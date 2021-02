Josè Ortega, Ettore Stella, Leonardo Sinisgalli, Laura Battista. Oppure Eustachio Paolo Lamanna ,Luigi Guerricchio, Tommaso Stigliani, Egidio Romualdo Duni,Domenico Ridola,Rocco Scotellaro, Albino Pierro, Isabella Morra, Teresa Vezzoso ,Carlo Levi, Margherita Nugent? Sono tra i quattro personaggi, da riprodurre con altrettante sculture, che il Comune di Matera intende realizzare nell’ambito del progetto ”Monumentali Racconti” coinvolgendo nella scelta i cittadini con un sondaggio on line in scadenza il 7 febbraio https://www.facebook.com/groups/673361526137687/permalink/2025275280946298/ . E il luogo scelto per ammirarli è la villa comunale, da olttre un decennio ” Villa dell’Unità d’Italia”, che ospita già i busti in bronzo dell’Eroe dei Due Mondi, Giuseppe Garibaldi, dell’ottimo telegrafista di quella avventura Giambattista Pentasuglia e una scultura in tufo ” La nostra Grande Madre” . Un progetto davvero interessante e, che auspichiamo, possa proseguire anche per altre temi di democrazia partecipata e legata alla economia di sostenibilità di quartieri, borghi e programmi. ” Attraverso questo progetto – ha detto il Sindaco Domenico Bennardi- le opere dedicate ai personaggi storici diventano occasione di studio, confronto e sensibilizzazione, strumenti che consentono l’immaginazione di una comunità moderna: rendere presente ciò che non vive. Infatti, il progetto “Monumentali racconti” va ben oltre l’idea dell’omaggio e del ricordo: è voce e narrazione; è trasmissione della memoria, è consapevolezza attraverso la quale cerchiamo di afferrare ciò che è scomparso, i busti divengono un punto di riferimento e di orientamento”. Bene. Buona scelta e ripassate la storia della città, del territorio e della regione. Ripartiamo dalla memoria.



MONUMENTALI RACCONTI

E’ un progetto di arte pubblica per trasmettere la memoria della città attraverso quattro busti scultorei dedicati a personaggi che hanno portato lustro a Matera e al suo territorio.

L’arte pubblica nel progetto “Monumentali racconti” assume molteplici significati: per lo spazio nel quale le opere saranno ospitate (la Villa Comunale); per la possibilità di fruizione e accessibilità; per il coinvolgimento dei cittadini nella scelta delle opere da realizzare: i materani, infatti, saranno chiamati a scegliere direttamente a quali personalità dedicare i monumenti attraverso un sondaggio on line.

Le sculture all’interno della Villa Comunale diventano lo strumento per raccontare la città, segnando un punto fermo nella narrazione urbana; esempio di arte a cielo aperto che restituisce valore, memoria e storia alla città, omaggiando e celebrando i protagonisti della cultura e della crescita del territorio.

Attraverso questo progetto, le opere dedicate ai personaggi storici diventano occasione di studio, confronto e sensibilizzazione, strumenti che consentono l’immaginazione di una comunità moderna: rendere presente ciò che non vive. Infatti, il progetto “Monumentali racconti” va ben oltre l’idea dell’omaggio e del ricordo: è voce e narrazione; è trasmissione della memoria, è consapevolezza attraverso la quale cerchiamo di afferrare ciò che è scomparso, i busti divengono un punto di riferimento e di orientamento.

“La dinamica partecipativa si innesta sin dalla fase iniziale dell’idea – spiega il sindaco, Domenico Bennardi -, perchè si tratta di un progetto che richiede una partecipazione consapevole, attiva e diretta dei cittadini, per incitare il discorso civico e generare momenti di dialogo e di incontro. Credo che sia responsabilità delle istituzioni dedicare risorse e tempo per portare la memoria, la storia e l’arte negli spazi pubblici. Il progetto ‘Monumentali raccordi’ intende incentivare la comunità materana a sentire senso di orgoglio per la propria storia e senso di appartenenza per la cosa pubblica: è così che un monumento, una produzione artistica può essere condivisa dalla comunità e diventare parte dell’immaginario collettivo”.



PERSONAGGI NATI A MATERA O IN PROVINCIA DI MATERA CHE HANNO DATO LUSTRO ALLA CITTÀ E AL TERRITORIO

1. Eustachio Paolo Lamanna (filosofo, Matera 1885 – Firenze 1997)

2. Luigi Guerricchio (Artista, Matera 1932 – Matera 1996)

3. Ettore Stella (Architetto, Matera 1915 – Altamura 1951)

4. Tommaso Stigliani (Poeta, Matera 1573 – Roma 1651)

5. Egidio Romualdo Duni (Musicista, Matera 1708 – Parigi 1775)

6. Domenico Ridola (Medico e archeologo, Ferrandina 1841 – Matera 1932)

7. Rocco Scotellaro (Poeta, Tricarico 1923 – Portici 1953)

8. Albino Pierro (Poeta, Tursi 1916 – Roma 1995)

9. Isabella Morra (Poetessa, Valsinni 1520 – Valsinni 1545)

10. Teresa Vezzoso (docente e filantropa, Matera 1912 – Matera 1996)

PERSONAGGI NON NATI A MATERA O IN PROVINCIA DI MATERA CHE HANNO DATO LUSTRO ALLA CITTÀ E AL TERRITORIO

11. Carlo Levi (Artista, Torino 1902 – Roma 1975)

12. Margherita Nugent (Scrittrice, critica d’arte, Firenze 1891 – Trieste 1954)

13. José García Ortega (Artista, Arroba de los Montes 1921 – Parigi 1990)

14. Laura Battista (poetessa, Potenza 1845 – Tricarico 1884)

15. Leonardo Sinisgalli (Poeta, saggista e critico d’arte, Montemurro 1908 – Roma 1981)

Il sondaggio si chiuderà entro la mezzanotte di domenica 07/02/202, ha valore informale ed esplorativo ma che terrà in viva considerazione il risultato finale nella scelta definitiva dei 4 busti da realizzare.

Sondaggio online: https://www.facebook.com/groups/673361526137687/permalink/2025275280946298/