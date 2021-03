Una pagina social https://www.facebook.com/ArtStudioMatera/?ti=as per riannodare le fila di una lunga attività artistica, fatta di volontà, passione, ricerca , cominciata negli anni Ottanta nei rioni Sassi, nel Barisano, in un rudere ristrutturato in economia di via Rosario, ribattezzato ”Art Studio” . E qui Donato Martina disegnava, colorava, plasmava nelle ore libere dal lavoro quello che vedeva e ‘sentiva’ intorno: le atmosfere dei lamioni vissuti, i portoni in legno con le portelle scardinate, i volti di anziani che si aggiravano alla ricerca della vita di un tempo.



Senza disdegnare le puntatine in provincia, a Pomarico, Ferrandina, Pisticci per ”catturare” le espressioni gestuali di quegli archivi della memoria dai capelli bianchi, che indossavano i costumi della tradizione. Esperienze e impressioni riportate su fogli di ornato, tele, calchi e su lastre con le tecniche di grafiche imparate in quella bottega artigianale di arte, passione, idee, progetti, scambi internazionali che è da quasi mezzo secolo la scuola di grafica di via Sette Dolori, animata dai salentini Vittorio Manno e Antonio Rizzelli.



E cosi la pagina social di Art Studio diventa una carrellata per un bilancio di quello che Donato ha prodotto finora e che intende fare, spaziando dalla ritrattistica alla cartapesta come dimostra quel carro trionfale del 2 luglio realizzato dopo anni di studio e passione.



Art studio pronto a solcare i mari dell’arte e con il timone ben stretto tra le mani, da guidare nei ritagli di tempo…tra lavoro, orto , tiro con l’arco ed escursioni.