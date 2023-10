Armonia, ricerca, arte e tanta buona Architettura per i premi In/Arch 2023

Tanta esperienza e idee e soluzioni interessanti tra i progetti che sono passati sui tavoli, tra le mani, nei files, in definitiva nei lavori visionati e poi premiati nella edizione 2023 dei Premi In/Arch di Puglia e Basilicata, apprezzati nel corso della cerimonia svoltasi domenica scorsa a Bari nello Spazio Murat. E il corposo comunicato di resoconto – che riportiamo più avanti- ha illustrato progetti, le ”matite” come si diceva un tempo e le imprese che le hanno realizzate in Puglia e in Basilicata, in centri grandi e piccoli. Ci vorrebbero giorni per soffermarsi e questo potrebbe essere uno spunto, che suggeriamo agli organizzatori, agli ordini professionali, agli enti locali e alle aziende per una mostra itinerante nei sette capoluogo di provincia delle due regioni. Spunti di riflessioni per valutazioni su come cambiano le nostre città alle prese con le sfide dell’innovazione, del risparmio energetico, del comfort e della necessità a rispettare ambiente e senso di comunità, senza tirar fuori un concetto abusato come quello di ”sostenibilità” e la miriade di anglicismi che spaziano da smart a green e via elencando. E qui ci piace ricordare, da Matera, il premio alla memoria all’architetto Antonio Mattia Acito, per l’ultimo lavoro legato alla Cava del Sole per Matera capitale europea della cultura 2019. E poi il doppio riconoscimento all’architetto Gianpiero Maria Latorre per interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio negli ultimi cinque anni in Basilicata, il centro congressi Unahotels a borgo Venusio, e per la miglior opera di architettura (nuova costruzione) per un edificio residenziale in via Protospata 45 a Matera.

Una serata che ha offerto tanti spunti aprendo, perchè No, anche ad itinerari turistici di architettura. Se lo si fa a Berlino, Barcellona, Parigi, Amsterdam, Roma, Milano perchè non farlo anche dalle nostre parti? Nel corso della cerimonia sono stati assegnati il Premio Internazionale “Bruno Zevi” per la diffusione della cultura architettonica, conferito a DOCOMOMO sezione Basilicata e Puglia per il progetto “9 itinerari per 100 architetture del ‘900 in Puglia e Basilicata ed il Premio alla Carriera al prof Carlo Rocco Ferrari. E ora al lavoro per l’edizione Premi In/arch 2024. Ricordiamo quelli che negli anni hanno interessato professionisti e associazioni materani o professionalità di altre regioni che nella Città dei Sassi hanno lasciato il segno di creatività e progettualità .



I Premi Inarch (premi e segnalazioni) che hanno interessato Matera.

1963, il circolo La Scaletta per il libro Le chiese rupestri di Matera.

1969, Piergiorgio .Corazza e Vicenzo Baldoni per l’Istituto tecnico agrario alle Rondinelle,

1989, gruppo Giura Longo ( Tommaso Giura Longo, Lugi Acito, Renato Lamacchia,Maria Letizia Martines, Lorenzo Rota) per il Primo programma biennale dei Sassi.

1990, Carlo Pozzi per il recupero di sei case nei Sassi.

1990, Luigi Acito per il Liceo Scientifico di Policoro.

2020, Massimo Acito, nella categoria giovani architetti, per Residenze temporanee al Cappuccino vecchio a Matera.

⁶2020, Alfredo e Marina Manca per la ristrutturazione del ristorante Oi Mari’.

2020, Luigi Acito per Edificio residenziale e commerciale in via Dante.

2020, Piergiorgio Corazza, premio alla carriera.

2023, Giampiero Maria Latorre per Edificio residenziale in via Lupo.Protospata, Matera e per intervento di riqualificazione edilizia/rigenerazione al Centro polivalente Matera Hotel a Venusio.

2023, Mattia Antonio Acito, premio alla memoria.

