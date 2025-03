Architetto, professione da tutelare. Etica e un progetto tradito

A parlarcene con una passione e una coerenza davvero rari è Gianni D’Alessandro, architetto, che non ha dimenticato origini, impostazione, deontologia, rapporti con quel ‘’pane quotidiano’’ fatto di mestiere, rispetto e valorizzazione dell’identità dell’architettura e della creazione architettonica. Temi, valori, certezze che negli anni sembrano essere stati messi da parte da protagonismi, mediocrità, pensieri unici, norme penalizzanti e da condizione di operatività finite nelle paludi della legislazione di appalti, suppalti che hanno ‘’ristretto’’ il ruolo creativo e responsabile dell’architetto e della buona e funzionale progettazione. D’Alessandro fa un’analisi attenta, profonda e con tanto rammarico per quanto è andato perso e lo fa guardandosi intorno, al paesaggio urbano, al costruito e a quanto è stato volutamente tradito dalla ‘’Pubblica Amministrazione’’, come è accaduto per un suo progetto di una scuola al rione Agna, dopo un iter trentennale. Etica, rispetto per un professionista e per un’opera di ingegno che andavano rispettati.Invece. Silenzio. Dovrebbe occuparsene l’Ordine per questa e altre situazioni che potrebbero ripetersi. D’Alessandro ha preferito non tacere. E’ un architetto e con una visione precisa della professione e delle regole. Temi di stretta attualità da riprendere e approfondire.



L’identità dell’architettura e della creazione architettonica

IL MESTIERE DI ARCHITETTO

di Gianni D’Alessandro

Chi pratica il mio mestiere, da molti anni ormai, conosce bene queste due verità.

La prima è che l’architettura è una disciplina culturale, strumento sociale, rivolta alla città e ai cittadini, alla politeia come sostiene Daniel Libeskind, nella lotta per la libertà creativa e una nuova progettualità, e che diversamente dalle altre forme d’arte è la più complessa, la più rischiosa.

E ancora è arte che si vive, che si incontra nella quotidianità e non può essere ignorata, è socialmente rischiosa in quanto viene subita dalla collettività; è strumento che migliora i luoghi dell’uomo, unisce, eleva il senso di collettività, alimenta la comunicazione, promuove la trasformazione sociale, rappresenta un’impresa al tempo stesso etica ed estetica.

L’architettura è il cuore stesso del progetto umano perché consente agli uomini la cosa più importante, cioè di occupare spazi in cui l’uomo possa svolgere specifiche attività quali abitare, lavorare, rilassarsi, curarsi.

La seconda è che la creazione architettonica è anch’essa un’attività che riveste implicitamente una funzione sociale; un mestiere di utilità pubblica ed anche il più tormentato, che vive un periodo di forte crisi identitaria prima ancora che economica.

La pratica progettuale è mestiere complesso, un’avventura con le sue vittorie, i suoi successi che non riguardano solo gli autori dei progetti, creatori di un nuovo modo di pensare l’architettura, ma i committenti, le giurie, e soprattutto l’opinione pubblica che accetta l’idea progettuale.

Sia l’architettura che la creazione architettonica vivono una crisi di identità.

Lo stato di difficoltà in cui versa l’architettura e la condizione di subalternità in cui vive l’architetto sono evidenti ed hanno origini diverse ma tutte da affrontare con urgenza e responsabilità.

Può l’architettura continuare a perdere il suo senso più proprio e diventare un’ordinaria attività edilizia, uno strumento per la semplice applicazione di norme tecniche, giuridiche, amministrative?

E’ una domanda fondamentale che nasce dalla considerazione che il sistema tecnico-giuridico a disciplina degli appalti, la ridondanza normativa e legislativa, l’inefficienza delle amministrazioni, il degrado degli apparati tecnici, la pigrizia intellettuale, la scarsa propensione all’innovazione, il disinteresse verso l’architettura, la modesta fiducia posta nella creatività, il pressappochismo dilagante, sono le cause che continuano a generare la profonda crisi, ormai non più sostenibile, in cui versa l’architettura e la condizione marginale che vive l’architetto.

E’ ormai evidente che lo stato di depressione culturale ed intellettuale in cui si trova la pratica progettuale sia acuito da questi fattori.

Come annullare, dunque, il gap tra questa funzione assoluta dell’architettura e la sua marginalità? Per prima cosa, con un rinnovato e appassionato attivismo degli architetti, che si trasformino da semplici fornitori di servizi in protagonisti della missione architettonica.

E’ necessario che gli architetti lottino sul terreno politico e culturale per esigere una classe politica generale ma anche una propria classe dirigente che siano davvero all’altezza delle sfide.

E ancora che gli architetti spingano per una legge a tutela della disciplina e del mestiere che praticano, finalizzata a rilanciare significato, ruolo e responsabilità dell’architettura nei confronti della collettività.

Una legge, almeno pari a quelle vigenti nei paesi più avanzati d’Europa; una legge che reinventi il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, pachiderma accovacciato su se stesso, che permetta di ripensare il ruolo delle Soprintendenze, vere monarchie assolute, che portano a un immobilismo e impediscono la rianimazione delle città; una legge che stimoli una profonda presa di coscienza dei grandi problemi ambientali, territoriali e urbanistici. Una presa di coscienza globale che sia dei governi locali, la cui attività è caratterizzata dalla mancanza di fantasia, dall’inabilità a creare una visione globale, un’immagine dinamica del futuro e che possa dunque rimettere l’architettura e la creazione architettonica al centro del progetto di società.



