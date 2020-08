A bocce forme e dopo aver spolverato l’ultimo faldone di documenti, mappe, foto, pergamene e cartigli Gianni Palumbo da Pomarico (Matera), Ispettore onorario Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Puglia e della Basilicata – MIBACT , che si è rimboccato le maniche sul campo salvando dal degrado da tanta parte della nostra memoria e tirato fuori progetti e iniziativa che hanno dimostrato in concreto cosa sono ”lungimiranza, buon senso e buone pratiche” commenta amaramente come dopo Matera 2019 il progetto degli Archivi abbia lasciato il nulla della grande occasione mancata. E cita alla sua maniera, e senza peli sulla lingua, citando fatti, persone, progetti …quanto si sarebbe dovuto fare con I-Dea. A cominciare dal mancato coinvolgimento proprio della Soprintendenza di settore. Riflessioni che si aggiungono a quanto letto in vari commenti lo scorso anno e a seguire per quanto realizzato a Cava Paradiso. Mentre gli archivi di Basilicata sono rimasti lì dov’erano con le loro potenzialità e con quelle esigenze di promozione, restauro e di fruibilità e anche di sistemazione logistica, rimasti nel cassetto delle cose da fare. Un tema di stretta attualità visto il gran parlare e discutere, a vuoto naturalmente, sulle potenzialità della cultura e di coinvolgimento dei piccoli centri ”alternativa” di vivibilità e di economia sostenibile per il turismo e non solo dopo la pandemia da virus a corona. Palumbo, in linea con il suo cognome, spinge per un colpo d’ali alzando il classico dito di polvere da quell’ingente patrimonio culturale che sono i nostri archivi della memoria.

IL FALLIMENTO DELLE POLITICHE SUGLI ARCHIVI NEI PROGRAMMI DI MATERA CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2019

Gianni Palumbo

Ispettore onorario Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Puglia e della Basilicata – MIBACT

agosto 2020

Conclusi i fasti di Matera 2019, in maniera anche brusca, rocambolesca e violenta per via della pandemia da SARS-CoV-2/COVID-19, si mette a nudo il meccanismo effimero su cui apparentemente reggevano alcune invenzioni nascoste dietro una rigida e debordante disciplina di gruppo, debordante di termini inglesi, nonostante l’allarme, lanciato in epoca recente dall’Accademia della Crusca che, con l’hastag #dilloinitaliano, invocava un corretto ritorno al giusto uso dell’italiano senza demonizzare il supporto di lingue più globali. Ma, a volte, si opta per alcune scelte non certamente per vocazione internazionalista e globale, ma per vezzo anglista, capace di camuffare la vacuità di alcune operazioni blande nei contenuti. Lungi dal delineare una critica a tutto tondo dell’operazione reale e di quello che ha lasciato la capitale europea della cultura 2019, e di cui comunque ci sarebbe un’impellente necessità di riflessione per una disamina attenta e articolata di quanto sia stata una mancata occasione, mi limito a descrivere quello che conosco. Per l’origine di questa breve dissertazione rimando a una mia riflessione, scevra da qualsivoglia condizionamento, dell’ottobre 2014, a ridosso della nomina ufficiale della città di Matera al blasonato titolo, seguita dal giusto giubilo e da una narrazione che sembrava potesse e dovesse rappresentare l’inizio di un cambio di passo rispetto alla storia del Mezzogiorno italiano (https://www.academia.edu/28662010/Matera2019_un_pilastro_fondamentale _per_un_cambiamento_di_rotta_epocale._Occasione_per_pochi_o_per_tutti). A distanza di diversi anni da quella riflessione, e senza che nemmeno per un sol giorno mi sia lasciato prendere dalla rassegnazione rispetto a quello che vedevo evolvere sotto gli occhi, desidero però sottolineare il totale fallimento rispetto a uno dei pilastri su cui la Fondazione Matera 2019 ha organizzato e basato il concept stesso dell’incedere dell’intero evento: I-DEA, l’archivio degli archivi! A parte il nome fantasioso e gli scenari piuttosto pretestuosi evocati da “l’archivio degli archivi”, verificando con attenzione tutto ciò che è stato realizzato (con estremo ritardo anche rispetto alle tempistiche previste), ho dovuto constatare, con rammarico, che nulla o quasi ha a che fare con la definizione di archivio. Insomma molto è sembrato un pretesto per parlare non di archivi, ma piuttosto di molto altro, senza avere nemmeno la minima conoscenza di quanto la parola “archivi” sottenda e di quale responsabilità personale e collettiva vi sia dentro i patrimoni archivistici quando davvero compresi e resi disponibili alla collettività.



