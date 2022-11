Anche Pepe Damaso ha una effige della Madonna della Bruna

Certo se l’anno prossimo potesse venire a Matera per la festa del 2 luglio, in onore della Patrona Maria Santissima della Bruna, l’artista delle Canarie Pepe Damaso sarebbe arcicontento. Ha una ”veneranda” età come si suo dire, ma a giudicare dalle foto con la architetta materana Antonella Guida, docente dell’Università di Basilicata,è in forma e chissà che l’invito non si concretizzi con un viaggio nella città dei Sassi. Del resto conserva in casa una effige della nostra Madonna donata proprio da Antonella. Nel frattempo Pepe continua a lavorare nella sua casa d’artista. Ha prodotto tantissimo, come potrete apprendere da quanto riportato su testi e social. Tante le sue opere in giro per il mondo, a cominciare dall’aeroporto della Gran Canaria. E’ il suo saluto ”artistico” a quanti arrivano nell’isola. E poi la famosa conchiglia ” Revelora” al teatro Consistorial de Galdar. Salud,buena suerte, Pepe.



Pepe Damaso nella sua casa d’artista