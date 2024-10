Archeologia industriale da Vienna a Matera.Stagno: rispetto per i luoghi

Anche se vive e lavora in Austria Angelo Stagno continua a occuparsi della sua Matera, nella quale torna appena e può, e con tante proposte e suggerimenti rimasti nel cassetto. E cosi in occasione del 20° anniversario dell’archivio di architettura Aut non può che fare il confronto su interventi di recupero, riuso di immobili ed edifici che possono riprendere a fornire funzioni per i bisogni delle comunità. E’ il caso dell’ ex fabbrica di birra ADAMBRÄU ad Innsbruck, realizzata nel 1926dall’architetto austriaco Lois Welzenbacher..L’immobile venne ristrutturato o 20 anni fa dagli architetti Rainer Köberl, Thomas Giner, Erich Wucher, Andreas Pfeifer,

Ora è sede del centro di architettura aut. architektur und tirol. Le sale offrono spazio per mostre, conferenze ed eventi di aut. architektur und tirol e ha mantenuto la struttura originale della sala cottura bollitori.



Un esempio di cosa si possa fare pensando a nuove funzioni, ma rispettando la memoria dei luoghi. E Stagno dopo aver letto e visto, quanto emerso a valle della presentazione ai consiglieri comunali del master plan, https://giornalemio.it/cronaca/presentato-il-masterplan-dal-sito-ex-barilla-padula-un-progetto-di-trasformazione-urbana/ , per l’area produttiva dell’ex molino pastificio Barilla Padula, ha osservato alcuni aspetti di ‘’impatto paesistico’’ in merito alle soluzioni proposte. Ed è la proposta di nuove costruzioni sul versante ‘’murgiano’’ che si affaccia sulla ex via Appia a destare perplessità. Una soluzione del passato, segnalata da alcuni lettori, che citano la rivista Domus https://www.domusweb.it/it/architettura/gallery/2022/09/20/oltre-il-brutalismo-ritorno-a-habitat-67-l-utopia-costruita-di-moshe-safdie%20.viewGallery.html. Altro contesto di quasi 60 anni fa. Per Matera dove l’uomo ha realizzato una architettura scavata nella roccia e modellata nel tufo serve uno sforzo in più insieme ai servizi e alle funzioni da dare alla comunità.



Le riflessioni di Angelo Stagno

Nel progetto di Masterplan proposto dall’Architetto Mario

Cucinella (Bologna) per il riutilizzo dell’ ex Area BARILLA a

Matera oltre al rendering con il rigoroso “retino verde”, oggi

di largo uso nella rappresentazione grafica degli elaborati

progettuali, non vedo, se non le tue, immagini del riuso per

l’edificio ex-mulino, scorgo solo sullo sfondo dell’immagine

di progetto una sopraelevazione di almeno 4 livelli sul

preesistente, elemento di notevole impatto paesistico.

Inoltre consistenti presenze volumetriche dove al momento

ancora non è stato costruito nulla, se non un area scoperta

destinata a deposito, carico e scarico o parco veicoli, parallelo

alla linea ferroviaria delle FCL. Riguardo a questo ulteriore tema,

sulla destra dell’ immagine si intravede la pensilina della fermata

a ridosso della linea ferroviaria che però non si connette all’ area

mercatale o quantomeno all’ arteria di collegamento con la Via Appia.

L’impatto ambientale generato dalle volumetrie in elevato, nonostante

alberi arbusti, coperture inverdite a prato ed altri vegetali, facili da

gestire al computer per le rappresentazioni grafiche ma impossibili

da gestire di fatto, risulta notevole e ripropone ancora una volta

la smania speculativa di costruttori e sviluppatori con chiari obiettivi

redditizi, senza riguardo per il paesaggio murgiano o per il quartiere.

Tra le massime dello stimato ed innovativo collega architetto bolognese:

“Progettare per il vivere è progettare per la bellezza”…. di progettare?

A 20 anni dall’ inaugurazione di aut nell’ edificio della ex fabbrica di

birra ADAMBRÄU ad Innsbruck ed a 19 dal mio articolo a riguardo

sulla rivista materana SITI, nonostante impegno e speranze non è

accaduto nulla, chissà che ora finalmente qualcosa si muova.

Angelo Stagno