A questa lista vanno aggiunti altri progettisti che hanno operato a Matera e legati tutti a opere legati al recupero dei rioni Sassi, con la nascita di nuovi quartieri. Nel 1961 il premio nazionale Inarch andò ai progetti del rione Spine Bianche, con il gruppo di progesttisti composto da Carlo Aymonino, Carlo Chiarini, Marcello Girelli, Sergio Lenci, Mario Ottolenghi. E del borgo La Martella. realizzato con la progettualità, di Ludovico Quaroni, Luigi Agati Federico Gorio,Piero Maria Lugli e Michele Valori

PREMI IN/ARCHITETTURA 2023 PUGLIA E BASILICATA

COMUNICATO STAMPA

PROCLAMAZIONE E CERIMONIA DI PREMIAZIONE

IN/ARCHITETTURA 2023 PUGLIA | BASILICATA

BARI 29.10.2023 – SPAZIO MURAT ORE 16.30

“A” come “Architettura”. “A” come “Arte”. Torna il premio IN/ARCHITETTURA 2023, promossi da IN/Arch e ANCE in collaborazione con Archilovers, prestigioso riconoscimento ad architetti e imprese capaci di coniugare idee progettuali originali con canoni estetici di elevato livello. “Funzionalità” e “creatività” possono coesistere.

Domenica 29 ottobre a Bari saranno proclamati i vincitori pugliesi e lucani. Cresce l’attesa per la cerimonia di premiazione della edizione 2023 che si terrà nello Spazio Murat alle 16.30. Più nel dettaglio, i Premi saranno assegnati alle migliori opere di nuova costruzione e ai migliori interventi di riqualificazione del patrimonio

Saranno, inoltre, assegnati il Premio “Bruno Zevi” per la diffusione della cultura architettonica, oltre ai Premi alla Carriera ed i Premi alla Memoria di figure professionali che hanno contribuito con le loro opere alla storia dell’architettura contemporanea e le cui personalità rappresentano con eccellenza la cultura architettonica italiana.

“Questo evento rappresenta un momento di celebrazione della qualità del progetto architettonico e del processo edilizio che parte dall’atto tecnico e creativo per compiersi nella realizzazione delle opere, spiega il Presidente della Sezione Pugliese dell’IN/Arch, l’Arch. Maurantonio La Notte.

Per perseguire la qualità del processo delle trasformazioni del territorio, urbano e non, occorre puntare sulla qualità degli interventi e la qualificazione dei tecnici progettisti e delle Imprese. Celebrare i vincitori significa riconoscere la concreta possibilità di garantire per il futuro processi virtuosi che puntino alla qualità architettonica, alla sostenibilità ed eco-compatibilità degli interventi, finalizzati a migliorare le condizioni di vita

dei loro utilizzatori”.

La prima edizione dei Premi Nazionali IN/Arch risale al 1961. L’iniziativa per trent’anni, ha rivestito un ruolo di grande importanza nel dibattito architettonico italiano.

“I premi IN/Arch – così Giulio Carlo Argan presentava allora l’iniziativa – oltre a segnalare, evidentemente, quegli architetti che hanno compiuto un lavoro di sintesi e di risoluzione finale di tutte le componenti di forza nella componente ultima (…) cioè nell’opera d’arte, sono rivolti anche a premiare personalità politiche, funzionari di Enti, produttori, critici d’arte, istituti e imprese, cioè l’intera sfera di attività e di interessi, al centro

della quale si pone il risultato artistico. È poi molto importante che anche i premi che sono destinati agli edifici, premino non solo l’architetto ideatore ma anche il committente e il costruttore…”.

I premi IN/Arch si sono susseguiti con cadenza annuale dal 1961 al 1972 per poi riprendere, dopo una pausa di oltre 15 anni, nel 1989 e proseguire sino al 1992. In questa seconda fase i premi erano articolati in Premi Nazionali e Premi Regionali, entrambi con cadenza biennale. Dopo una pausa di 13 anni, grazie soprattutto alla collaborazione di ANCE, nel 2005 sono stati rilanciati i Premi Nazionali di Architettura IN/Arch – ANCE

che si sono susseguiti sino ad oggi. È tutto pronto per l’edizione pugliese e lucane targata 2023.

PREMIO IN/ARCHITETTURA 2023

PUGLIA | BASILICATA

CATEGORIE DI PREMI PREVISTE:

◦ PREMIO ALLE MIGLIORI OPERE DI ARCHITETTURA (NUOVA COSTRUZIONE)

◦ PREMIO AI MIGLIORI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO

EDILIZIO ESISTENTE (restauro, ristrutturazione, rigenerazione).

