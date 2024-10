Anche le ‘Pasionarie’ materane nelle pagine di ‘Noi donne’’ del 1949

Sì. C’erano, eccome, anche a Matera e in provincia donne che nell’immediato dopoguerra hanno lottato per la terra, l’emancipazione da una condizione difficile . E la rivista del femminismo italiano ‘’Noi donne’’ del 1949 ( che fa parte delle recenti acquisizioni del Museo del Comunismo e della Resistenza) ne ha descritto presenza e storia in un articolo a firma di Fausta Terni Cialente dal titolo ‘’Il grande giorno delle donne materane’’ per la rubrica ‘’ Le assise meridionali’’ . Un articolo corredato di foto, una delle quali riguarda una assise presieduta da Elvira Pajetta, figura di punta del femminismo e del comunismo italiano. La rivista, che riporta in copertina la foto della ‘’Pasionaria’’ per eccellenza Dolores Ibarruri, eroina della guerra civile spagnola, e’ una miniera di spunti e di esempi interessanti per l’emancipazione delle donne. Tema tuttora dibattuto, finito nel filone delle pari opportunità, e che richiede ieri come oggi impegno e confronto per difendere quello che è stato conquistato con sacrificio negli anni. E che oggi, con la ‘’involuzione’’ della politica sempre più con la ‘p’ minuscola, rischia di cancellare o attenuare i diritti sanciti nella Costituzione.



LA COLLEZIONE DEL MUSEO DEL COMUNISMO E DELLA RESISTENZA HA ACQUISITO UNA RARA EDIZIONE DI “NOI DONNE”

Matera,16 ottobre 20024.

Da oggi i al Museo è in esposizione una delle prime edizioni risalente al 1949 di “Noi Donne”, rivista storica del femminismo italiano. Questo introvabile numero storico non è soltanto dedicato alla “Pasionaria” Dolores Ibarruri, l’eroina della guerra civile spagnola, diventata un simbolo della lotta antifascista contro il regime di Franco , ma contiene al suo interno anche una pagina con gli auguri delle communiste italiane a Stalin per il suo settantesimo compleanno , e sopratutto un eccezionale articolo sul ruolo decisivo delle donne materane poco dopo la fine della seconda guerra mondiale.



La possibilità di consultazione della rivista libera e gratuita è utile occasione soprattutto per le giovani generazioni di conoscere meglio la storia contemporanea e alcuni particolari aspetti, quali le lotte delle donne che sono parte fondamentale dell’evoluzione della nostra democrazia. Oggi possiamo affermare con orgoglio che aggiungiamo un altro piccolo ma prezioso tassello al patrimonio culturale della Casa Museo del Comunismo e della Resistenza di Matera.

Il direttore e lo staff del Museo.