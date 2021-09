Ci eravamo già occupati del romanzo di fantascienza “Seideus – la genesi“, opera prima di Marco Diluca che narra le vicissitudini di sette fratelli superstiti di una razza super evoluta (https://giornalemio.it/cultura/un-viaggio-fantastico-con-7-fratelli-seideus-nel-romanzo-di-marco-diluca/) in viaggio nell’universo alla ricerca di nuovi mondi abitabili.

Una ricerca non particolarmente facile ma molto affascinante se è vero come è vero (e non è fantasia ma scienza allo stato puro) che -come ci ricorda Carlo Rovelli nel suo piccolo ma preziosissimo “Sette brevi lezioni di fisica“, illustrando una foto ripresa dal telescopio in orbita Hubble: “Ogni puntino nero dell’immagine è una galassia con cento miliardi di soli simili al nostro. da pochi anni abbiamo visto che la maggior parte di questi soli hanno intorno pianeti. esistono quindi migliaia di miliardi di miliardi di pianeti come la Terra, nell’universo.” Una presa d’atto che dovrebbe ridimensionare l’ego di quanti pensano di essere al centro del mondo con la verità in tasca….ma questa è un’altra storia.

Sulla storia raccontata da Marco Diluca, invece, ci è pervenuto da San Mauro Forte, comune in cui l’autore vive, uno scritto di Mimì Deufemia che pubblichiamo a seguire volentieri e che magari sarà occasione di stimolo per chi non lo avesse già letto di farlo.

SEIDEUS

IL LIBRO DI MARCO DILUCA

“Chi oltrepassando le pareti e gli armadi della stanza da letto non ha sognato, almeno per una volta, di incontrare creature magiche e misteriose.

Chi liberando la fantasia non ha mai forato lo scudo della realtà e raggiunto terre e mondi lontani, popolati da esseri sovrannaturali.

C’è chi, dopo il sogno, decide di annotare tutto su un quaderno.

Nasce così un libro di fantasia.

Un libro creato dal nulla.

Creato per rispondere al bisogno di gesti perfetti, imprese ammirevoli, vittorie che ci redimono dagli affanni e dalle miserie quotidiane.

E’ quello che ha fatto Marco con Seideus.

Ci sono voluti cinque anni.

Pagine scritte, strappate e, poi, riscritte. Personaggi creati, cancellati e, poi, reiventati.

Un romanzo coinvolgente.

Una corsa ad ostacoli.

Colpi di scena che si susseguono.

Pagine che obbligano il lettore ad entrare nella testa dei protagonisti.

Il saggio Megarem, il malvagio Ylirum, il redivivo re Iloir, Ircano, il difensore della fede, Omadov, primo consigliere del re, Drum, il capo dei Rinnegati, Elpis, il Cavaliere Verde, Seideus della speranza.

Una trama vorticosa che dimostra quanto la fantasia si avvicini alla realtà, quanto le storie immaginarie siano simili a quelle degli uomini.

Nel libro, infatti, pur essendo preponderante la tematica sovrannaturale, non mancano accostamenti alla nostra dimensione.

In passaggi importanti vengono utilizzate metafore e allegorie che parlano di vicende che ci appartengono.

A cominciare dalla lotta tra il bene e il male (Iloir contro Ylirum), perenne sfondo della storia dell’essere umano.

Il libro di Marco è un archetipo di questo dualismo in chiave simbolica.

L’alternarsi di una lotta che è dentro ciascuno di noi.

Anche nelle persone più buone.

E quando tutto sembra irrimediabilmente perso e il male sta per trionfare, arriva lei.

La speranza.

L’attesa fiduciosa che la rotta degli eventi si può invertire.

Nel libro è Elpis, il Cavaliere Verde, ultimo dei Seideus, l’erede designato a sconfiggere il maligno Ylirum.

E’ lui a sedimentare la speranza che dopo l’oscurità possa risplendere la luce.

Da cornice, il suono dei campanacci, trasportato attraverso un mirabile incastro tra realtà e fantasia.

Con i suonatori che girano come atomi nella materia.

Un suono che scuote le forze del bene che alimentano in loro un atavico desiderio di libertà.”

(NB. nella foto di copertina Marco Diluca con l’attrice Paola Villoresi)