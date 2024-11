Angeli e Demoni a Natale? Beppe Barra a Ferrandina

Ne abbiamo ascoltato l’album di canzoni, visto nella Prima Repubblica una rappresentazione teatrale a metà tra la messa di mezzanotte che annuncia la nascita del Bambinello nella grotta teatro di Napoli…e quella dei Pastori, che tra belati e cornamuse si fanno avanti per gli auguri di prosperità. Un assaggio di quello che è, sarà, la ” Cantata dei Pastori” che Beppe presenterà sabato 30 novembre a Ferrandina (Matera) per la rassegna teatro festival a Mimì al teatro Bellocchio. Non mancate….tante risate e un anticipo sugli auguri di buon Natale

Sabato 30 novembre, al Cineteatro Bellocchio, in scena un grande classico

Il Teatro Festival Ferrandina-A Mimì continua a stupire con la sua ricca programmazione 2024/2025. Sabato 30 novembre, sarà la volta del grande Peppe Barra che porterà in scena la sua celebre “La Cantata dei Pastori”, un classico del teatro napoletano rivisitato in chiave moderna.

Immaginate due napoletani, due morti di fame, Razzullo, scrivano in abiti settecenteschi, capitato in Palestina per il censimento voluto dall’Imperatore Romano, e Sarchiapone, suo compaesano, in fuga per i crimini commessi, mentre Giuseppe e la Vergine Maria vagano in cerca di alloggio per far nascere Gesù. Immaginate una tribù di Pastori in attesa del Messia. Immaginate una turba di Diavoli, mandati da Lucifero sulla terra per uccidere la Sacra Coppia, spaventare e torturare in tutti i modi i due disgraziati compagni, che le provano tutte pur di trovare un lavoro che permetta loro di mangiare. Immaginate l’Arcangelo Gabriele, armato come un San Michele, proteggere tutti, ricacciare le Furie nel buio dell’Inferno e permettere che nasca il Redentore.

Peppe Barra, con la sua verve e la sua straordinaria capacità di interpretare i personaggi, ci regalerà una serata all’insegna del divertimento e della riflessione.

Lo spettacolo si terrà al CineTeatro Bellocchio, con ingresso alle ore 20.30 e inizio alle ore 21.00. Il costo del biglietto è di 20 euro per la platea e di 15 per la galleria; per i ragazzi sino a 16 anni platea 6, galleria 4.

I biglietti dello spettacolo sono disponibili online al link: https://noiticket.botteghinoweb.com/tn_rappresentazione.php?sid=6563&rid=0 e al botteghino del CineTeatro Bellocchio il giorno dello spettacolo dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 20.30.

Tutte le altre informazioni relative alla stagione A Mimì-Teatro festival Ferrandina sono disponibili contattando il numero 3898311672.