^Annotate e prenotate.” Lisistrata” in replica il 13 e 28 agosto

A grande richiesta, come si suol dire, e Talia Teatro concede due bis, il 13 e28 agosto, con due repliche alle 20.30 della commedia ‘’Lisistrata’’. Una decisione, attesa, che segue al successo con il tutto esaurito del 26 e 31 luglio, in vico Solitario, nel Sasso Caveoso. Antonio Montemurro, attore, regista e anima di un sodalizio teatrale, che continua ad andare avanti investendo con la propria tasca… ,con il contributo degli spettatori di ieri e di oggi e di alcuni sponsor privati, ha annunciato con un breve messaggio e una locandina quel ‘’per voi nuove date del nostro spettacolo. Questa volta complice la magia dei Sassi… Per informazioni chiamare al 331 7995953’’ . E un accenno era venuto dalla pagina social di Talia teatro, tra ringraziamenti e prospettive. “Buona anche la seconda… Questo post – ha scritto Antonio Montemurro- per ringraziare il mio Pubblico, che ieri sera, con applausi a scena aperta, ha voluto sottolineare i principali momenti scenici del mio ” Lisistrata di Aristofane “. I due pienoni del 26 e del 31 luglio ci inducono a proporvi una terza replica il prossimo 13 agosto, per sbellicarsi dalle risate, questa volta alla greca. E’ possibile acquistare il biglietto presso l’edicola Futura di Piazza Vittorio Veneto a Matera. Per informazioni chiamare il 331-7995953. Vi aspetto a teatro, Amici!’’ . Le date sono diventate due e chissà con il 13e il 28 non si possa tentare la fortuna al lotto. E il vincitore o la vincitrice si ricordi dei sacrifici e dell’entusiasmo che anima attori e attrici di Talia teatro. Un ambo secco sulla ruota di Bari, chissà…

^ la foto del servizio è tratta dalla pagina social di Talia