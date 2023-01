La foto serale di piazza San Francesco d’Assisi, ma è cosi anche in via San Biagio, o nei Sassi in via Madonna delle Virtù, ha lasciato un vuoto nella prospettiva di luoghi, che avevano per tanti turisti -e non solo- un punto di riferimento davanti alle statue bronzee segnate, dalla creatività di Salvador Dalì. Una presenza, coincisa con la mostra allestita dal 1 dicembre 2018 nei Sassi all’interno delle chiese rupestri di San Nicola dei Greci e Madonna delle Virtù, che è stata meta di visitatori italiani e stranieri. Non sappiamo al momento se quell’evento o altri animeranno ancora quei luoghi, che in passato hanno ospitato le mostre antologiche di scultura del circolo culturale ”La Scaletta”. Attendiamo segnali. Ma non ci facciamo molte illusioni dopo i silenzi e l’involuzione che ha caratterizzato la conclusione dell’anno di Matera capitale europea della cultura 2019 e quello che sarà la Fondazione ” Matera-Basilicata 2019” dopo il nuovo statuto, che ridisegna obiettivi,ruolo e peso della città. E senza un disegno di città, affidato a professionalità ed esperienze consolidate, non si va da nessuna parte. Si continuerà con gli anglicismi simili al ”latinorum” dell’avvocato Azzeccarbugli di manzoniana memoria o a scrivere (tutto vero) in delibera via Guido D’Orso con l’apostrofo. La cosa non ci meraviglia…è un evento consolidato. Arrivederci Salvador Dalì, che abbiamo apprezzato in altre mostre, consolidate, in Italia e all’estero. Via le statue all’aperto, ma restano qua e la gazebo e altre sagome di ingombro che poco hanno a che fare con decoro e buon senso. Per Matera che prima di Salvador Dali , tra entusiasmi e polemiche, ha incontrato altri spagnoli noti come Rafael Alberi e Josè Ortega non resta che raccogliere un invito a darsi una mossa: ” Adelante, Adelante…”

