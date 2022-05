In un luogo suggestivo dall’architettura unica, che esalta la storia e la mano dell’uomo, una mostra dedicata alla ”Madre Arte” invita a soffermarsi sulla creatività di uomini e donne di oggi. Artisti dalla vena creativa diversa, che ha portato 40 artisti a riportare su tela e con tecniche differenti, quanto ha saputo tirar fuori osservando la realtà, quello che c’è intorno o è dettato da passioni nell’alveo della ”Art Mater” rispettando la denominazione latina che contrassegna la mostra d’arte contemporanea ospitata fino al 14 maggio nel Sasso Barisano. Nella nota degli organizzatori i contenuti della mostra. Ma vi consigliamo di visitarla per apprezzare proposte e lavori degli artisti.



LA NOTA DI PRESENTAZIONE DELLA MOSTRA

mostra d’arte contemporanea

Matera| Casa Cava 07 > 14 maggio 2022

“Art Mater” è una mostra che mette in luce argomenti intensi e apotropaici; sottende al mito della fertilità, al ciclo della vita e a tutte le manifestazioni della natura. Un progetto di ri-nascita, di divinazione, volto alla bellezza.

Nelle giornate forse più buie del nuovo Millennio, si riconosce all’espressione artistica un ruolo privilegiato: l’arte, ancora una volta, può essere riferimento per ispirare alla vita ed alle sue seduzioni.

Sono stati selezionati circa 40 artisti dalle due realtà espositive: Gina Affinito, curatore d’arte che opera a livello internazionale e Galleria Accorsi che opera tra Torino e Venezia. In esposizione altrettante opere nelle sezioni pittura, fotografia, illustrazione, scultura ed installazione, selezionate in base a parametri di appartenenza al tema, innovazione e sperimentazione, valore della ricerca artistica, originalità ed utilizzo dei linguaggi in modo trasversale.

Dal 7 al 14 maggio 2022 con inaugurazione sabato 7 maggio h 18.30, presso Casa Cava, Centro per la Creatività del progetto Visioni Urbane della Regione Basilicata, nel cuore dei Sassi di Matera, Patrimonio Mondiale UNESCO. Polo culturale della città di Matera, Casa Cava è l’unico spazio espositivo ipogeo del mondo e l’Auditorium, di cui scrivono le riviste internazionali di architettura, è il simbolo della parabola storica e della rinascita culturale di Matera: un luogo nato come cava di tufo, poi abbandonato e usato come discarica, infine trasformato in centro per la creatività giovanile.

Orari di apertura/chiusura: tutti i giorni 10.00 – 13.00 / 15.00 – 18.00



In esposizione:

ADEMARA, AGAZZI Valentina, AMBROSECCHIA Giuliana,

ARCES Francesca, BINETTI Emanuele, BURLA Francesco,

CRISTOFALO Mario, DEL PRETE Giuseppe, DI MARIO Vanessa,

DIFILIPPO Vito, ELANIDA, GRAFFIGNA Nada, LEA Lachi,

LACQUANITI Antonio, INTELLIGENTE Mario, LISIGNOLI Maria,

LUCCHESE Donato, LUSIGNANI Rosita, MANGIAPELO Marina,

MANSI Monica, MARCARELLI Marco, MEDORI Alessandro,

MELLO TEGGIA Roberta, ORIGINARIO Franco,

PEDERZOLLI Manuela, PILATO Antonio, PILATO Ylenia,

ROSITANI Giuseppe, SANDRONI Laura, ZINGARO Valentina

Catalogo sfogliabile:

https://www.sfogliami.it/fl/251445/kzszxz8t7yv6b3g1vnvy4y35yse7tfj#page/1

Evento Social:

https://www.facebook.com/events/326707499522997

Via S. Pietro Barisano 47, Matera

Gina Affinito, curatore del progetto www.ginaaffinito.com gina.affinito@gmail.com

mob +39.327.3463882

—

Gina Affinito Arte Contemporanea

mob Italia +39 327 3463882

www.ginaaffinito.com