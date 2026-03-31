Angelo Colangelo ricorda Pio Rasulo nel centenario della sua nascita

“È doveroso ricordare Pio Rasulo nel centenario della nascita e mi permetto di farlo estrapolando anche alcuni brevi passi dal mio saggio “Pio Rasulo L’uomo e l’opera”, che verrà presto in luce per iniziativa dell’editore potentino Franco Villani.” Inizia così la nota inviataci dal professore stiglianese Angelo Colangelo, poi emigrato a Parma, contenete il suo omaggio al professore Pio Rasulo, stiglianese anche lui e docente di estetica, negli ultimi anni, a Lecce.

Nota che così prosegue: “ Colgo, anzi, l’occasione e lo ringrazio pubblicamente per la sua grande sensibilità unitamente a Giovanni Caserta, storico e critico letterario, che si è fatto carico della prefazione. Vuole essere, il mio, solo un umile ma sentito omaggio alla memoria del Professore stiglianese, al quale, a dispetto della notevole differenza di età, fui legato da un lungo e intenso sodalizio, che molto mi arricchì sul piano umano e culturale.

Auspico, a tale proposito, che nel corso dell’anno l’Amministrazione comunale, la Scuola, le Associazioni socio-culturali di Stigliano vogliano celebrare questa importante ricorrenza con iniziative atte a far conoscere, soprattutto ai giovani, una figura di spicco nel panorama culturale stiglianese, che ha dato lustro al paese natale, cui rimase legato per tutta la vita. Sono certo che il mio appello, rivolto innanzi tutto al sindaco Francesco Micucci e al dirigente scolastico Giosuè Ferruzzi, sarà accolto con favore da tutti.

Pio, all’anagrafe Pietro Antonio, figlio primogenito della guardia municipale Giuseppe e di Lucia Mele, nacque il 1° aprile 1926 a Stigliano. Due anni dopo giunsero a fargli compagnia nella piccola casa di Vicolo Correale 31 il fratello Giovanni e poi, di seguito, Antonietta, Vincenzo e Carmela, con i quali mantenne un solido rapporto di affetto fraterno, che né il tempo né la lontananza poterono mai scalfire. Forte, infatti, fu in lui il culto della famiglia e sempre ebbe una vera e propria venerazione per i genitori. La religione della famiglia, perciò, è una componente significativa della sua geografia sentimentale e diventa un elemento essenziale della sua etica e della sua poetica.

Nel corso della lunga e operosa esistenza Pio Rasulo svolse una varia, intensa e feconda attività intellettuale. Grazie a una rara versatilità fu giornalista, saggista, poeta e scrittore. Della sua ricca bibliografia, comprendente peraltro molti saggi di antropologia e di estetica legati all’attività di insegnamento e di ricerca accademica, si vogliono qui ricordare solo Asfodelo, l’ultima emozionante silloge poetica, e La lunga notte della civetta, il libro più noto. Quest’ultima opera, molto apprezzata dalla critica e presto considerata una delle testimonianze più significative della letteratura meridionalistica, godette di un notevole successo anche fuori dei confini regionali e suscitò l’ammirazione di Carlo Levi, che disegnò la copertina della seconda edizione.

Ma quel che preme sottolineare è che Pio Rasulo dedicò le migliori energie all’insegnamento, senza mai risparmiarsi. Per oltre cinquant’anni operò con passione e competenza nel mondo della scuola, ricoprendo ruoli diversi e raccogliendo sempre frutti copiosi, sia come maestro e direttore didattico in Calabria, Lucania e Puglia che come docente universitario, prima assistente di letteratura italiana all’Università di Salerno e poi ordinario di estetica a Lecce.

Uno dei suoi primi alunni, Dante Maffia, destinato pur egli a cogliere lusinghieri successi come poeta, scrittore e critico d’arte, pochi giorni dopo la sua scomparsa ne realizzò un affettuoso ritratto, evocando con commozione la figura del giovane insegnante agli esordi nell’insegnamento in un piccolo paese della Calabria. E ricorda, fra l’altro, che «spesso interveniva affettuosamente, sempre senza spocchia, per correggere noi scolari, suoi scolari. Ben quarantadue il primo anno, accatastati in una vecchia casa al secondo piano del Mercatillo di Roseto Capo Spulico. Ovviamente una stanza piccola, senza bagno, senza acqua corrente, senza finestre. C’era la lavagna, però, e c’era il suo violino che ogni tanto ci faceva fremere, ci portava lontano, nelle vaghezze del sogno».

Dalla suggestiva e affettuosa testimonianza dell’alunno traspaiono in nuce le qualità umane e intellettuali, che l’amato maestro avrebbe manifestato assiduamente non solo nella scuola, quando operò a Bernalda, a Massafra (dove diresse le scuole speciali associate all’UNESCO), a Taranto, a Salerno e a Lecce, ma anche nella intensa e significativa attività di organizzatore culturale e di giornalista, che lo vide inviato speciale del quotidiano tarantino Corriere del giorno nei Paesi Nordici e in Medio Oriente.

In conclusione di questo breve ricordo si può dire che Pio Rasulo, scomparso aTaranto, nella sua città d’adozione all’età di novantatré anni, visse una lunga esistenza con serietà e decoro, ancorandola ai solidi valori etici dell’umiltà, della laboriosità, della cristiana solidarietà. Per questo la sua vita può essere ritenuta esemplare nella normalità e tanto più merita di essere ammirata e imitata in tempi di grave disorientamento, in cui l’apparire conta molto più dell’essere, preferendo inseguire, in maniera dissennata, falsi modelli esistenziali.”