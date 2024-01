Anime dannate tra miti ebraici e lucani, ricordando De Martino

Al Teatro comunale “Gerardo Guerrieri” di Matera è andato in scena lo spettacolo “Due mondi una sola pioggia” del Lucania Film Festival, nuova tappa del percorso “Tracce ebraiche”, prodotto da Allelammie. Nella proposta degli autori Calandriello e D’Anna una commistione tra folklore yiddish e riti popolari dell’Italia del Sud. Tema centrale dell’evento è il Dibbuk, che nella tradizione demonologica ebraica è un’anima in pena, sospesa tra il mondo dei vivi e quello dei morti, che richiama le credenze magiche lucane oggetto di studio di Ernesto De Martino.

Di seguito, la recensione del collega Emilio Salierno.



ANIME DANNATE TRA MITI EBRAICI E LUCANI.

Amori impossibili e dannati. Nella tradizione yiddish, nel secolo scorso, le storie che li propongono sono numerose. In Europa lo ha fatto la letteratura, il teatro e il cinema.

Rocco Calandriello, nel suo ormai lungo e intrigante “percorso ebraico” del Lucania Film Festival, si mette in quel solco, aggiungendo alla narrazione un personaggio, Nina, alla dannata di sempre, Lea. Così s’inventa “Due mondi una sola pioggia”, spettacolo tra musica, teatro e danza andato in scena al Teatro Guerrieri di Matera.

Una pulsante fusione “live” tra giovanissime ballerine e musicisti che procedono in simultanea avvinghiati a una corda interminabile che richiama lo stato di prigionia da cui vogliono allontanarsi.

Lea e Nina sono alle prese con affetti proibiti e disegni oscuri. La loro danza si snoda tra le luci del mondo dei vivi e l’oscurità del mondo dei morti, cercando faticosamente l’affrancamento. Lo sfondo sono i riti magici dell’Europa dell’Est e quelli demartiniani del Sud Italia. Gli abiti bianchi che penzolano dal palco fanno pensare a certe figure spaventose delle immagini pittoriche di Carlo Levi e ai monachicchi dei disegni dell’autore del “Cristo si è fermato a Eboli”.

Rocco – spalleggiato nella rivisitazione dalla sua compagna Claudia D’Anna – si cala in un suggestivo filone, quello ebraico, e trova analogie tra culture e credenze del vecchio continente. Nella sua testa c’è il Dibbuk di Sholem An-Ski, che contiene la tragica vicenda dell’amore impossibile tra il povero Khonen e Lea. Khonen, disperato per l’impossibilità di condividere l’amore con la ragazza, ricorre a manipolazioni demoniache, ma poi muore e la sua anima entra nel corpo dell’amata e si attacca così alla sua esistenza. Eccolo il Dibuk, figura centrale del misticismo ebraico, l’annullamento del confine tra terreno e ultraterreno, tra razionale e magico.

Il Dibuk è il lavoro teatrale di Ludovico Rocca portato in scena nel 1934 alla Scala di Milano ed è anche il film del regista polacco Waszynski nel 1937, opera cinematografica tratta dal dramma di An-Ski. Si racconta, appunto, dell’amore tra Lea (Leah), figlia di un potente locale dell’Europa orientale, e il giovane spiantato Khonen. Nel 2005, in teatro, anche un riadattamento del film a cura della regista Rachel Michali.



Nina e Lea, sul palco di Calandriello, si dimenano straziate tra contorsioni e intricati avvolgimenti. L’ispirazione dello spettacolo è, appunto, il racconto dell’etnologo An-Ski (An-skij), una sorta di De Martino ebreo dell’opera dell’Est. Sciamanesimo, fenomeni paranormali e credenze sul mondo degli spiriti portano lì, anche se De Martino libera i posseduti attraverso la musica, che garantisce la serenità terrena, An-Ski, invece, non gli toglie le catene ma li condanna alla sofferenza perpetua. La sola soluzione per loro è la morte nel cui regno, i disperati, finalmente potranno ritrovarsi. La proposta di Calandriello sta, dunque, nel solco dei drammi di An-Sky e del folklore ebraico. C’è una Nina in più e qualcosa che fa pensare al Tarantismo. Nella narrazione di Nicole Millo, la mistica cabalistica e un balletto struggente in cui le due ragazze (Maya Navot e Mariagrazia Nacci) lottano contro quel mostro che è il destino avverso. Cornice musicale di Liron Meyuhas e Rocco Mentissi, che stanno bene al gioco di mescolare melodie di antiche culture. (Emilio Salierno)

