Anche l’ Unitep Matera per la salvaguardia della Biblioteca T. Stigliani

“L’ Unitep, Università della terza età e dell’educazione permanente, per sintetica definizione della propria attività e funzione ha adottato quale motto distintivo il titolo di un noto libro scritto da Francesco Florenzano, un educatore che si è sempre occupato di apprendimento e inclusione sociale: “La manutenzione del sapere”. Ciò nella assoluta e condivisa convinzione che istruzione, conoscenza, formazione – anche secondo la moderna definizione anglosassone “long-life learning” -, siano il fondamento della coesione sociale e della partecipazione attiva. Per queste ragioni costitutive Unitep è molto sensibile ai problemi – ancora irrisolti e anzi aggravati – che finiscono per limitare fortemente l’attività della Biblioteca Stigliani, una delle maggiori biblioteche del centrosud che, dotata di un patrimonio librario di circa 300.000 volumi – molti dei quali antichi, unici e preziosissimi – è essa stessa patrimonio irrinunciabile della intera comunità lucana.” Lo si legge in una nota del sodalizio che così prosegue: “L’Unitep unisce la propria voce a quella di altre associazioni lucane e di liberi cittadini perché la Biblioteca Stigliani possa rimanere aperta in quella stessa sede e possa veder potenziata la sua inestimabile offerta culturale e ritiene che le Istituzioni debbano a ogni costo contribuire per salvaguardare quel primario presidio della cultura.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.