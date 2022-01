…di Matera, naturalmente. Giovanni Maria ”Nunzio” Paolicelli ”architetto” materano delle acute analisi senza tempo ha scritto sull’argomento alla sua maniera, con la lanterna di Diogene (non sapete chi era e perché girava con la lanterna? E allora è la volta buona per informarvi) per chi ha tempo e lo vuole usare per farsi una o tante domande sull’uomo, nel rapporto con tutte le “dimensioni” che lo circondano e ne sono ragione di vita. E allora soffermarsi in piazza Duomo, dove è la ”Chiesa Madre” come la chiamavano i nostri Padri, basilica, duomo o cattedrale come più vi aggrada, significa imbattersi in uno stile come il ”romanico” che è arte da incorniciare per quello che indica, promana, coinvolge. Ed è quello che ha fatto il bravo ”Nunzio”, che è rimasto tra i pochi a cibarsi per la mente…con pane e vocabolario, anzi di enciclopedia ”Treccani” per spiegare il significato di arte. Fatelo anche voi, sfogliando le prime pagine del libro in formato elettronico (e book) ‘’ Perché il romanico è l’unica vera arte’’ che troverete sul web.



Un libro dedicato al maestro J. Klein per spiegare le valenze del termine romanico, che designa principalmente l’architettura ma anche la scultura, la pittura e le arti decorative, sviluppatasi in Europa tra la fine del X e il XII secolo. Sono gli spazi, ben articolati e dimensionati, che esaltano il valore del romanico contrassegnato dal semicerchio e poi la luce, che spinge verso il basso, alla distanza giusta dall’uomo per stimolarne la spiritualità. Tutto il contrario della evoluzione verso il gotico, ma involuzione per i cultori del romanico. E l’autore senza mezzi termini si esprime per quest’ultimo stile.



“Ci sovviene – scrive Paolicelli il Duomo di Milano, di stile Gotico, successivo al Romanico. L’ultima volta che ci siamo stati ci è capitato di rimanere in silenzio ad ascoltare quello che avveniva nel corpo a stare tra i banchi del Duomo. Forse non ci avete mai fatto caso ma, tutta l’energia viene attratta alla sommità del capo, tutta l’energia viene spinta verso l’alto. Per compenetrare l’essenza di un tempio, per noi è stato importante osservare quello che avveniva dentro il nostro corpo. È da queste sensazioni, da queste idee volute dai costruttori, volute dagli architetti che possiamo desumere e centrarci sull’argomento. Una chiesa, ha quattro dimensioni, la quarta dimensione è rappresentata dalla possibilità di vivere all’interno e all’esterno lo spazio’’. Una considerazione illuminante che non può che portarci al Duomo di Matera, che ha subito negli anni ‘’forzature’’ che hanno scappellato il ‘glande’ (sì una erre ci può scappare e fa ridere, naturalmente, come leggerete nel libro) campanile alto 52 metri. A conferma che in passato non era così arrivano gli appunti di don Luigi Paternoster, che a suo tempo fornì preziose indicazioni al nostro architetto romanico. ‘’In realtà, originariamente – scriveva Don Luigi Paternoster – il campanile aveva termine al primo cornicione, con un terrazzino ed una loggetta munita di colonnine di tufo. Il tutto conforme allo stile originale. Fu invece solo nel secolo XVII che venne aggiunta la piramide che, tra l’altro, provocò delle lesioni ben visibili dall’interno del campanile stesso, a cui si dovette far fronte collocando ben 14 tiranti in ferro’’. E allora lasciamo le cose come stanno? Giovanni Nunzio Maria Paolicelli , che ha dedicato l’ultima fatica all’arciduchessa Filomena Casamassima, è fedele alla linea romanica e tira fuori una proposta dirompente, detta senza mezzi termini per un ‘’restauro’’ totale e definitivo.



“Quanto poi alla “piramide” – scrive l’Architetto- propongo alcune interessanti opzioni: farla a pezzi, il che sarebbe certamente la soluzione migliore; oppure usarla come edicola al centro della piazza della Cattedrale al posto del vecchio pozzo (ad imitazione della piramide all’ingresso del Louvre!); o anche come basamento dello “stupendo” ripetitore della Telecom che continua impunemente a svettare sui Sassi con la lucentezza di una mignon Eiffel: quale migliore sostituto fallocratico?’’ Creativo, provocatore, esaltato? La soluzione è pronta e resta sulla carta. Il romanico, comunque, è il migliore stile dell’arte. Nunzio non si ferma qui è parla dello ‘sbaglio’’ del Ponticello…Ma non ve la raccontiamo, come non vi raccontiamo del buon Pitagora ( sì proprio quel matematico e filosofo ideatore dell’omonimo Teorema) e delle prove a cui dovette sottostare per entrare nell’esoterico Egitto in una scuola di misticismo. E’ la quinta dimensione… Quale? Ma per saperlo dovete leggere il libro. Naturalmente.

NUNZIO PAOLICELLI

Bibliografia

Jana yoga

Lo Zen e il gioco del Poker

Lo Zen è il gioco del biliardo

I miei detti contraddetti