Ciascun Premio è assegnato a massimo cinque interventi ubicati in Italia, terminati tra il 2018 ed il 2022, progettati e realizzati da soggetti italiani, giudicati quale esemplare esito di un processo edilizio integrale.

◦ PREMIO INTERNAZIONALE “BRUNO ZEVI” PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA

ARCHITETTONICA è assegnato ad una iniziativa di comunicazione, realizzata in Italia o

all’estero, che costituisca un esempio qualificato di promozione e diffusione della produzione di architettura contemporanea di qualità nel mondo.

◦ PREMIO ALLA CARRIERA è assegnato ad un progettista italiano vivente, le cui opere

costituiscono un importante contributo alla storia dell’architettura contemporanea e la cui figura rappresenta con eccellenza la cultura architettonica italiana.

A queste categorie si affiancano alcuni Premi Speciali associati ad aziende e istituti di ricerca partner dei Premi IN/ARCHITETTURA 2023, ed in particolare:

◦ PREMIO SPECIALE “ARCHITETTURA SOLARE IN CONTESTI DI PREGIO” è assegnato

esclusivamente a livello nazionale ad un intervento che dimostri il fortunato dialogo tra

conservazione del patrimonio edilizio e paesaggistico di valenza culturale, miglioramento

dell’efficienza energetica e del comfort ambientale interno, riduzione dell’impronta ecologica.

◦ PREMIO SPECIALE “FEDERBETON” è assegnato ad un intervento che abbia saputo

valorizzare l’utilizzo del cemento e del calcestruzzo in qualità di materiali da sempre legati al

mondo dell’architettura e delle costruzioni.

◦ PREMIO SPECIALE “LISTONE GIORDANO” è assegnato ad un intervento che abbia saputo

valorizzare l’utilizzo del legno in qualità di materiale da sempre legato al mondo dell’architettura

e delle costruzioni.

◦ PREMIO SPECIALE “MORE THE WELLBEING” è assegnato esclusivamente a livello

nazionale ad un intervento che abbia posto particolare attenzione nel coniugare il benessere

climatico degli ambienti con le esigenze delle persone, attraverso l’uso di soluzioni innovative ad elevata efficienza.

◦ PREMIO SPECIALE “WTW – WILLIS TOWERS WATSON”

Progettisti, imprese di costruzioni, committenti hanno candidato, a partire dal 6 marzo sino al 5 giugno 2023, opere realizzate in Italia attraverso il portale archilovers, con le modalità stabilite dal sito.

I Premi Regionali, selezionati da 12 diverse giurie, sono assegnati nel corso di manifestazioni pubbliche organizzate dalle 12 Sezioni Regionali IN/Arch.

La giuria nazionale, che vede tra gli altri il regista Silvio Soldini, assegnerà, tra tutte le opere premiate a livello regionale, i Premi Nazionali che saranno proclamati nel corso di un evento pubblico che si terrà il 7 novembre a Ca’ Giustinian, sede della Biennale di Venezia.



PREMIO INARCH 2023 PUGLIA E BASILICATA – GIURIA

Vittorio Mirizzi Stanghellini Perilli | OAPPC della Provincia di Bari

Nicola Bonerba | Presidente ANCE Puglia

Vincenzo Maiorano | Co-founder and Art director Archilovers

Rita Orlando | Architetto e Designer

Laura Casanova | IN/Arch Puglia

Sebastiano Canzano | Co-Founder Archimake

Puglia

INTRODUZIONE

Vice-Presidente INARCH Nazionale – Beppe Fragasso

Presidente INARCH Puglia – Maurantonio La Notte

MODERA

Coordinatore INARCH Nazionale – Beatrice Fumarola

SALUTI ISTITUZIONALI

Presidente Nazionale ANCI – Antonio De Caro

Presidente ANCE Puglia – Gerardo Biancofiore

Presidente ANCE Basilicata – Vincenzo Auletta

Prorettore Politecnico di Bari – Loredana Ficarelli

Consigliere delegato OAPPC Provincia di Bari – Michele Montemurro

Consigliere delegato Ordine Ingegneri Provincia di Bari – Maurizio Montalto

Presidente Ordine Architetti OAPPC Provincia di Potenza – Gerardo Leon

INTERVENTI

Giuria Puglia – Laura Casanova

Giuria Basilicata – Rita Orlando

PROGRAMMA

PROCLAMAZIONE E CERIMONIA DI PREMIAZIONE

IN/ARCHITETTURA 2023 PUGLIA | BASILICATA

BARI 29.10.2023 – SPAZIO MURAT ORE 16.30



PREMIAZIONI

A.1. PREMIO ALLE MIGLIORI OPERE DI ARCHITETTURA (NUOVA COSTRUZIONE)

