premi Oscar 2023; stato poi presentato in anteprima alla “Quinzaine des Réalisateurs” del 75º Festival di Cannes.

“ MEDITERRANEAN FEVER” (Germania/Francia/Cipro/Palestina) di Maha Assal; presentato in anteprima al 75º Festival di Cannes, nella sezione Un Certain Regard; ha ottenuto il relativo premio per la migliore sceneggiatura (Maha Haj).

Il documentario “ ENZO IANNACCI VENGO ANCH’IO ” (Italia) di Giorgio Verdelli; ha ottenuto 1 candidatura a David di Donatello; “ L’ULTIMA VOLTA CHE SIAMO STATI BAMBINI ” (Italia) di e con Claudio Bisio, al suo esordio alla regia. Il film ha aperto la 53ª edizione del Giffoni Film Festival; ha ricevuto il Premio UNICEF, Premio Fuori le Mura, Premio del Pubblico e Castello d’oro durante il Festival di Castellinaria di Bellinzona; ha vinto la 18^ edizione del Festival del Cinema Italiano in Brasile; ha ricevuto il Premio Giuria Giovani alla 38^ edizione delle Journees du Cinema Italien de Nice. Ha ottenuto la candidatura ai David di Donatello, nella categoria David Giovani. Ai Nastri d’argento 2024 Claudio Bisio ha ricevuto il Premio Nino Manfredi per il film; ha, inoltre, ricevuto il Premio internazionale Flaiano per il concorso italiano 2024.

Il film d’animazione “ YUKU E IL FIORE DELL’HIMALAYA ”, di Arnaud Demuynck e Rémi Durin, (Francia, Belgio, Svizzera); “ CAMPO DI BATTAGLIA ” (Italia), film di guerra diretto da Gianni Amelio, con Alessandro Borghi, Gabriel Montesi e Federica Rosellini, in concorso per il Leone d’oro alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia 2024. Il film biografico “ IL TEMPO CHE CI VUOLE ” (Italia/Francia), scritto e diretto da Francesca Comencini, con Fabrizio Gifuni e Romana Maggiora Vergano; è stato presentato fuori concorso all’81ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia (2024); “ VERMIGLIO ” (Italia/Francia/Belgio), scritto e diretto da Maura Delpero, Leone d’argento alla 81ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e selezionato per rappresentare l’Italia ai Premi Oscar del 2025 nella sezione “miglior film internazionale”.

“ IDDU – L’ULTIMO PADRINO ” (Italia/Francia), di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza; nel cast Toni Servillo, Elio Germano, Daniela Marra, Barbora Bobuľová, Fausto Russo Alesi, Antonia Truppo, Tommaso Ragno; in concorso per il Leone d’Oro alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

“PARTHENOPE ” (Italia/Francia), di Paolo Sorrentino, con Celeste Dalla Porta, Stefania Sandrelli, Luisa Ranieri, Silvio Orlando, Gary Oldman, Isabella Ferrari, Biagio Izzo. Il film è stato presentato in concorso per la Palma d’Oro all’edizione 2024 del Festival di Cannes. “ BERLINGUER – LA GRANDE AMBIZIONE ” (Italia/Belgio/Bulgaria), film biografico e politico diretto da Andrea Segre; è stato selezionato come film d’apertura della Festa del Cinema di Roma 2024, nella quale Elio Germano ha ricevuto il Premio Vittorio Gassman quale miglior attore; nel cast Roberto Citran, Fabrizia Sacchi, Paolo Calabresi, Giorgio Tirabassi, Francesco Acquaroli.

Il film legal – poliziesco “ GIURATO NUMERO 2 ” (U.SA.) del maestro Clint Eastwood con Nicholas Hoult, Toni Collette, J. K. Simmons e Kiefer Sutherland.

La rassegna ha, infine, proposto “ NAPOLI NEW YORK ” (Italia) del premio Oscar Gabriele Salvatores; il film ha ricevuto 3 candidature al Ciak d’Oro 2024; nel cast Pierfrancesco Favino, Dea Lanzaro, Anna Ammirati, Tomas Arana e Antonio Catania.