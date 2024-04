Angela Iannarelli a Matera con ” La Caccia”

L’appuntamento con la scrittrice, dopo Saturnia, è per sabato 6 aprile , alle 18.00, in via Dante presso la Libreria Di Giulio, per la presentazione dell’ultimo lavoro “La Caccia – La prima indagine di Andreina Serri”. Non abbiamo letto il libro ma dalle recensione riportate sul web e da una copertina davvero accattivante e con un colore azzeccato che induce a scavare nei misteri e negli interrogativi di una caccia, tutta particolare, dove paradossalmente la mansueta pecora si fa lupo e uccide il predatore dei boschi e delle ombre. E tocca all’uomo, per andare sul concreto, animale ”intelligente” ma assetato di vendetta cimentarsi nel ruolo di pecora(?) predatrice e all’ispettore Andreina Serri andare a fondo della storia. Non andiamo oltre… Ma ci limitiamo a riportare la breve sinossi del lavoro, in 186 pagine, pubblicata dalla editrice Another Coffee Stories, 2024: ”In quale storia la pecora uccide il lupo? In quella in cui la preda diventa il cacciatore. La caccia è un gioco di sangue e vendetta, al di là di qualunque Bene e oltre ogni Male. L’ispettore Andreina Serri mai avrebbe immaginato di scoperchiare il Pozzo del Diavolo e di vedergli rigurgitare le ossa di mostruosità celate per anni pur essendo sotto gli occhi di tutti. Il Male che cammina sulla terra non risparmia nessun Paradiso e in appena quattro mesi la vita di Andrea cambierà per sempre, insieme al volto di un’intera comunità. La sua anima si spezzerà in milioni di schegge affilate, quelle stesse che si conficcheranno nella mente del lettore a cui sarà chiesto di decidere da che parte stare. E tu, da che parte stai?”. Al lettore l’incombenza di rispondere e magari di porre altri interrogativi all’autrice, vero Florindo?…