REALIZZATE IN ITALIA NEGLI ULTIMI 5 ANNI – PUGLIA

Villa AIA – Corsaro Architetti

Casa C – Luca Zanaroli

Casa 2F – DDS+

SS House – REISARCHITETTURA

Parco De Gasperi – Lelio De Nicolò

A.1. PREMIO ALLE MIGLIORI OPERE DI ARCHITETTURA (NUOVA COSTRUZIONE)

REALIZZATE IN ITALIA NEGLI ULTIMI 5 ANNI – BASILICATA

Edificio residenziale Protospata 45 – Gianpiero Maria Latorre

Villa GF – Petrone Sgaramella Architetti

PREMIO SPECIALE “WTW – WILLIS TOWERS WATSON” – PUGLIA

Velostazione Corato – LSB architetti associati

A.2. PREMIO AI MIGLIORI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO

ESISTENTE REALIZZATI IN ITALIA NEGLI ULTIMI 5 ANNI – PUGLIA

Masseria Dagilupi – Corsaro Architetti

Masseria Garzia – Flore & Venezia architects

Padiglione espositivo dei mosaici delle chiese paleocristiane di San Giusto – Stefano Serpenti

Nuovi Uffici per il Rettorato degli organi di governo dell’Università Aldo Moro di Bari – Michele Cirillo

Nuova sede Istat nel centro storico di Bari – SMN Architetti

A.2. PREMIO AI MIGLIORI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO

ESISTENTE REALIZZATI IN ITALIA NEGLI ULTIMI 5 ANNI – BASILICATA

Centro Congressi UNAHOTELS MH Matera – Gianpiero Maria Latorre

Bar Ristorante Dolomiti – Irene Livia Pace

PREMIO INTERNAZIONALE “BRUNO ZEVI” PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA

ARCHITETTONICA – PUGLIA

“CANTIERE EVENTO” – Fondazione Dioguardi

PREMIO INTERNAZIONALE “BRUNO ZEVI” PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA

ARCHITETTONICA – BASILICATA

9 itinerari per 100 Architetture del ‘900 in Basilicata e Puglia – DOCOMOMO Sezione Basilicata e Puglia

PREMIO ALLA CARRIERA – PUGLIA

Prof. Arch. CARLO ROCCO FERRARI

PREMIO SPECIALE ALLA MEMORIA – PUGLIA

Arch. MAURO GALANTINO

PREMIO SPECIALE ALLA MEMORIA – BASILICATA

Arch. MATTIA ANTONIO ACITO

Protospata 45 è un esempio eccellente di trasformazione

urbanistica ed architettonica. Si compone di piani ed

elementi stratificati e sovrapposti, sia in senso orizzontale

che verticale che danno vita ad una facciata caratterizzata da

pieni e vuoti, in una tessitura raffinata. Realizzato su un lotto

intercluso, non distante dal centro storico, rappresenta una

interessante provocazione sul tema della “palazzina”,

svincolandosi dalla mera logica speculativa ed offrendo

spunti interessanti sia sull’articolazione volumetrica che

sull’involucro, con materiali ricercati e morbidi, in linea con il

cromatismo della città storica.

Sulle pendici del monte Vulture, Villa GF si inserisce con

discrezione nel contesto paesaggistico, creando continuità tra

interno ed esterno, grazie alle grandi vetrate, da cui si gode la

vista del Castello federiciano di Melfi, e attraverso i pavimenti

ed i rivestimenti che scorrono senza interruzioni. I materiali di

finitura ed i tamponamenti opachi rimandano alla pietra

vulcanica e garantiscono un inserimento ambientale

equilibrato. L’edificio adotta soluzioni tecnologiche orientate al

contenimento dell’impatto ambientale e si configura come un

Nearly Zero Emission Building (NZEB).

Progettist Petrone Sgaramella Architetti

Impresa Lacerenza Isolanti Srl

Progettist Arch. G.M. Latorre

Impresa Co.Ge.T. s.r.l.

Committenti Co.Ge.T. s.r.l.

