Jazz incrociato, con Vincenzo Cipriani e il suo gruppo, e con tanti sconfinamenti gradevoli e originali nelle dimensioni di altri generi musicali, con le sonorità di strumenti che spaziano dal pianoforte , batteria, viola, chitarra elettrica e voce, naturalmente. Una serata, quella del 18 febbraio al Teatro Mercadante, che apre ad atmosfere musicali intense dove è di casa l’ Orchestra da camera del Teatro Mercadante. Per gli appassionati il gradito intervento di Mimmo Misciagna e Domingo Mastromatteo (“Into the deep”). Ora in fila al botteghino.

LA SERATA PER AROUND THE MUSIC

Teatro Mercadante Altamura: “Around the music”, concerto ‘crossover jazz’ di Vincenzo Cipriani

Stagione 2021-2022 “Rinascimento” del Teatro Mercadante di Altamura

Rassegna “Metamorphosis – Passato, presente, visioni”

Venerdì 18 febbraio, ore 21

Il maestro Vincenzo Cipriani presenta:

“AROUND THE MUSIC”

con la partecipazione di

Piero Massa – viola

Francesco Rondinone – batteria

Giuseppe Pignatelli – basso

Matteo Ruggiero – chitarra elettrica

Badria Razem – voce

Orchestra del Teatro Mercadante

Produzione Teatro Mercadante



Venerdì 18 febbraio, alle ore 21.00, al Teatro Mercadante di Altamura è in programma il concerto “Around the music”. Un progetto musicale in jazz crossover style che è incentrato sulle composizioni di Vincenzo Cipriani (pianista, compositore e organista pugliese, docente presso il Conservatorio di Matera), eseguite dal suo gruppo “Cipriani trio-viola&voice”. Le composizioni, differenti tra loro per stile, pathos e forma, si caratterizzano da una struttura legata al jazz cameristico influenzato dalla musica classica, dal funky, latin e alcuni stilemi ritmici e melodici tipici della cultura araba. Con la partecipazione di Piero Massa – viola; Francesco Rondinone – batteria; Giuseppe Pignatelli – basso; Matteo Ruggiero – chitarra elettrica; Badria Razem – voce; Orchestra da camera del Teatro Mercadante. Nel corso della serata interverranno Mimmo Misciagna e Domingo Mastromatteo (“Into the deep”).

Nell’ambito della Stagione 2021-2022 “Rinascimento” del Teatro Mercadante di Altamura, l’appuntamento fa parte della rassegna “Metamorphosis – Passato, presente, visioni” che ha la direzione artistica proprio del maestro Cipriani.

Info e prenotazioni: 0803101222 (anche WhatsApp) – Prenotazioni: Box Office in via dei Mille, 159, Altamura – Biglietti in vendita online su Vivaticket – Email: info@teatromercadante.com

—-

