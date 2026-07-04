Arte, poesia e vino per l’arrivederci alle Cartografie di Gianni Roppo

E non poteva che concludersi così, domenica 5 luglio a Matera, la mostra di Di-Segni di Roppo alla ristoteca ‘’le antiche cisterne dai Tosi’’ in via Bruno Buozzi nel Sasso Caveoso, nell’ambito di un interessante percorso di programmazione e animazione territoriale promosso dall’impresa socio culturale ‘’Mewe’’. Per il gran finale- come riporta il comunicato- Mewe ha organizzato unitamente ad Alberto e Agnese della ristoteca materana, una serata speciale con questa ricetta di ingredienti culturali: Gianni Roppo mostrerà in live painting su tavola di legno di pioppo, tratto dopo tratto, un assaggio della tecnica pittorica della fusaggine con rametti di salice; i poeti Valentina Tramutola e Giuliano Maroccini declameranno i versi di ordinaria meraviglia dalle loro silloge Stelle di Neutroni e Le cose elementari, edite da divergenze e fallone editore; lo chef Enzo Contini farà cantare materie prime locali nell’aperitivo-cena conviviale. Il condimento del tutto l’armonia dei felici incontri.



COMUNICATO STAMPA 2 Luglio 2026

Chiude in performance poetica con apericena domenica 5 luglio alle 19.00 a Matera nelle cisterne della Ristoteca Dai Tosi la mostra Cartografie Interiori. Di-segni Gianni Roppo.

Iniziativa di MEWE impresa socio culturale di comunità con il sostegno della BPPB e della Fattorie Donna Giulia per la Capitale Euromediterranea della cultura e del Dialogo

MATERA. Domenica 5 Luglio alle 19 è in programma il finissage della mostra Cartografie Interiori. Di-segni Gianni Roppo in ristoteca “alle antiche cisterne dai Tosi”, in viale Bruno Buozzi n.12 nel Sasso Caveoso.

Le diciotto tavole ed i cinque scrigni-dittici disposti sui gradoni nelle cavee delle antiche cisterne, opere pittoriche dell’artista pugliese tutte su tavola di pioppo, sono in esposizione per ventuno giorni a partire dal 14 giugno scorso in un luogo dell’accoglienza e del buon vivere, per la libera fruizione di materani e visitatori temporanei in città.



Per il gran finale, il 5 luglio, la Mewe ha organizzato unitamente ad Alberto e Agnese della ristoteca materana, una serata speciale con questa ricetta di ingredienti culturali: Gianni Roppo mostrerà in live painting su tavola di legno di pioppo, tratto dopo tratto, un assaggio della tecnica pittorica della fusaggine con rametti di salice; i poeti Valentina Tramutola e Giuliano Maroccini declameranno i versi di ordinaria meraviglia dalle loro silloge Stelle di Neutroni e Le cose elementari, edite da divergenze e fallone editore; lo chef Enzo Contini farà cantare materie prime locali nell’aperitivo-cena conviviale. Il condimento del tutto l’armonia dei felici incontri.

La mostra di arte contemporanea Cartografie Interiori, insieme agli appuntamenti multiarti dell’inaugurazione e della svernice, è patrocinata dal Comune di Matera e dalla Fondazione Matera Basilicata 2019, rientrando nelle iniziative dell’anno di Matera Capitale Euromediterranea della Cultura e del Dialogo 2026. Ha ricevuto sostegno dall’Istituto di Credito Banca Popolare di Puglia e Basilicata e dalle Fattorie Donna Giulia come azione tonda che rafforza le sinergie tra attori dell’economia in ambito socioculturale e turistico ricettivo della città dei sassi e della murgia tutta



Geografie umane che le socie ed i soci MeWe continuano a coltivare con cura, passione e sinergie tra privato e pubblico per mettere a “valore comune” questa volta Gianni Roppo, artista contemporaneo di Bitritto in sperimentazione permanente, con oltre quarant’anni di esperienza nel campo della pittura artistica, Valentina Tramutola, poetessa, copywriter e storyteller potentina, Giuliano Maroccini, poeta, insegnante e co-ideatore di VersoSud progetto-azione pluriennale di arte pubblica, poesia e arti performative su Corato e dintorni.

[Ufficio stampa e relazioni con i media: MEWE impresa socioculturale di comunità – meweimpresasoc@gmail.com – 338 9336599]