Anpi: “NOI VI RICORDIAMO”, video-racconto delle deportazioni e di chi vi si oppose

Per il Giorno della Memoria, anche in questo 2023, sono decine e decine le iniziative promosse dall’Associazione nazionale partigiani d’Italia sia nel Paese che all’estero.

L’Anpi nazionale insieme ad Aned, l’associazione degli ex deportati nei campi nazisti, ha proposto su Facebook un bellissimo video-racconto delle deportazioni e di chi vi si oppose:

“NOI VI RICORDIAMO”, con interventi della scrittrice Edith Bruck, del Presidente nazionale ANPI, Gianfranco Pagliarulo, del Presidente nazionale ANED, Dario Venegoni, degli storici Isabella Insolvibile e Bruno Maida e di Dijana Pavlovic, attrice e attivista per i diritti umani. E un contributo dell’attore Fabrizio Gifuni. Eccolo:

Oltre 150 sono le iniziative in tutta Italia promosse dall’ANPI in occasione del 27 gennaio, Giorno della Memoria, ma il Presidente nazionale ANPI, Gianfranco Pagliarulo, sottolinea: “Guai a noi! Guai a noi se dimenticassimo la Shoah. Qualche giorno fa Liliana Segre ha lanciato un allarme, ha detto che sente spesso persone che dicono: “basta con questi ebrei, che cosa noiosa, oramai lo sappiamo”. Liliana Segre ha ragione. Il 27 gennaio, Giornata della Memoria. Non è sufficiente. C’è bisogno di qualcosa in più? No; c’è bisogno di qualcosa di meglio. Non basta la liturgia. C’è bisogna di formazione civile. C’è bisogno di conoscenza, di coscienza e di comportamenti adeguati. Spesso oggi la conoscenza è negata, la coscienza è latitante e i comportanti mancano. Parlo in primo luogo della catastrofe della Shoah. Ma parlo anche, per esempio, dei deportati politici italiani e di tutta Europa che sono stati cancellati da decenni dalla memoria collettiva“.