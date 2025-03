Arte al Cubo? In 27 …allo Studio arti visive

Pitagora sarebbe contento per quel numero perfetto il 3 che con i multipli, tabelle e altri segni algebrici che contrassegnerà la mostra Arte3 ( al cubo) in programma dal 7 marzo allo Studio Arti Visive di Matera. E se non ci credete prendere un quaderno a quadretti o un foglio commerciale, di quelli utilizzati un tempo per fare il compito di matematica, e provate a ripetere, disegnare, commentare tutte le facce quadrate ( ritorna Pitagora) del cubo…portate al successo nel 1974 con il modello rompicapo a facce colorate dell’architetto e ‘’scultore’’ ungherese Erno Rubik . Uno spunto per Franco Di Pede, fondatore dello Studio di via delle Beccherie, per recuperare un artista al cubo e magari in vista del 2026 che vedrà Matera – con contenuti e progetti da individuare- come capitale mediterranea della cultura e del dialogo con la città marocchina di Tetouan. Sabbia e giardini, una clessidra e una palma…



COMUNICATO STAMPA/INVITO

“Arte3” (Arte al cubo)

L’Associazione Studio Arti Visive APS, traendo ispirazione dalle recenti celebrazioni relative ai cinquant’anni dalla creazione del cubo di Rubik, ospita nello storico spazio espositivo di via delle Beccherie n. 41 una mostra collettiva dal titolo “Arte3” (Arte al cubo) con opere di Bruno Aller, Antonio Baglivo, Carla Cantore, Daniela Cataldi, Giovanni Carpentieri, Luca Colacicco, Silvio D’Antonio, Giovanni Dell’Acqua, Lucio Del Pezzo, Carlo Desireau, Antonello Di Gennaro, Franco Di Pede, Giovanna Donnarumma, Marisa Facchinetti, Gennaro Ippolito, Pietro L’Annunziata, Giancarlo Lepore, Roberto Linzalone, Ruggero Maggi, Giovanna Martinelli, Giuseppe Miriello, Michele Morelli, Angelo Palumbo, Achille Perilli, Pasquale Santoro, Mauro Staccioli, Marisa Settembrini.

Le opere dei 27 artisti coinvolti (pittori, scultori, incisori, poeti e fotografi), realizzate con l’uso di differenti linguaggi espressivi e materiali diversi – secondo quello che ormai è uno dei tratti distintivi delle iniziative che lo Studio Arti Visive organizza da oltre sessant’anni – vedono tutte protagonista il cubo. Questo solido geometrico da sempre gode di grande attenzione ed interesse, anche nel mondo artistico, in quanto da un lato è segno e simbolo di perfezione dall’altro anche espressione di ambiguità e profonde contraddizioni a partire proprio dalla sua radice etimologica (dal greco antico “kybos” che vuol dire “dado”) che sembra rimandare all’imperfezione, al caso, alla fortuna e, quindi, a qualcosa di tutt’altro che regolare. Ecco, allora, che l’immagine del cubo/dado evoca e richiama un vero e proprio microcosmo che si compone di diverse “facce” sovente tra loro antitetiche: semplicità e complessità, stabilità e movimento, forma esteriore all’apparenza semplice e struttura interna in grado di celare un rompicapo proprio come lo è ciascun essere umano e come lo è stato per generazioni (e per certi versi lo è ancora) anche il cubo di Rubik.

Ed è proprio in virtù di queste molteplici sfaccettature che la mostra propone una suggestione: “un’assonanza visiva” tra le opere dei più famosi esponenti della corrente cubista dell’arte contemporanea (Braque e Picasso) ed alcune vedute dei Sassi di Matera.

Completa l’esposizione una creazione degli alunni, guidati dalle docenti di Arte le prof.sse Annamaria Linzalone e Maria Carmela Campagna, della 3ªB e 3ªC dell’Istituto Comprensivo “E. Fermi” di Matera diretto dalla prof.ssa Isabella Abbatino.

Inaugurazione venerdì 7 marzo alle ore 19.00 alla presenza degli artisti.