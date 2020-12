Sostegno alla cultura dell’arredo urbano, dell’arte moderna, con una specificità espressiva nelle tecniche e nelle scelte – come la Street Art o Arte di strada- che la Regione Lazio ha deciso di favorire con una legge, che prevede risorse per Enti Locali e privati. Davvero un esempio virtuoso di guardare in concreto all’innovazione e alla creatività. E che auspichiamo possa essere ripresa anche in Basilicata, per creare un meccanismo ”a cascata” sul territorio: dai Comuni agli Ater, dalle associazioni agli artisti per progetti che – e lo abbiamo descritto in vari servizi- hanno riguardato Matera e altri centri regionali. Con risultati davvero interessanti e spese davvero contenuti. E pensiamo anche ai giovani che si formano nei licei artistici, animati da tante idee e progetti. A loro basta un muro e un incoraggiamento, ma con un progetto definito su periferie, manufatti, luoghi di incontro. La legge approvata dalla Regione Lazio va in questa direzione. Il provvedimento, proposta di legge 222, riguarda ” Disposizioni per la valorizzazione promozione e diffusione della street art’. Si prefigge, con la valorizzazione della street art, la trasformazione e riqualificazione degli spazi urbani che – è un dato oggettivo- porta a interessanti ricadute anche sociali. La norma prevede ha previsto la concessione di contributi regionali a Comuni e ai privati ,a sostegno di iniziative riguardanti la street art anche come espressione di percorsi che favoriscono inclusione e partecipazione. Sul piano operativo gli Enti locali potranno trasmettere alla Regione Lazio un elenco di spazi, luoghi, da pubblicizzare e destinare all’arte di strada. Nella programmazione di bilancio la Regione ha previso 200.000 euro per il 2021 e il 2022 e atri 100.000 nel biennio per spese di promozione e conoscenza con le tecnologie digitali dell’arte di strada. Che la Basilicata, enti locali e privati ci pensino e si attivino. Attendiamo i colori del buon senso e dell’impegno in consiglio regionale…