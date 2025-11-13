Arte astratta che sorride alla vita . Bravi i ragazzi del Liceo Artistico

Tecniche diverse ma un vena creativa comune che ha saputo cogliere appieno tema e sfida del concorso di pittura astratta ” Giuseppe Caggiani”, che ha visto coinvolgimento e partecipazione degli allievi del Liceo artistico ” Duni-Levi” di Matera. E il risultato, con quattro premiati dei quali due ex aequo al terzo posto, ha soddisfatto la commissione giudicatrice e l’associazione Gian Franco Lupo ”Un sorriso alla vita” che ha promosso il concorso. Arte è ricerca, creatività, riflessione, comunicazione. Bravi i vincitori, riportati nel comunicato, e quanti si sono cimentati in un ”laboratorio” di idee e di sperimentazione, destinato a continuare. Del resto anche l’arte astratta sorride alla vita.



Comunicato Stampa

Matera, 13 novembre 2025 – Si è svolta questa mattina, presso l’Aula Magna del Liceo Artistico Duni Levi di Matera, la cerimonia di premiazione del Concorso di Pittura Astratta “Giuseppe Caggiani”, un’iniziativa che ha coinvolto attivamente gli studenti delle classi 5B, 3B, 4D2 e 2C in un percorso di profonda esplorazione artistica e personale.



Il concorso, promosso in collaborazione con l’Associazione Gian Franco Lupo “Un sorriso alla vita”, ha rappresentato molto più di una semplice competizione: è stato un laboratorio di introspezione, confronto e orientamento, dove i giovani partecipanti hanno potuto riflettere sul proprio linguaggio espressivo e sulle potenzialità di una futura carriera nel mondo dell’arte.



La commissione di valutazione – composta dal Prof. Saverio Ciccimarra, dal giornalista e storico dell’arte Dott. Michele Saponaro, ha selezionato con attenzione le opere più significative, premiando quattro studenti per la loro originalità e profondità espressiva.

I nomi dei vincitori, classificati rispettivamente al primo Sabrina Gjishti,