Antologica per Peppino Mitarotonda nella chiesa delle Grandi Mostre

Ha detto bene il presidente del circolo culturale ’’La Scaletta’’ Paolo Emilio Stasi: “finalmente una mostra dedicata a Peppino Mitarotonda e nella chiesa rupestre della Madonna delle Virtù”. Una mostra per l’ artista materano che segue a quella delle antologiche di grandi autori del Novecento, italiani e stranieri, che ha incentrato la sua arte sul racconto della storia del territorio, lavorando su ”terre” e ”colori” per descriverne la sequenza di episodi, personaggi che ne hanno arricchito le pagine di un racconto millenario. E quei luoghi, che fino a poche settimane fa, a ridosso dell’evento di Matera Capitale europea della cultura 2019, avevano ospitato la mostra ” La persistenza degli opposti ” di Salvador Dalì, si sono aperti alle maioliche istoriate di Peppino Mitarotonda.



Una mostra, curata da Edoardo delle Donne, che aveva avuto una anticipazione, nei luoghi istituzionali dei portici della Prefettura, alimentando tra i visitatori carica rievocativa e spunti di riflessione storica. Dal Piano ai rioni Sassi ‘’dirimpetto alla Gravina’’, come ripete un intercalare dialettale sulla scia della memoria: dai primi insediamenti di Murgia Timone (violentata da scelte progettuali devastanti, favorite da un colpevole silenzio assenso di quanti avrebbero dovuto vigilare) al cantiere per la costruzione della Cattedrale, dal miracolo de Patrono guerriero Sant’Eustachio alla Patrona Maria Santissima della Bruna, con la festa del 2 luglio. E poi piazza del Sedile con la parentesi dell’Albero della Libertà per i moti del 1799, un squarcio sulla gravina con l’acqua che viene fuori dal Gorgo ( lo Iurio), la pianta dei Sassi e della Civita con il brulicare di vita, la visita di re Carlo di Borbone a Montescaglioso e altre pagine di un viaggio nel tempo, che merita di essere apprezzato oltre che dagli appassionati soprattutto dai giovani. Il sito rupestre, del resto, si presta a scavare…tra tufo e roccia, luci e ombre tra le storie dei pannelli in maiolica per scoprire e conoscere una Matera inedita, poco conosciuta, che rischia di scomparire – a volte- tra un racconto fugace che si ferma all’immagine cartolina o a suggestioni, a volte forzate di leggende, sotterranei tra Civita e Castello e di monachicchi dispettosi nascosti nella gravina. Peppino Mitarotonda su questo e altro sorride, ma è pronto- ragazzi, che portate anche un cognome materano ma non conoscete la nostra città-a spiegarvi perché, per esempio, lo slargo di via Madonna delle Virtù viene indicato come ‘’Porta Pistola’’. Non è un giallo, ma pillole di storia e di tradizione, che val la pena conoscere. Spazio, allora, agli studenti e ai giovani fino al prossimo 20 maggio. Ma a cellulare silenziato…per un viaggio nel tempo, che costa…attenzione e un pizzico di curiosità. E poi Peppino ormai, nella cultura locale, è un Mito..nascosto nella matrice del suo cognome.



Biografia di Giuseppe Mitarotonda

Giuseppe Mitarotonda è nato a Matera il 7 aprile 1939.

Dopo una breve esperienza nel campo del design industriale frequenta l’Accademia di Belle Arti di Brera.

Rientrato a Matera, apre un suo laboratorio nel quale sperimenta varie tecniche operative privilegiando alla fine di un percorso e di una ricerca più intima che di metodo, il mosaico, le vetrate e come naturale necessità di una particolare espressione artistica, la ceramica.

Negli anni Mitarotonda, giunge ad una concezione dell’arte quale unione di due elementi sostanziali: lo sguardo, come motore primo, come visione scatenante; ed un altro elemento più formale, intimamente formale, l’immaginazione.

Alla formazione di tale pensiero contribuiscono gli incontri e le collaborazioni con grandi artisti, che giunti a Matera, frequentano come naturale luogo di incontro il suo laboratorio.

Da Pietro Consagra a Francesco Alvarez, da Mino Maccari a Dadamaino (Edoarda Emilia Maino), fino a Kengiro Azuma e H. B. Assadour. Ma più intensa tra tutte è la collaborazione ed il rapporto di vera amicizia con il pittore José Ortega (per cui l’arte era volontà di violare tutti i codici e le convenzioni), durante il soggiorno dell’artista spagnolo nella città dei Sassi.



Così nasce in Mitarotonda, un senso più profondo per il colore inteso come principio visivo, trasceso nel concetto che il cielo è metafora dell’azzurro e non viceversa. Ed una ricerca che porta all’accostamento di colori caldi, che sfumano, o che stanno in rilievo, per far emergere, per contrasto i verdi o i grigi, e accanto vortici di bianco e azzurro.

Domina su tutti nella sua opera, il tema della storia della sua città, a volte tradotta e sottratta all’oblio, a volte evocata o sospesa in memorie ed echi. Una città che ascolta la sua vita, immersa nel sogno di un tempo infinito. Un sogno che desidera solamente l’elogio delle stelle e le carezze del vento.