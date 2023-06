Anche il Soroptimist chiede concretezza per la Biblioteca

Donne, cultura,istruzione, formazione e una Biblioteca, la “Tommaso Stigliani” di Matera finita nel tritacarne e poi nel declino della legge DelRio, che ha spacchettato le competenze tra Provincia e Regione finendo con il complicare le cose. A muoversi sono cittadini, associazioni che chiedono interventi concreti per la ripresa: risorse umane e finanziarie. Il Soroptimist Club Matera, guidato da Patrizia Minardi, sta facendo e continua a fare la sua parte. La biblioteca è patrimonio di tutti e va salvato.

COMUNICATO STAMPA – Soroptmist Club Matera chiede risposte per la Biblioteca “Tommaso Stigliani”

Anche Soroptmist Club Matera si unisce all’appello per la tutela della biblioteca “Tommaso Stigliani”. Martedì scorso, tutte le socie dell’associazione erano presenti in piazza per ribadire l’importanza di difendere un valore dal patrimonio inestimabile che merita attenzione in vista di un futuro che, purtroppo, appare ancora troppo incerto.

Da sempre, per Soroptimist, la lettura rappresenta la base per poter formare la propria persona e avviare/fortificare quel percorso di formazione per ciascuna donna, pertanto, la biblioteca “Stigliani” deve ancora porsi come un punto di riferimento per le nuove generazioni, che chiaramente devono avere la possibilità di usufruire di questo fondamentale presidio culturale per la loro crescita.

Dunque Soroptimist chiede un impegno alle Istituzioni ed è pronta a farsi sentire in ogni sede pur di fare luce sulla vicenda. A tal proposito, si ricorda l’impegno dell’associazione materana nel donare testi gratuiti che vengono messi a disposizione di tutte le donne nell’incanto del “Giardino del Silenzio”, nel Sasso Barisano.

29/06/2023

Club Matera Soroptimist