Il progetto è stato selezionato da WTW (Willis Towers Watson) perché ben si inserisce all’interno delle questioni che viviamo quotidianamente, quella dell’inquinamento e della lotta al cambiamento climatico.

La preferenza espressa da WTW, in questo senso, rappresenta un passo importante per contribuire, quanto possibile, ad un cambio di rotta, verso la stagione della mobilità sostenibile e dell’impegno per la riduzione degli effetti del cambiamento climatico.

Spesso si sente parlare dell’impossibilità a cambiare le nostre abitudini per la mancanza di servizi adeguati; in questo caso, questo progetto offre un servizio importante a chi utilizza mezzi di trasporto alternativi e sostenibili che più fa avvicinare il Comune di Corato ad una cittadina dei paesi del Nord Europa. La Velostazione è pensata come un’opera architettonicamente legata all’identità del luogo e del contesto

storico/culturale locale e la forma esteriore richiama quella delle chiese medievali, ma anche di una “casa

sull’albero”.

PREMIO SPECIALE

“WTW | WILLIS TOWERS WATSON” – PUGLIA

VELOSTAZIONE CORATO – LSB Architetti Associati

Progettist Flore & Venezia Architects

Impresa Sirio Costruzioni e Restauri

Committent Giampaolo Sgura

Progettist Corsaro Architetti

Impresa Apulia Property Design

Committent Dagilupi s.r.l.

Corsaro Architetti, nel recupero della Masseria Dagilupi e

nella sua rifunzionalizzazione in struttura ricettiva, mostrano

una particolare capacità di sapere intervenire sulle

preesistenze con materiali e tecniche costruttive della

tradizione locale, pur utilizzando un linguaggio

contemporaneo che aggiunge qualità senza snaturare

l’impianto originario ed integrandosi nel paesaggio

circostante della campagna di Ostuni.

Masseria Garzia è un emblematico esempio di restauro in cui

il rispetto della tradizione costruttiva locale si contrappone

con le scelte eclettiche degli interni che non snaturano

l’impianto tradizionale. Gli elementi distintivi sono la

caratterizzazione degli spazi, sia interni che esterni, e

l’attenzione alla luminosità e vivibilità degli ambienti.

L’Arch. Serpenti in questo intervento affronta il tema della

“musealizzazione” attraverso l’ideazione in chiave

contemporanea di un volume espositivo, realizzato con

materiali e tecnologie innovative e a basso impatto

ambientale, “sospeso” su una piattaforma le cui dimensioni

planimetriche consentono di ospitare la ricomposizione del

mosaico pavimentale di una villa romana e di due chiese

paleocristiane rinvenuto a Lucera in località San Giusto.

Progettista: Arch. Stefano Serpenti

Imprese: Nicolì Spa – ACF Restauri Srl – FAAR

Committent Comune di Lucera (FG)

A.2

PREMIO AI MIGLIORI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO

EDILIZIO ESISTENTE REALIZZATI IN ITALIA NEGLI ULTIMI 5 ANNI – PUGLIA

Progettist Arch. Michele Cirillo

Impresa Edilelettra S.r.l.

Committent Università degli Studi di Bari

L’Arch. Cirillo in questo progetto si cimenta virtuosamente nella

rilettura degli spazi del Salone degli Affreschi per adeguarli alla

destinazione per gli uffici dell’Ateneo e nel restauro dello Scalone

d’Onore e del loggiato. Significativo l’inserimento di una parete

attrezzata videowall, necessaria per gli incontri ed alle conferenze in

streaming, che costituisce un elemento di innovazione tecnologica

in un calibrato rapporto dimensionale, materiale e cromatico con gli

apparati decorativi, gli arredi (le teche) e la spazialità del Salone.

Un intervento di restauro, elegante e discreto, che elabora in

chiave “contemporanea” l’articolazione plano-altimetrica di un

antico edificio del centro storico di Bari, caratterizzato da

numerose stratificazioni e accorpamenti. Equilibrato il rapporto

tra le esigenze di conservazione della fabbrica e quelle di

adeguamento funzionale e tecnologico, nell’ottica della qualità

architettonica e della compatibilità con il contesto.

Progettisti: SMN ARCHITETTI, G. L. Sylos Labini,

M. A. Mellace, L. Visceglie

Impresa: Edilelettra S.r.l.

