Arte e solidarietà con la ”Magia di Matera e del suo territorio”

Dipinti, foto, un luogo della memoria dei rioni Sassi, ricco di storia, come la ”Storica Casa Grotta”, un editore come Magister ”identitario” per la nostra terra, due uomini il dottor Nicola D’Imperio e il fotografo Giorgio Pica che continuano a lavorare nell’anima del territorio e spazio alla solidarietà… E’ il mix di contenuti della vernice che sarà inaugurata a Matera,mercoledì 13 luglio,alle 20.00, presso la ” Storica casa grotta ” di vico Solitario nel Sasso Caveso. Flash e pennelli per la mostra di pittura e fotografia ” La magia di Matera e del suo territorio” di Nicola D’Imperio e Giorgio PIca. La mostra è stata dall’artista Nicola Lisanti , che introdurrà la serata con Enzo Varricchio . Previsto anche un momento musicale con lo swing di “Cosimo Maragno Trio” . La mostra resterà aperta fino al 9 ottobre 2022. E dalla mostra spazio alla solidarietà . Il ricavato dei dipinti andrà alla Ong ” Amici di Ampasilava” che gestisce, in Madagascar, un ospedale italiano in cui operano medici ed infermieri italiani volontari che hanno cura degli abitanti di alcuni villaggi malgasci. Il ricavato delle vendite delle foto sarà devoluto all’associazione GianFranco Lupo, che si è distinta negli anni per numerose iniziative di solidarietà.

Descrizione del libro edizioni Magister

Matera racchiude in sé ottomila anni della storia dell’Uomo che, senza soluzione di continuità, ha lasciato la sua impronta scolpita nei villaggi neolitici, le chiese rupestri, i Sassi, le abitazioni scavate nella calcarenite. Anche nel suo territorio l’Uomo ha percorso la storia degli ultimi mille anni, costruendo castelli e borghi medioevali sulle colline argillose. Il tutto in un’antica atmosfera di magia che i due artisti, Nicola D’Imperio e Giorgio Pica, hanno percepito con la loro sensibilità ed espresso l’uno con la pittura e l’altro con la fotografia.