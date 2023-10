Arte e integrazione con Nart…e il parco di Nicoletta

Come tutte le idee progetto a costo zero, che fanno tanta sostanza, con gente che si rimbocca le maniche per passare dalla proposta ai programmi concreti quanto ha fatto Nicoletta Rossotti con il ‘’Parco degli uncinetti’’ a Roma merita di intrecciare altro filo e lana con quanti alla condizione delle periferie e di quanti ci vivono, tra mille problemi. Obiettivo- scrive Armando Lostaglio nel pezzo che segue- farne un’oasi di bellezza e operatività, investendo in arte, cultura, tanta pazienza e volontà, proprio come facevano nonne e madri d’un tempo che da un gomitolo e i ‘’ferri’’ tiravano fuori orditure per mantelle, cappelli, babucce e altri capi per vestire famiglia e casa, nucleo di quartieri, centri e periferie.



NART Arte fra natura e periferie

di Armando Lostaglio

Roma ha celebrato l’evento NART ossia Natura Arte Roma, ideato e curato dalla storica critica e curatrice d’arte Nicoletta Rossotti. E’ un primo risultato scaturito dall’impegno prodigato con importanti collaboratori, non escluso l’appoggio di cittadini ed istituzioni sensibili a problematiche di integrazione mediante l’arte. Tale progetto intende appunto sollecitare la preservazione degli spazi urbani tramite la riqualificazione e la valorizzazione delle aree periferiche che spesso sono avvolte dal degrado. L’evento NART celebra il lavoro svolto nell’area della capitale ora denominata “Parco degli Uncinetti” e si trova presso via Cortina D’Ampezzo 251, ricadente nel XV Municipio. Esso coinvolge artiste ed artisti impegnati a favorirne lo sviluppo irrobustendone, esaltandone e dimostrandone le potenzialità, mediante l’accoglienza e il benessere della collettività. Un motivo portante scaturisce dalla poesia “L’Eternità è innamorata delle opere del tempo”, come cantava il poeta romantico William Blake. E’ dunque un progetto ambizioso, e nasce dalla sagacia di Nicoletta Rossotti, la quale, fra gli altri impegni professionali è Coordinatrice Nazionale dell’Accademia Internazionale Medicea di Firenze; in qualità di curatrice d’arte si dedica all’organizzazione di eventi culturali e di mostre collettive e personali, curando la promozione degli artisti contemporanei tramite la gestione dell’ufficio stampa, l’allestimento espositivo e la ricerca di sponsor. Lo scopo di questa giornata – conferma Nicoletta Rossotti – è di far comprendere come lavorando in sinergia con senso civico e di “idem sentire’’, un’area precedentemente in forte stato di degrado possa, attraverso l’arricchimento culturale ed artistico, mediante installazioni di opere di Land art (e non solo), divenire una piccola oasi di benessere e bellezza