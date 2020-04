Angelo Sarra, che con un video affidato ai social ci ricorda i riti della ” S’mmen Sond” la Settimana Santa della tradizione a Matera, e’ come un leone in gabbia, come tanti. Con la Quaresima che si innesta con la Quarantena, tuttora in corso, legata alla misura restrittiva per contenere il contagio da virus a corona…covid n 19. Perchè è come i tappi di metallo delle bottiglie del vecchio ”Peroncino” salta e fa uscire la schiuma, facendo attenzione acchè non bagni la mano. Altri tempi. Per Angelo stare a casa, con tv e computer, che dopo un mese sono diventati un luogo virtuale senza nè amore e nè sapore, non poter recarsi in chiesa per offrire il ”grano di Cristo” che abbellisce i Sepolcri e un rito che gli manca, insieme al lavaggio dei piedi, all’adorazione, ai silenzi della via Crucis del Venerdi Santo e alla pausa di riflessione nell’attesa della Pasqua di Ressurezione, con il conseguente suono delle campane a festa dalla Chiesa Madre a quelle del Piano e dei Borghi. Ci saluta con un messaggio di speranz “Nan fesc nidd, p’ cuss’onn ì ggit. A ‘mmogghj a mmogghj…” Non fa nulla, pazienza, per quest’anno è andata. Andrà meglio l’anno prossimo”. Auguri a tutti buona Pasqua e buon lunedì dell’Angelo…di Pasquetta, con la gita fuori porta. Ma questo , vero Angelo ?, in un altro video.