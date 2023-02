Arte e scienza in una visione…all’Unitep

Quante volte abbiamo visitato una mostra, soffermandoci davanti a un quadro, una scultura, una installazione con la sensazione di aver capito poco o nulla o di non essere riusciti a comprendere motivazione, significati, impressioni da quanto esposto? E questo nonostante disponibilità e buona volontà a cogliere i diversi linguaggi dell’arte o le pre e post fazioni di questo o quel critico, che in un linguaggio spesso per ‘addetti ai lavori’’ ci lasciano indifferenti. L’Unitep, l’Università della Terza età e della educazione permanente, giovedì 23 febbraio offre l’opportunità per colmare la lacuna, con l’apporto di Rosanna Guida, titolare di ruolo della cattedra di “Teoria della percezione e psicologia della forma” presso l’accademia di belle arti di Brera in Milano. Il resto è nella nota dell’Unitep e con un invito a imparare , con una serata al Museo nazionale, a conoscere l’arte e a non metterla da parte..

Giovedì 23 febbraio alle ore 17,00

nella sala conferenze del Museo RIDOLA

la professoressa Rosanna GUIDA

terrà una conferenza sul tema:

“Visioni di arte e scienza

attraverso le opere di alcuni artisti contemporanei:

Sergio Lombardo, Silvia Hell, Gianluca Codeghini, Paolo Cavinato, Michele Guido, Concha Jérez, Francesco Bertocco”

L’UNITEP, Università della terza età e della educazione permanente in collaborazione con il Museo nazionale di Matera organizza un incontro con Rosanna Guida, titolare di ruolo della cattedra di “Teoria della percezione e psicologia della forma” presso l’accademia di belle arti di Brera in Milano.

La professoressa Rosanna Guida, di origine materana, è personalità molto conosciuta e stimata in campo accademico e artistico.

L’evento, si terrà nella sala conferenze del Museo Ridola ed è un approfondimento speciale del corso di “Storia dell’Arte” tenuto in Unitep dalla professoressa. Maristella Trombetta, ricercatrice di Storia dell’estetica e della critica d’arte presso l’Università di Bari.

Dopo una breve presentazione del presidente Unitep Costantino Dilillo e il saluto del Direttore del Museo nazionale di Matera Annamaria Mauro, Maristella Trombetta introdurrà l’intervento di Rosanna Guida, mentre la coordinatrice docenti del Direttivo Unitep, professoressa Carmela Dinnella, sarà moderatrice dell’incontro.

Unitep, senza scopo di lucro, promuove attività didattiche, formative, partecipative per la crescita culturale della popolazione di ogni età.

