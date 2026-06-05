Arte e non solo….Benvenuti alla Giornata del dialogo!

L’invito viene da una scuola dove la creatività è il suo biglietto da visita, con studenti, professori che tirano fuori nelle diverse forme espressive quella energia del fare, immaginare, realizzare destinata a far stupire, riflettere, aprire al dialgo con la natura e con gli altri. Il prossimo 9 giugno il Liceo artistico ”Carlo Levi” di Matera aprirà il portone d’ingresso, aule, chiostri e la propria anima alla città. Sarà l’occasione per una ”giornata del dialogo ” particolare con un occhio a quello che potrebbe essere l’avvio di un rapporto con giovani e comunità di Tetouan( Marocco) che con Matera ricopre il ruolo di capitale mediterranea della cultura e del dialogo.Naturalmente, per un giorno, mettete da parte (è meglio) telefonini,social e altri mezzi digitali che alimentano isolamento e autoreferenzialità. E questi aspetti con la creatività hanno poco o nulla a che fare.



COMUNICATO STAMPA

Il prossimo 9 giugno 2026 il Liceo Artistico “Carlo Levi” aprirà le sue porte alla città con la “Giornata del Dialogo”, evento conclusivo dell’anno scolastico inserito nel percorso di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026.

Non sarà una semplice manifestazione scolastica.

Sarà una giornata costruita intorno a un’idea necessaria: tornare a parlare, ascoltare, creare comunità.

In un tempo attraversato da conflitti, distanze e linguaggi che spesso dividono più di quanto uniscano, gli studenti del “Carlo Levi” scelgono l’arte come spazio di relazione e la scuola come luogo in cui immaginare nuove forme di incontro.

Per un’intera giornata il Liceo si trasformerà in un paesaggio mediterraneo vivo e attraversabile: corridoi, laboratori e aule ospiteranno installazioni, musica, immagini, performance, proiezioni e sperimentazioni visive pensate e realizzate dagli studenti.

La città sarà invitata a entrare dentro un percorso collettivo di ricerca e immaginazione, nato durante mesi di lavoro laboratoriale e restituito al pubblico come esperienza condivisa.

Tra gli appuntamenti previsti:

• una grande mappa artistica del Mediterraneo ispirata a Tropico Mediterraneo di Stefano Liberti;

• un’installazione immersiva di realtà aumentata e video mapping sul modellino della Cattedrale di Matera;

• la proiezione di un cortometraggio ideato, scritto e interpretato dagli studenti;

• laboratori aperti di stampa serigrafica dedicati al tema “Il canto delle sirene”;

• musica dal vivo e performance spontanee diffuse negli spazi della scuola.

La “Giornata del Dialogo” nasce da una convinzione semplice ma profonda: la pace non è un concetto astratto, ma qualcosa che prende forma ogni volta che le persone trovano il coraggio di incontrarsi, ascoltarsi e riconoscersi parte della stessa comunità.

Per questo il Liceo Artistico “Carlo Levi” sceglie di aprirsi alla città non solo per mostrare lavori e progetti, ma per condividere una visione della scuola come luogo pubblico di cultura, relazione e futuro.

Una scuola che non separa, ma connette.

Una scuola che non chiude, ma invita.

Una scuola che prova a trasformare creatività e dialogo in esperienza concreta di comunità.

La città è invitata a partecipare.

Perché il dialogo non nasce nel silenzio delle distanze, ma nei luoghi in cui le persone decidono di incontrarsi davvero.