Catherine Trautmann, Ministro della Cultura francese nel Governo Jospin, nel discorso pronunciato in apertura del – Rendez-vous de l’Architecture – a Parigi il 2 Ottobre 1997, ha esplicitato l’obiettivo posto alla base del suo programma culturale per la “Tutela dell’architettura e della pratica progettuale”.

… Questi incontri di architettura mi offrono l’opportunità di esporvi la politica che intendo adottare per questo settore. Vorrei innanzi tutto rassicurarvi circa il mio “ totale impegno”, al pensare la città di concerto con gli abitanti, gli architetti e gli urbanisti. … Signore e signori, mi assumo la tutela della vostra professione di architetti. In qualità di Ministro dell’Architettura, mi impegno al vostro fianco affinché questa disciplina ottenga il posto che le spetta in seno alla nostra società.

In quanto Ministro, posso garantirvi rispetto per la vostra professione.

Ma chi farà in Italia quello che Catherine Trautmann disse di voler fare in Francia? Un impegno totale per l’architettura e la società?

La risposta in fondo è semplice: l’architetto stesso, anzitutto lui. L’architetto, che si ricordi quanto è importante ciò che fa, ciò che può fare; che si ricordi che ogni sua impresa è vitale, è ineludibile quotidianità.

Che insomma si ricordi di essere al centro, nell’essenza, nel cuore stesso del progetto umano.

E inoltre l’Ordine che ha il compito istituzionale di tutelare gli architetti nei rapporti con la committenza, con gli Enti Pubblici; che ha la straordinaria responsabilità di difendere le loro idee, scelte per la formazione e la concretizzazione di progetti e programmi, di rivendicare con ostinata fermezza la loro autonomia assoluta.

Le argomentazioni addotte in questa mia comunicazione, le vicende incresciose che coinvolgono chi pratica il mestiere d’architetto devono essere oggetto di attente considerazioni.

Rifuggendo da personalismi, manifesto molto brevemente la mia vicenda che inizia nel 1991 con incarico conferito con un contratto di prestazione d’opera intellettuale.

Nasce da subito come un’avventura, sia per l’inefficienza della macchina amministrativa che per l’intermittente realizzazione dell’opera, a tutt’oggi non ultimata.

Il progetto assegnato – Scuola Media Inferiore nel rione Agna – e consegnato all’Amministrazione, è stato redatto secondo le norme che regolano l’edilizia scolastica ed acquisito dagli Uffici competenti per il rilascio dei pareri di conformità. Il livello di definizione raggiunto nelle varie fasi di elaborazione, ha permesso di identificarlo compiutamente in tutte le sue parti: sotto l’aspetto tecnico-economico-funzionale-qualitativo, come richiesto formalmente in convenzione.

I violenti interventi compiuti sull’opera realizzata, (casualmente ne sono venuto a conoscenza) sono l’espressione del potere esercitato dal governo locale; manifestano la facoltà dell’autorità locale di annientare il pensiero ideologico ed intellettuale di chi pratica il mestiere nel modo più onesto, con impegno, interesse ed esercizio continuo.

Le reali disposizioni impartite a voler sopraffare l’idea progettuale, non possono non generare disappunto e contrarietà, sconcerto e indignazione.

Sono state trascurate quelle norme di etica, intesa come l’emanazione di un codice morale, che tutti coloro che concorrono alla concretizzazione di un’ idea devono sentire e seguire per intima convinzione. L’idea progettuale, soprattutto condivisa ed accettata, va rispettata ed eseguita; essa fa parte del patrimonio culturale ed intellettuale di chi la esprime. La paternità dell’opera va tutelata, come va salvaguardata la fedele esecuzione artistica e tecnica dei progetti approvati e la loro realizzazione. Per la sua compiuta definizione, un progetto approvato, appaltato, aggiudicato, consegnato all’Impresa appaltatrice e realizzato, non può e non deve essere soggetto a variazioni, soprattutto se queste non sono motivate da esigenze sopravvenute in corso d’opera o al momento della stipula del contratto. Il rapporto tra il committente e chi fornisce una prestazione intellettuale deve essere improntato sulla massima lealtà e correttezza.

Il vivo interesse per il mestiere che pratico, mi ha indotto a manifestare indignazione, che non deve essere intesa come il volere sollevare l’indice verso qualcuno – j’accuse –, ma l’esternazione di un grido di dissenso contro un sistema all’interno del quale valori quali etica, qualità, dignità, tutela del bene comune, vengono ridotte a semplici parole svuotate di significato.

A cent’anni dall’istituzione dell’Ordine degli Architetti, in un clima forse non opportuno per i festeggiamenti, si celebra la Festa dell’Architetto e dunque le sorti di questo tormentato mestiere. L’augurio è che questa festa non diventi autocelebrazione, ma un’occasione per riflettere, discutere ed agire concretamente.

Gianni D’Alessandro

Documentazione fotografica del progetto approvato, appaltato, aggiudicato, consegnato all’Impresa appaltatrice e realizzato







Documentazione dei violenti interventi compiuti. Sono stati utilizzati pannelli in polistirene espanso dello spessore di mm 80 fissati e incollati alla parete retrostante, formata da blocchi modulari pressovibrati in cls (20x20x50) colorati in pasta ed idrofugati, protetta da impregnante incolore, trasparente e impermeabile all’acqua. L’utilizzo dei blocchi pressovibrati ha evitato interventi di manutenzione ordinaria (pitturazione, ripristino intonaco e quant’altro) e assicurato coibentazione termoacustica. Il primo stralcio risale al 1996.