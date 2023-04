Aristotele con le tre ‘’Etiche’’ può salvarci la vita

Non correte…Aristotele, lo diciamo agli ignoranti in aumento dopo il somarismo pandemico della dimensione social che ha colpito anche la scuola, è stato un filosofo e scienziato dell’antica Grecia che spaziò in vari campi della conoscenza. E i suoi insegnamenti, metodi, sono tuttora fonte di ispirazione, studio, per quanti vogliano capire le diverse sfaccettature dell’esistenza, soprattutto se ‘’perché?’’ e ‘’Dubbi’’ aprono a possibile risposte. Magari apprezzando il celebre quadro, a corredo dell’articolo, sulla Scuola di Atene realizzato da Raffaello e custodito nei Musei Vaticani. L’argomento, ma è opportuno usare il plurale, sarà oggetto di confronto il prossimo 3 maggio a Matera, presso il Centro Carlo Levi- e in collegamento telematico- di un incontro sul libro a tema ‘’ Aristotele, il giudizio etico. Imparare a distinguere il bene e il male per vivere semplici’’ Morcelliana editrice . Semplice…a darci una dritta sul come fare gli interventi della professoressa Arianna Fermani , docente di storia della filosofia antica dell’Università degli Studi di Macerata e presidente della società filosofica italiana della città marchigiana e del professore Michele Trizio,docente di storia della filosofia antica dell’Università degli studi Aldo Moro di Bari. L’introduzione e il coordinamento sono affidati al professor Angelo Bianchi, dopo i saluti del presidente del circolo Antonio Bruno Zagaria.



IL LIBRO

Questa antologia intende illuminare, con una selezione dei passi più significativi delle tre Etiche di Aristotele tradotti e commentati da Arianna Fermani, le numerose declinazioni della nozione di “giudizio etico” in Aristotele. Che cosa significano i concetti di volontà, scelta, valutazione, saggezza alla prova delle passioni, del dolore e del piacere? Se è vero che la riflessione aristotelica abbonda di indicazioni su come giudicare, in ogni situazione, al meglio, essa non può ritenersi un’etica “giudicante”, che intenda assurgere a tribunale delle nostre esistenze e condannarci. Piuttosto ci vuole salvare la vita, indicando un modello di condotta basato sul discernimento per prendere decisioni giuste e renderci in tal modo felici.

Breve biografia dell’autrice



ARIANNA FERMANI insegna Storia della Filosofia Antica all’Università di Macerata. Ha tradotto integralmente le Etiche di Aristotele (Aristotele, Le tre Etiche, Bompiani 2008, più volte riedito da Giunti), Topici e Confutazioni Sofistiche (in Organon, Bompiani 2016). Per Morcelliana ha pubblicato: L’etica di Aristotele. Il mondo della vita umana (2012); Aristotele e l’infinità del male. Patimenti, vizi e debolezze degli esseri umani (2019) e, insieme a Maurizio Migliori, ha curato il manuale Filosofia antica. Una prospettiva multifocale (2020)



BREVE biografia prof TMichele Trizio dal sito Università di Bari

Michele Trizio è ricercatore presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. Ha studiato a Bari e Lovanio (Katholieke Universiteit Leuven). Ha conseguito per due volte il titolo di dottore di ricerca, dapprima in Filosofia e Storia della Filosofia (2006) e poi in Filologia Greca e Latina (2009). Tra il 2006 e il 2008 ha svolto attività di ricerca come Wissenschafftliche Miterarbeiter presso il Thomas Institut dell’Università di Colonia (Germania). Dal 2009 al 2011 è stato assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. Dal 2011 al 2012 è stato borsista presso la Dumbarton Oaks Research Library and Collection (a trustees for Harvard University) (Washington DC). Dal 2013 è ricercatore presso l’Università degli studi di Bari nell’ambito del progetto “Futuro in Ricerca” (FIRB) dal titolo “The Impact of Aristotelian Ethics on the Latin West”. Ha conseguito l’abilitazione nazionale a Professore Associato in Lingua e Letteratura Greca (10/D2), Civiltà Bizantina (L-FIL-LET/07) e in Storia della Filosofia (11/C5), Storia della Filosofia Medievale (11/C5 – M-FIL/06). Collabora in qualità di peer-reviewer con Byzantinische Zeitschrift, Greek Roman and Byzantine Studies, Byzantinoslavica, Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik, Quaestio, Elenchos.

IL PROFESSOR ANGELO BIANCHI



IL PRESIDENTE DEL CIRCOLO CARLO LEVI ANTONIO ZAGARIA