Committente: Agenzia del Demanio

Borgo Venusio è uno dei borghi realizzati per lo sfollamento

dei Sassi negli anni ’50, su progetto di Luigi Piccinato. II

centro polivalente è ospitato all’interno di un albergo ed è

stato realizzato attraverso il recupero di depositi interrati,

vista l’impossibilità di realizzare nuovi volumi, fatta

eccezione per l’atrio di ingresso. Pareti mobili permettono

di parzializzare lo spazio interno a seconda delle necessità

(congressi internazionali, spettacoli, concerti di musica pop,

grandi eventi), grazie anche alla presenza di servizi ben

distribuiti (tre bar, cucina, uffici, sale riunioni). La scelta dei

materiali ed una attenta progettazione della luce creano un

ambiente elegante ed avvolgente: la grande sala a doppia

altezza, visibile dalle balconate d’ingresso, rimanda anche

da un punto di vista cromatico e materico, alla spazialità

delle cave di tufo, matrice storica della città.

Una baita altoatesina che non ti aspetti nel cuore delle Piccole

Dolomiti Lucane.

Un intervento intelligente che, attraverso piccole operazioni di

rifunzionalizzazione ed interior design, restituisce valore ad un

edificio atipico, esaltandone l’eccezionalità rispetto ad un’area

paesaggisticamente tutelata.

Anche l’interno non rinuncia all’effetto sorpresa: attraverso il

recupero di elementi, l’uso dei materiali, i nuovi arredi, si ricrea

un’ambientazione retro che non cerca la mimesi ma, al

contrario, amplifica la distopia dell’esperienza creando degli

spazi estremamente eleganti e misurati.

A.2

PREMIO AI MIGLIORI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO

EDILIZIO ESISTENTE REALIZZATI IN ITALIA NEGLI ULTIMI 5 ANNI – BASILICATA

Progettist Arch. G. M. Latorre

Impresa Semataf s.r.l.

Committente: Semataf s.r.l

Progettista: Irene Livia Pace

Imprese: Bea di Beneventi E.A.

Falegnameria Salandra di G.S. & C.

Committenti Pliski – Luigi Padula

La giuria dell’edizione di quest’anno ha deciso di assegnare il premio 2023 in onore di “Bruno Zevi per la

diffusione della cultura architettonica” alla Fondazione Gianfranco Dioguardi, presieduta dal Prof.Ing.

Francesco Maggiore, per i progetti del “cantiere evento” (direzione scientifica e culturale di Gianfranco

Dioguardi), promossi in Puglia, a Bari e a Fasano (BR), e non solo (Teatro Lirico di Milano, in Spagna a

Siviglia e in Francia). La motivazione del premio è la seguente: “Il Cantiere-Evento trasforma un luogo –

come quello del cantiere in cui non è consentito l’accesso alla cittadinanza – in un luogo “extraordinario”,

temporaneamente agibile e fruibile, in cui creare momenti di valorizzazione e di divulgazione culturale

attraverso installazioni, mostre e performance. In tal modo il cantiere con le sue impalcature innesca un

processo di “partecipazione attiva” degli abitanti verso ciò che si sta realizzando, trasformando questo luogo

in uno strumento di comunicazione al servizio dell’ambiente e della collettività.”

PREMIO INTERNAZIONALE “BRUNO ZEVI” PER LA DIFFUSIONE DELLA

CULTURA ARCHITETTONICA – PUGLIA

FONDAZIONE DIOGUARDI – “CANTIERE EVENTO”

Il volume è il risultato di una rilevante attività di schedatura del patrimonio architettonico regionale del

Novecento da parte delle Sezioni Basilicata e Puglia del Do.co.mo.mo Italia, realtà radicate in un territorio antico,

reso moderno dall’assimilazione di opere architettoniche del ‘900 che ne hanno interpretato in modo originale

le caratteristiche identitarie. La schedatura delle opere e’ uno strumento ‘aperto’ e certamente implementabile,

con cui ci si propone di conoscere e mettere ‘in rete’ 100 architetture moderne di riconosciuta qualità. I valori di

queste opere nel territorio, spesso riscontrabili in aspetti analoghi di altre architetture costruite in luoghi, tempi

e circostanze differenti, ne escono potenziati rispetto a quelli individuabili attraverso l’autonoma considerazione

delle singole opere. Esse sono state selezionate su 151 da un Comitato scientifico internazionale di cui fanno

parte tra gli altri: William J. Curtis, Federico Bucci, Franco Purini, Amerigo Restucci che ha curato l’introduzione

del Catalogo della Mostra, edito da Cangemi Editore, curato da Mauro Saito e Antonello Pagliuca.