Negli anni scorsi fui cooptato dall’Università degli Studi di Basilicata, per contribuire a realizzare un lavoro (gratuito) relativo alla definizione di uno strumento efficace e prodromico alla conoscenza degli archivi lucani. Si è trattato di costruire un ampio inventario, una sorta di mappatura per gli archivi e le collezioni (per estensione e forzatura considerate a loro volta archivi), pubblici e privati, presenti in Basilicata. L’Università lucana, e in particolare il DICEM (Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo), era stata coinvolta dalla Fondazione che ha gestito il programma culturale di Matera ECoC 2019, per sviluppare una parte del progetto I-DEA, in particolare per gli aspetti più squisitamente antropologici, il progetto di ricerca dell’Università della Basilicata, dal titolo “Raccolta, catalogazione, archiviazione e digitalizzazione di documenti memoriali e testimonianze orali in funzione della realizzazione di un primo ‘exhibit’ dell’I-DEA (Istituto Demo-Etno-Antropologico)”, ha consentito di avviare una etnografia nella città di Matera che ha visto impegnate durante il primo anno di attività, le antropologhe Vita Santoro e Katia Ballacchino, oltre a due assegniste di ricerca, l’intero team ha agito, con sapienza e articolata attenzione, sotto la guida e responsabilità scientifica del prof. Ferdinando Mirizzi. (V. Santoro, 2018).

Ora, a parte gli aspetti scientifici di merito, sui quali gli antropologi hanno potuto curare scientificamente anche particolari di interesse culturale, sociale e collettivo, per il resto il progetto I-DEA è stato un totale fallimento rispetto ai propositi iniziali. Un fallimento prima di tutto rispetto al tema centrale che esulava dagli archivi in quanto tali, la logica che sovrintende alla fruizione archivistica è del tutto differente e altro da ciò che tale progetto ha voluto evidenziare.

Purtroppo tale fallimento lo si registra nonostante le linee di indirizzo furono evidenziate non a un tavolo di decisione che potesse mettere attorno a discuterne i protagonisti attivi potenziali ma, in extremis, durante una conferenza internazionale che la Fondazione materana e il DiCEM organizzarono, a settembre 2017, dal titolo “Food for Art-Archives as driver for 2019 creative communities / Archivi come nutrimento per le comunità creative” con l’approssimarsi dell’anno celebrativo, per confrontarsi sui temi di interesse comune e condividere pratiche e conoscenze utili a mettere a punto il lancio e l’implementazione del Progetto I-DEA. In quella circostanza fui costretto a rammentare agli organizzatori che forse sarebbe stato più che opportuno, oltre che utile, invitare chi, nella bozza di programma, sembrava essere il grande assente: la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica. Fu infatti la sensibilità di chi per conto dell’Università si occupava di co-organizzare la conferenza a determinare la partecipazione della dott.ssa Maria Nardella, all’epoca Soprintendente Archivistico e Bibliografico per la Puglia e la Basilicata.

Ebbene, nonostante i chiarimenti forniti in quella sede più di qualcuno fece finta di non sentire, d’altronde perché scomodare un’idea fatta di molti vuoti per sostituirla col pieno, scomodo e faticoso di un archivio reale? Questa metafora del vuoto/pieno era ben rappresentata in una delle varie mostre che nel seguito, sempre per il progetto I-DEA, ci sono state alla Cava del Sole, splendida location, anch’essa ricavata nel vuoto di una cava che ha eroso il pieno precedente della roccia (come d’altronde gli stessi Sassi in generale). Si trattava di una mostra nella quale, paradossalmente, erano presenti a realizzare la fantasiosa scenografia, scaffali con sopra centinaia e centinaia di buste d’archivio, i classici faldoni, completamente vuoti (sono quelli nella immagine iniziale di questo articolo). Quasi a sottolineare, involontariamente, l’inconsistenza delle scelte organizzative, al di là del merito artistico della mostra sul quale non mi esprimo, rispetto a ciò che davvero si poteva rappresentare raccontando di archivi (pieni). Ma si sa, gli archivi sono scomodi, perché vanno studiati e – prima ancora – molto faticosamente salvati dall’oblio, conservati,

restaurati, tramandati. Molto più comodo è, invece, svuotarli di contenuti e su quel vuoto intonare un inno al nulla pensando di aver risposto a un principio salvifico che tale non è! Peccato, si è trattato di una grande occasione sprecata per occuparsi di un bene culturale, gli archivi appunto, generalmente relegati a fanalino di coda come questa stessa vicenda ha tristemente significato.

Bibliografia

Vita Santoro – Memorie, archivi, testimonianze orali. Il contributo della ricerca antropologica al Progetto I-DEA, 2019 – in archiviodietnografia, Rivista del Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo: Architettura, Ambiente, Patrimoni Culturali (DiCEM), Università degli Studi della Basilicata – pp. 139-156 – anno XIII, n. 1-2, 2018