Il video della Pro Loco ”Il Borgo” sul suggestivo paese di Bella (Potenza) , https://www.facebook.com/watch/?v=1042416076248424 ,ce l’ha girato un nostro parente che, insieme ad altri che risiedono in quella piccola ma interessante località del Marmo Platano, sentiamo per telefono o attraverso i social, a causa dei limiti imposti dall’epidemia da virus a corona. Otto minuti di storia, eventi, tra strade, piazza, borgo, castello, chiesa madre e boschi dalle tante attrattive, senza dimenticare i sapori della buona tavola, che abbiamo visto con piacere e con una punta di rammarico per le tante potenzialità di quel piccolo centro di quasi 5000 abitanti . I bellesi, e i giovani sono la speranza di quel centro, sono attaccati a storia, tradizione, identità. rispetto per il territorio e con un forte legame con quanti sono emigrati, tornano d’ estate. O hanno mostrato volontà di tornare, nonostante il calo demografico e l’emigrazione abbiano intaccato gran parte dei piccoli centri della Basilicata. Il video è un invito a farci più di un pensiero per una vacanza o per stabilirsi, almeno d’estate, da queste parti perchè a Bella il ‘turismo sostenibile’ -del quale si continua a parlare, ma senza una offerta organizzata- è certificato sul campo. Vi invitiamo a vedere il video per ora sulla pagina facebook della attivissima Pro Loco, che dedica tanto spazio ad eventi e ai concittadini che si sono affermati altrove ,come i ricercatori Antonio Gallo e Carmen Murano e non solo, che stanno dando lustro a Bella. Avrete il quadro d’insieme dell’offerta turistica e,sopratutto, di vita semplice e dell’accoglienza della comunità bellese. Natura e cultura, come quella legata alla filiera cinematografica con un festival organizzato ogni anno e film girati in loco, nella frazione di San Cataldo, come il cortometraggio “Nascita e morte nel meridione” di Luigi Di Gianni (1959) e il film Mineurs, minatori & minori, di Fulvio Wetzl girato a Bella nel 2007. E poi…Il resto dovrete scoprirlo voi, visitando Bella o L’Abbégg’ come si dice in dialetto.