Il volume segue alla realizzazione di una mostra itinerante, inaugurata nel 2019, nell’ambito delle celebrazioni

della Capitale europea della cultura, e che ha toccato varie località italiane.

PREMIO INTERNAZIONALE “BRUNO ZEVI” PER LA DIFFUSIONE DELLA

CULTURA ARCHITETTONICA – BASILICATA

DOCOMOMO – 9 itinerari per 100 Architetture del ‘900 in Basilicata e Puglia

Premio alla Carriera all’Architetto Carlo Rocco Ferrari, nato il 23/06/1968 a Cosenza, docente presso le Facoltà di

Architettura di Roma, Reggio Calabria e Bari come professore associato in progettazione architettonica e urbana. Il

premio alla carriera è motivato dal riconoscimento della Giuria all’impegno profuso sia in ambito accademico, in

particolare nell’attività di docente e ricercatore, sia in ambito professionale quale progettista e pianificatore urbanistico e

urbano ad ampio raggio in Puglia e di tutto il territorio nazionale. Particolarmente profonda la sua coerente condotta da

fine intellettuale e la sua dedizione alle nuove generazioni di architetti nelle aule delle facoltà italiane da lui frequentate.

Un Maestra che ha sempre saputo affiancare alla attività di insegnamento quella della professione, redigendo vari Piani

regolatori in Puglia e Calabria e contribuendo anche alla stesura di numerose norme regionali. Tra le opere di maggior

rilievo si segnalano la partecipazione alla stesura del PRG Quaroni per Bari, i progetti, tutti realizzati, per le università di

Lecce, Reggio Calabria, Bologna e Bari, il liceo classico Telesio di Cosenza, la scuola polifunzionale di Altamura

(pubblicato anche sull’Atlante del censimento del Mic delle architetture moderne e contemporanee di Italia), il municipio

di Santeramo in Colle, il Rettorato del Politecnico di Bari, la centrale di telecomunicazioni intercontinentale di Bari la “Sala

Murat” nella città vecchia di Bari ed un notevole numero di interventi di edilizia residenziale e terziaria.

PREMIO ALLA CARRIERA – PUGLIA

PROF. ARCH. CARLO ROCCO FERRARI

PREMIO SPECIALE ALLA MEMORIA – PUGLIA

ARCH. MAURO GALANTINO

All’arch. Mauro Galantino, nato a Bari il 06/08/1953, recentemente scomparso, va il Premio Speciale della

Giuria Puglia alla memoria con la seguente motivazione:



“L’architetto Mauro Galantino è stato uno dei più significativi protagonisti dell’Architettura contemporanea

italiana. E’ stato professore invitato presso numerose facoltà italiane ed europee.

La sua ricerca progettuale ed i suoi scritti hanno contributo a salvaguardare la visione di un modo

artigianale e sartoriale di svolgere la professione di Architetto, sempre rivolta ad una rilettura del Moderno.

La sua formazione lo ha visto collaborare con numerosi protagonisti dell‘Architettura Italiana del XXI secolo.

I suoi progetti legati all’ architettura residenziale, scolastica, chiese e centri parrocchiali risultano esemplari

e si collocano di diritto nella storia dell’Architettura contemporanea”. Tra questi a mero titolo esemplificativo

si ricordano il Centro regionale amministrativo di Sankt Pölten, il quartiere del Parlamento “Spreebogen” a

Berlino, la chiesa di Sant’Ireneo a Cesano Boscone, il Centro civico e religioso Gesù redentore a Modena

(2001-2008), la Chiesa Notre-Dame du Rosaire a Parigi.



