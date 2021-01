C’è tempo fino a venerdì 29 gennaio per ammirare nella sala Levi di Palazzo Lanfranchi,al Museo nazionale di Matera diretto da Annamaria Mauro, l’esposizione ” “Tout se tient…” della quale abbiamo parlato nel servizio https://giornalemio.it/cultura/levi-e-la-shoah-tout-se-tient-al-museo-nazionale/ che presenta due opere di Carlo Levi (Ritratto di Fausta Beltrami Segrè, 1941 e Cimitero ebraico del 1965) e un interessante video di Salomone “Moni” Ovadia sulla shoah.



L’attore italiano di radici ebraiche , ricordiamo, è venuto a Matera in due occasioni , durante l’anno da capitale europea della cultura. Nel febbraio del 2019 con ”Parole di cartone, storie di migranti” , un progetto corale sulla fratellanza dei popoli, rappresentato con l’attrice Annalisa Canfora e l’Orchestra Ico della Magna Grecia . E poi a dicembre insieme a Piergiorgio Odifreddi ” “Ebraismo e Matematica. Dalla Bibbia alle medaglie Fields” a chiusura della mostra ” La Poetica dei numeri primi”. Non c’è il due senza il tre…Magari quando l’epidemia da covid e la indeterminatezza dei vaccini lo consentiranno. Per gli studenti delle medie superiori, che al 50 per cento torneranno in classe ( attendiamo conferme) dal 1 febbraio sarebbe un piacevole ritorno.

LE OPERE DI CARLO LEVI