Antoanetta Marinov con ”Sì, lo voglio” al Sax art gallery

Sarà presentato domani, a Matera, alle 18,30, presso il Sax Art Gallery di via Fiorentini 233, nel Sasso Barisano, il libro dell’artista e performer Antoanetta Marinov ” Si’ lo voglio, autobiografia di un’educazione” . Un lavoro interessante , legato al significato pieno del termine educare, dal latino ex ducere, portare fuori…che l’autrice ha fatto materialmente, in una delle sue performances, destando sensazioni tra la gente, a cominciare dalla sua Latina dove è nata. Una conferma sulla sua pagina social e nelle tante recensioni che stanno segnando il suo passaggio. E la ”Città dei Sassi”, già capitale europea della cultura 2019 e patrimonio dell’ Unesco per i rioni Sassi e l’habitat rupestre è una tappa che arricchirà la sua esperienza.



La recensione

“Sì, lo voglio”: come un’artista concettuale si racconta

Antoanetta Marinov, artista concettuale e autrice latinense berlinese, il 2 novembre, a partire dalle ore 18:30, presenta il suo lavoro artistico e legge brani tratti dal suo libro: “Sí lo voglio – biografia di un’educazione” (Transeuropa Edizioni) presso la SAX ART GALLERY di Matera (via Fiorentini 233). Nel libro l’artista punta l’attenzione sui quei passaggi esistenziali che hanno contribuito alla sua formazione di artista. La modalità di presentazione della Marinov è interattiva, in dialogo con il pubblico; testi e immagini descrivono il lavoro artistico nella sua immaterialità in quella che l’artista chiama “LA MOSTRA RACCONTATA” già presentata il 19.10.2023 al MUG, Museo Giannini, Latina.

Ancora, il 3 novembre Marinov porta avanti inoltre il suo lavoro performativo “SÌ LO VOGLIO – THE BRIDE WALK” ossia l’artista – sposa passeggia per le vie della città di Matera similmente a quanto accaduto in varie città europee come Sofia, Berlino, Bologna, Roma, Memmingen, Latina. Il lavoro performativo inizia nel giugno del 2021 è la risposta a vicende legate alla biografia dell’autrice e in esso si sviluppa ulteriormente la sua ricerca artistica: Antoanetta Marinov punta lo sguardo su quello che appare scontato, scopre e mette in evidenza la poesia di ciò che avviene ai margini e nelle sue azioni in strada con gesti minimalisti rende extra-ordinario l’ordinario.

Così distribuisce dal 2008 rami trovati in strada che lei riconosce e numera quali “Zauberstäbe/Bacchette Magiche”. Oppure raccoglie e conserva una selezione di foglie cadute dagli alberi che sempre in autunno regala ai passanti. Quest’anno il 23 ottobre ha eseguito il lavoro artistico “A collection of Chosen Leaves” di fronte al Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Roma ai margini della RAW di Roma con la curatela di Dafne Crocella.

L’installazione interattiva nello spazio pubblico conteneva foglie scelte in regalo, la raccolta di desideri dei passanti nonché il lavoro “Tears”, gocce di pioggia raccolta in barattoli che l’artista chiama lacrime “che possono essere anche di gioia non solo di dolore” conviene l’artista spostando l’attenzione sulla facoltà dell’essere umano di rinnovarsi e di vivere una vita bella.

2023_flyermugsaxart2