All’arch. Acito, prematuramente scomparso, va il Premio Speciale Basilicata alla memoria con la seguente motivazione: “Tonio

Acito è stato l’ambasciatore dell’architettura rupestre di Matera nel mondo, protagonista del recupero dei Sassi nonché coraggioso

artefice della straordinaria trasformazione urbana che ha restituito dignità architettonica e storica a Piazza Vittorio Veneto, il salotto

buono della città. Architetto “condotto”, come lo ha definito Renzo Piano, ha progettato opere in molte parti del mondo, mettendo

a valore il modello di architettura sostenibile dei Sassi, sia da un punto di vista tecnico che sociale, proponendo, più di vent’anni fa,

il recupero della socialità attraverso spazi pubblici a misura di comunità”. L’Arch. M.A. Acito è stato il mentore di intere generazioni

di architetti locali ed internazionali che, in lui, hanno trovato la capacità creativa ed immaginifica dei grandi maestri e l’intelligenza

generosa di chi non ha paura di condividere i segreti del mestiere ed il prestigio raggiunto.

Laureato a Firenze nei primi anni ’80, ebbe modo di studiare il recupero dei centri storici e di coltivare il desiderio, poi realizzato, di

fare la stessa cosa a Matera, città “Capitale del mondo contadino” (per gli intellettuali) e “Vergogna Nazionale” (per la politica).

Ha svolto un’intensa attività di ricerca e di produzione architettonica nel suo studio, aperto a soli 24 anni e diventato presto un

incubatore di nuovi professionisti che si sono cimentati nel campo della riqualificazione urbana ed urbanistica, restauro, architettura

d’interni e degli allestimenti temporanei sia per grandi eventi (visita del Papa), che per mostre che in spazio pubblico. Ha collaborato

con grandi maestri e professionisti, tra cui Renzo Piano, Lawrence Halprin, Thomas Herzog, Ove Arup & Partners.

Suo il Progetto di riqualificazione delle piazze centrali della città di Matera”, su incarico dell’Amministrazione comunale, che ha

portato alla luce una città sotterranea, il cosiddetto “Palombaro lungo” ed ha reso visibile il sistema di raccolta delle acque che, anni

dopo, porterà Matera a ricevere il riconoscimento di patrimonio Unesco. Molti i restauri nei Sassi, tra cui il progetto di recupero

funzionale della “Casa del Pellegrino delle Monacelle”, seguito dallo studio di prefattibilità per il “Museo dell’Habitat Rupestre”, uno

studio per il recupero di un comparto del rione Sassi da destinare a “Centro di Interpretazione del Territorio Rupestre e di

Documentazione della città di Matera”. Fra gli interventi di riqualificazione degli spazi urbani il Piano dei Lidi e di valorizzazione del

lungomare di Scanzano Jonico.

Responsabile del progetto di riqualificazione e riuso della Cava della Palomba a Matera; della progettazione esecutiva e direzione

lavori del Parco a tema “Felifonte” a Castellaneta Marina (Taranto). Ha ideato e realizzato progetti orientati alla sostenibilità

energetica ed ambientale, come l’eco-villaggio “Sira Resort” a Nova Siri ed il restauro della tenuta dei Medici di Cafaggiolo in

Toscana; in ambito socio-sanitario, troviamo il progetto di un borgo per disabili denominato “Borgosole” in agro di Miglionico.

In ambito internazionale, è risultato vincitore della prima fase del Concorso per un’edilizia economicamente sostenibile e

bio-compatibile, indetto dalla Contea di Monterey, in California, aggiudicandosi il Premio al merito nella seconda fase e la

realizzazione del quartiere. In Finlandia, a Turku, si è aggiudicato una menzione speciale per un progetto di recupero degli antichi

edifici carcerari e di realizzazione di nuova edilizia residenziale. Ha progettato soluzioni innovative a scala urbana in Cina, USA,

Montenegro e Russia.

La sua opera più importante in tempi recenti (2018), è stato il progetto di riqualificazione della Cava del Sole per Matera 2019,

Capitale europea della cultura: una cava settecentesca riconvertita in spazio per le arti performative dove la geometria del taglio dei

blocchi ha guidato la composizione architettonica ed ispirato i nuovi volumi prefabbricati ad alta tecnologia, amovibili, con una pelle

che rimanda ai tagli lasciati sui fronti di cava dall’estrazione dei blocchi.

Mattia Antonio Acito ha aperto la strada ad una vera e propria rivoluzione culturale che ha contribuito al posizionamento

internazionale di Matera: al Sud, lontano dallo star-system italiano, ha dimostrato che si può fare l’architetto senza sentirsi

culturalmente isolati, piuttosto guardando all’architettura rupestre e contadina come palestra dove imparare, studiare, sognare.

